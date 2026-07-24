Технологии ДНК: вернуть имена безымянным героям

24/07/2026

Спустя более полувека после войны достижения вьетнамских учёных в области ДНК-идентификации помогают устанавливать личности ранее неопознанных павших военнослужащих, возвращая семьям долгожданную возможность вновь обрести своих родных.

Образцы проходят идентификацию происхождения и документируются. Фото: Кхань Лонг/ИЖВ

Прорыв в технологиях ДНК

Хотя война закончилась более полувека назад, по всей стране до сих пор остаются неопознанные останки павших военнослужащих. Каждая безымянная могила остаётся незаживающей раной для родных и общей болью всего общества.

В рамках кампании «500 дней и ночей» по поиску, сбору и идентификации останков павших военнослужащих, инициированной Национальным руководящим комитетом в преддверии 80-й годовщины Дня инвалидов войны и павших героев (27 июля 1947 года — 27 июля 2027 года), вьетнамские учёные превращают науку в мост между прошлым и настоящим, помогая безымянным солдатам вернуть свои имена.

Центр ДНК-экспертизы является одним из ключевых учреждений, которым Правительство Вьетнама поручило проведение ДНК-экспертиз для установления личности павших военнослужащих. Фото: Кхань Лонг/ИЖВ

Сотрудники Центра ДНК-экспертизы работают в напряжённом режиме, выполняя задачи по установлению личности останков в рамках кампании «500 дней и ночей». Фото: Кхань Лонг/ИЖВ

После поступления образцов специалисты регистрируют их и заносят все необходимые данные в систему хранения. Фото: Кхань Лонг/ИЖВ

Образцы хранятся при температуре –80 °C. Фото: Кхань Лонг/ИЖВ

По словам директора Центра Чан Чунг Тханя, останки вьетнамских военнослужащих относятся к числу самых сложных для анализа в мире из-за сильной деградации ДНК в условиях тропического климата. Ранее применявшиеся методы анализа митохондриальной и ядерной ДНК имели серьёзные ограничения при масштабном применении.

По поручению правительства Вьетнамская академия наук и технологий направила специалистов Центра для совместной работы с Международной комиссией по пропавшим без вести (ICMP) по разработке и оптимизации новой технологии, включающей выделение ядерной ДНК, секвенирование нового поколения (NGS) и анализ SNP-маркеров.

Образцы проходят идентификацию происхождения и ставятся на архивное хранение. Фото: Кхань Лонг/ИЖВ

Новая методика позволяет идентифицировать человека даже по минимальному количеству генетического материала и сопоставлять результаты с образцами родственников, разделённых несколькими поколениями. Благодаря оптимизации технологии доля образцов, из которых удалось выделить ДНК, выросла с 22 % до 80 %.

«В сочетании с базой данных родственников павших военнослужащих, которая создаётся в рамках Национальной базы данных о населении, новая технология позволит проводить идентификацию быстрее, точнее и с более надёжным научным обоснованием», - отметил Чан Чунг Тхань.

В 2025 году Центр успешно провёл испытания новой технологии на кладбищах Чалинь (провинция Каобанг) и Ронгзьенг (провинция Анзянг), установив личности двух павших военнослужащих. Эта разработка вошла в десятку наиболее значимых научно-технологических достижений Вьетнама 2025 года.

За каждым воссоединением - годы ожидания

В рамках кампании «500 дней и ночей» Центру предстоит провести ДНК-экспертизу 6632 образцов останков и завершить работу до июля 2027 года. Для сотрудников каждый успешно установленный результат — это не только научное достижение, но и надежда семей, десятилетиями ждущих вестей о своих близких.

Образцы очищаются от кальцифицированных участков для облегчения выделения ДНК. Фото: Кхань Лонг/ИЖВ

Каждый образец проходит строгий цикл обработки: регистрацию, сортировку, очистку, измельчение, выделение и количественную оценку ДНК, после чего проводится генетический анализ. Из-за крайне малого количества сохранившейся ДНК и высокого риска загрязнения все процедуры требуют максимальной точности и строгого соблюдения технических стандартов.

Перед выделением ДНК образцы измельчаются до порошкообразного состояния. Фото: Кхань Лонг/ИЖВ

По словам Чан Чунг Тханя, если даже после трёх попыток не удаётся получить пригодный результат, специалисты переходят к следующему образцу, чтобы рационально использовать ресурсы и соблюдать график работ.

Чтобы выполнить поставленную задачу к июлю 2027 года, сотрудники Центра работают практически круглосуточно при поддержке международных экспертов.

Проводится контроль качества образцов. Фото: Кхань Лонг/ИЖВ

Старший научный советник ICMP Томас Парсонс отметил, что при поддержке правительства США и ICMP специалисты Центра успешно освоили новые технологии. Наибольшее впечатление на него произвели настойчивость, целеустремлённость вьетнамских учёных и их готовность осваивать новейшие достижения науки.

Для тех, кто выполняет эту кропотливую работу, каждый успешно установленный результат — это не только подтверждение возможностей современной науки, но и долгожданное воссоединение семей спустя многие десятилетия.

«Мы очень гордимся тем, что участвуем в кампании «500 дней и ночей». Самое большое счастье — знать, что наши результаты помогают вернуть семьям павших героев. Это наша дань памяти поколению, которое пожертвовало жизнью ради мира в стране», — подчеркнула Ле Зунг.

Текст: Нган Ха — Фото: Кхань Лонг/ИЖВ

