Темп жизни на острове Сонгтытае

05/04/2024

Солдаты и жители острова Сонгтытая, входящего в состав островного уезда Чыонгса (острова Спратли) в провинции Кханьхоа, с нетерпением готовятся к встрече гостей с материка.

Несмотря на бурное море, чьи волны разбиваются об нос корабля, вздымаясь белой пеной, корабль 571 (командование 4-го военно-морского района) продолжает путь к острову Сонгтытаю. Когда корабль приближается к суше, солдаты на заранее подготовленных небольших лодках перевозят на остров необходимые грузы. Гостей встречают теплыми приветствиями, рукопожатиями, радостными взглядами и звонким смехом.

Офицеры, солдаты и жители острова. Фото: Сон Нгиа/ИЖВ

Возглавляющий делегацию заместитель командира 146-й бригады подполковник Нгуен Ван Тхо говорит о том, что партия, государство и народ всегда уделяют внимание Чыонгса и обеспечивают материальную и духовную подготовку для организации визитов на остров



В эти дни жители ремонтируют и украшают свои дома и дворы. Офицеры и солдаты очищают и украшают улицы и общественные сооружения, такие как пагода Сонгтытая, статуя Чан Куок Туана и штаб-квартира Народного комитета.



По традиции, каждую неделю по понедельникам на острове проводят церемонию поднятия флага и военный парад.



В эти дни проводят многочисленные спортивные мероприятия и традиционные игры, такие как футбол, волейбол и прыжки с мешком, привлекающие многочисленных участников и восторженных последователей. По вечерам творческий коллектив острова Сонгтытая вместе с учениками одноименной начальной школы устраивают живые и качественные представления, создавая радостную и яркую атмосферу./.

Текст и фото: Сон Нгиа/ИЖВ - Перевод: Динь Хонг