Технологии как новый импульс для культурных индустрий Вьетнама
В эпоху цифровизации технологии не только помогают сохранять культурное наследие, но и становятся одной из ключевых движущих сил развития культурных индустрий Вьетнама. Они расширяют пространство для творчества и укрепляют «мягкую силу» страны.
От культурной ценности к фактору экономического роста
В условиях глобализации и цифровой трансформации культура всё чаще воспринимается не только как духовная сфера, но и как динамичный сектор экономики, способный создавать высокую добавленную стоимость и напрямую способствовать экономическому росту.
На конференции CICON Vietnam 2026, посвящённой теме «Устойчивый рост в эпоху искусственного интеллекта», к.н., доцент Мак Куок Ань, директор Института экономики и развития бизнеса и заместитель председателя Ассоциации малых и средних предприятий Ханоя, отметил: «Мы живём в период, когда искусство перестаёт быть роскошью и становится полноценной частью экономики». Эти слова отражают тенденцию превращения культуры из «мягкой ценности» в стратегический ресурс развития.
Ночные экскурсии по таким знаковым историко-культурным местам, как Храм Литературы, стали новым востребованным туристическим продуктом. Сочетание света, звука и виртуальной реальности дарит посетителям уникальные впечатления и позволяют по-новому взглянуть на культурное наследие.
После начала политики обновления («Доймой») в 1986 году художественный рынок Вьетнама постепенно возродился, дав импульс развитию нового поколения творческих деятелей, открытых миру и международному сотрудничеству. Сегодня страна обладает значительными преимуществами: богатым культурным наследием, высоким творческим потенциалом молодёжи и быстро растущим средним классом, готовым инвестировать в культурные продукты.
Согласно национальной стратегии развития, ожидается, что культурные индустрии будут обеспечивать 7% ВВП к 2030 году и 9% ВВП к 2045 году при ежегодном росте экспорта на уровне 7–9%.
Рынок также демонстрирует позитивную динамику: в 2024–2025 годах в Ханое и Хошимине значительно увеличилось число галерей, творческих пространств и аукционных домов. Работы известных художников, таких как Буй Суан Фай, Ле Фо, Нгуен Ты Нгием и Май Чунг Тхы, уходят на торгах по высоким ценам, что свидетельствует о растущем интересе к вьетнамскому искусству как внутри страны, так и за её пределами.
Заметных успехов добивается и кинематограф. Фильм «Май» собрал в национальном прокате более 500 млрд донгов и был показан более чем в 100 кинотеатрах США, Канады и Европы, подтвердив высокий потенциал вьетнамской культурной продукции на международном рынке.
Технологии как двигатель творческой экосистемы
Ключевую роль в преображении культурной среды играют технологии. По словам заместителя директора Ханойского музея Данг Минь Ве, цифровая трансформация не вытесняет традиционные ценности, а помогает сделать культурные истории более яркими, доступными и привлекательными для широкой аудитории.
Использование 3D-сканирования, высокоточной фотосъёмки и облачных технологий позволяет создавать точные цифровые копии артефактов, способствуя их долгосрочному сохранению и расширяя доступ к ним для исследователей и посетителей.
Возможности технологий не ограничиваются сохранением наследия. Они существенно обогащают культурный опыт посетителей. В Ханойском музее современные мультимедийные решения делают экспозиции более интерактивными, а ночные экскурсии в Храме Литературы сочетают световые эффекты, звуковое сопровождение и виртуальную реальность.
Директор Центра культурно-научной деятельности Храма Литературы Ле Суан Киеу сообщил, что программа ночных экскурсий будет и дальше совершенствоваться, а технологии останутся ключевым инструментом обновления способов представления культурного наследия и повышения качества впечатлений посетителей.
Подобные проекты привлекают всё больше посетителей, особенно иностранных туристов, которые получают возможность буквально «прикоснуться» к истории с помощью современных технологий. Это способствует продвижению культурной самобытности Вьетнама на мировой арене.
Важную роль играет и бизнес. Многие вьетнамские технологические компании используют 3D-технологии для виртуальной реконструкции исторических пространств - от Старого квартала Ханоя до Императорской цитадели Тханглонг и других знаковых архитектурных памятников. Создание стандартизированных цифровых баз данных о культурном наследии не только помогает его сохранять, но и формирует основу для разработки нового контента и культурных продуктов в цифровой среде.
Сегодня культурное наследие - это не только память о прошлом, но и ресурс для будущего. Благодаря технологиям культурные индустрии Вьетнама постепенно преодолевают границы пространства и времени, формируя динамичную творческую экосистему, в которой национальная идентичность сохраняется и получает всё более широкое международное признание.
Текст: Нган Ха - Фото: Конг Дат /ИЖВ