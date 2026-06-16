Технологии как новый импульс для культурных индустрий Вьетнама

16/06/2026

В эпоху цифровизации технологии не только помогают сохранять культурное наследие, но и становятся одной из ключевых движущих сил развития культурных индустрий Вьетнама. Они расширяют пространство для творчества и укрепляют «мягкую силу» страны.

Современные мультимедийные технологии, включая 3D-mapping, интерактивные экраны и цифровые базы данных, делают экспозиции Ханойского Музея более наглядными и привлекательными. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Цветные фотоснимки Ханоя начала 1990-х годов представлены в Музее Ханоя с использованием современных цифровых технологий. Фото: Конг Дат/ИЖВ

От культурной ценности к фактору экономического роста



В условиях глобализации и цифровой трансформации культура всё чаще воспринимается не только как духовная сфера, но и как динамичный сектор экономики, способный создавать высокую добавленную стоимость и напрямую способствовать экономическому росту.



На конференции CICON Vietnam 2026, посвящённой теме «Устойчивый рост в эпоху искусственного интеллекта», к.н., доцент Мак Куок Ань, директор Института экономики и развития бизнеса и заместитель председателя Ассоциации малых и средних предприятий Ханоя, отметил: «Мы живём в период, когда искусство перестаёт быть роскошью и становится полноценной частью экономики». Эти слова отражают тенденцию превращения культуры из «мягкой ценности» в стратегический ресурс развития.

Современные технологии оживляют историческое пространство Храма Литературы в вечернее время. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Посетители знакомятся с культурным наследием с помощью интерактивных сенсорных панелей в комплексе Храма Литературы. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Ночные экскурсии по таким знаковым историко-культурным местам, как Храм Литературы, стали новым востребованным туристическим продуктом. Сочетание света, звука и виртуальной реальности дарит посетителям уникальные впечатления и позволяют по-новому взглянуть на культурное наследие.

После начала политики обновления («Доймой») в 1986 году художественный рынок Вьетнама постепенно возродился, дав импульс развитию нового поколения творческих деятелей, открытых миру и международному сотрудничеству. Сегодня страна обладает значительными преимуществами: богатым культурным наследием, высоким творческим потенциалом молодёжи и быстро растущим средним классом, готовым инвестировать в культурные продукты.



Согласно национальной стратегии развития, ожидается, что культурные индустрии будут обеспечивать 7% ВВП к 2030 году и 9% ВВП к 2045 году при ежегодном росте экспорта на уровне 7–9%.

Экспозиция «Эдикт о переносе столицы» в Ханойском Музее оснащена интерактивными экранами для более глубокого знакомства с историей. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Рынок также демонстрирует позитивную динамику: в 2024–2025 годах в Ханое и Хошимине значительно увеличилось число галерей, творческих пространств и аукционных домов. Работы известных художников, таких как Буй Суан Фай, Ле Фо, Нгуен Ты Нгием и Май Чунг Тхы, уходят на торгах по высоким ценам, что свидетельствует о растущем интересе к вьетнамскому искусству как внутри страны, так и за её пределами.



Заметных успехов добивается и кинематограф. Фильм «Май» собрал в национальном прокате более 500 млрд донгов и был показан более чем в 100 кинотеатрах США, Канады и Европы, подтвердив высокий потенциал вьетнамской культурной продукции на международном рынке.



Технологии как двигатель творческой экосистемы



Ключевую роль в преображении культурной среды играют технологии. По словам заместителя директора Ханойского музея Данг Минь Ве, цифровая трансформация не вытесняет традиционные ценности, а помогает сделать культурные истории более яркими, доступными и привлекательными для широкой аудитории.



Использование 3D-сканирования, высокоточной фотосъёмки и облачных технологий позволяет создавать точные цифровые копии артефактов, способствуя их долгосрочному сохранению и расширяя доступ к ним для исследователей и посетителей.

Экспозиция, посвящённая традиционному искусству театра кукол на воде, дополнена мультимедийными проекциями. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Возможности технологий не ограничиваются сохранением наследия. Они существенно обогащают культурный опыт посетителей. В Ханойском музее современные мультимедийные решения делают экспозиции более интерактивными, а ночные экскурсии в Храме Литературы сочетают световые эффекты, звуковое сопровождение и виртуальную реальность.



Директор Центра культурно-научной деятельности Храма Литературы Ле Суан Киеу сообщил, что программа ночных экскурсий будет и дальше совершенствоваться, а технологии останутся ключевым инструментом обновления способов представления культурного наследия и повышения качества впечатлений посетителей.

Технология 3D-mapping воссоздаёт историческое повествование на древних черепичных крышах комплекса Храма Литературы. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Подобные проекты привлекают всё больше посетителей, особенно иностранных туристов, которые получают возможность буквально «прикоснуться» к истории с помощью современных технологий. Это способствует продвижению культурной самобытности Вьетнама на мировой арене.



Важную роль играет и бизнес. Многие вьетнамские технологические компании используют 3D-технологии для виртуальной реконструкции исторических пространств - от Старого квартала Ханоя до Императорской цитадели Тханглонг и других знаковых архитектурных памятников. Создание стандартизированных цифровых баз данных о культурном наследии не только помогает его сохранять, но и формирует основу для разработки нового контента и культурных продуктов в цифровой среде.

Технологии виртуальной реальности позволяют посетителям совершить путешествие в прошлое и по-новому открыть для себя культурное наследие Вьетнама. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Во всех выставочных залах Ханойского музея установлены интерактивные сенсорные экраны для получения подробной информации об экспозициях. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Сегодня культурное наследие - это не только память о прошлом, но и ресурс для будущего. Благодаря технологиям культурные индустрии Вьетнама постепенно преодолевают границы пространства и времени, формируя динамичную творческую экосистему, в которой национальная идентичность сохраняется и получает всё более широкое международное признание.

Текст: Нган Ха - Фото: Конг Дат /ИЖВ



