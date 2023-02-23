Театральное искусство пения чео

23/02/2023

Чео – традиционный вид вьетнамского театрального искусства. Расцвет чео в Северном Вьетнаме пришелся на время правления династии Динь (Х век н.э.), особое распространение оно получило в дельте Красной реки. Этот тип театра очень развит и богат национальным колоритом, обладая уникальными художественными ценностями. Сегодня, досье «Искусство чео в дельте Красной реки» формируется для его подачи в ЮНЕСКО на признание чео в качестве мирового культурного наследия.

Программа выступления чео, состоявшаяся в общинном доме Кимлиен (г.Ханой). Фото: Кхань Лонг

История театрального искусства чео

Театральное искусство чео имеет долгую историю, оно глубоко проникло во вьетнамскую общественную жизнь. Чео в полной мере отражает все стороны вьетнамского национального самосознания: оптимизм, доброту, любовь к мирной и простой жизни, национальную гордость, стойкость в преследовании иноземных захватчиков и в защите страны. По словам исследователей, если типичным представителем китайского традиционного театра является пекинская опера, то наиболее типичным представителем вьетнамского традиционного театра является чео.

Чео было основано в X веке н.э. при династии Динь, во времена правления императора Динь Бо Линя. Тогда древняя столица Хоалы (сегодня уезд Хоалы в провинции Ниньбинь) считалась «исконной землей» чео, основательницей которого стала г-жа Фам Тхи Чан (926-976 гг.). Она была талантливой артисткой при королевском дворе династии Динь. Король даровал ей титул, позволяющий заниматься обучением игре на музыкальных инструментах, танцам и пению. После этого чео распространилось по всей территории государства Дайковьет (название вьетнамского государства в период с 968 по 1054 гг.). Чео произошло от народной музыки и танцев, особенно пародийных (шуточное пение хатчо).

Провинция Ниньбинь известна как родина чео. Однако данное искусство также популярно среди жителей многих других провинций, в том числе деревни Кхуок в уезде Донгхынг провинции Тхайбинь, которая является одним из семи известных регионов чео в Северном Вьетнаме с XIX века. В прошлом многие артисты из деревни Кхуок выступали с чео в королевском дворце и в других местах. Сегодня чео получает самое мощное развитие и до сих пор хранит в себе многие традиции.

По словам руководителя клуба пения чео в деревне Кхуок г-на Буй Ван Зо, в 1970-1990 гг., когда экономика все еще сталкивалась с многочисленными трудностями, большинство жителей могло слушать пение чео только по радио. Тогда редко можно было увидеть выступления профессиональных артистов из театра чео вживую. Вот почему в свободное время жители деревни Кхуок часто собирались в общинном доме, чтобы танцевать и петь чео. «Через пение чео люди просто удовлетворяют свою страсть к музыке. Однако именно эти любители пения чео внесли свой вклад в сохранение и развитие данного традиционного вида искусства, создав в деревне Кхуок один изо самых известных в провинции Тхайбинь клубов пения чео», – отметил Буй Ван Зо.

В прошлом пение чео часто исполняли в общинных домах, во дворах пагод и в дворах богатых семей. Сцена для выступления чео не очень сложна, обычно она представляет собой просто растеленую посреди двора циновку, за которой висит небольшая занавеска. Актеры выступают на сцене, музыканты сидят по обеим сторонам, а зрители могут смотреть на выступление со всех трех сторон.

Искусство чео – это тип театрального выступления с уникальным сочетанием элементов пения, танца и музыки. Пение чео может быть как сольным, так и дуэтным или хоровым. Мелодия чео очень подходит для естественного голоса и языка вьетнамцев. При исполнении чео требуется, чтобы актеры продемонстрировали все свои навыки пения и танцев. Кроме того, выступление должно гармонировать с многочисленными музыкальными инструментами, такими как барабан, мо, флейта, эрху, цитра и др.

Выступления чео часто описывают простую жизнь земледельцев, восхваляя благородные качества людей, критикуя дурные привычки и пороки, борясь с несправедливостью, проявляя любовь и сострадание, терпимость и прощение. Вот почему при просмотре чео люди не только могут насладиться расслабляющими моментами, полными смеха, но и имеют возможность поразмышлять о том, что происходит в их жизни.

Герои театрального искусства чео часто условны и весьма литературны. В состав труппы чео входят минимум 5 главных персонажей: Дао (девушка), Кеп (мужчина, рассказывающий историю), Лао (пьяный старик), Му (баба) и Кхэ (клоун). Среди них самыми важными считаются Дао, Кеп и Кхэ, которые приносят успех каждой труппе чео. Говорят, что клоун не только вызывает неподдельный смех у зрителей, набрасываясь на дурные привычки феодального общества, но также выражает и передает скрытый смысл, заложенный в разговоры спектакля чео. Вот почему несмотря на то, что клоун играет лишь второстепенную роль, часто именно он определяет успех всего выступления. Его роль важна до такой степени, что появилась поговорка «без клоунa нет и чео».

Сегодня чео исполняют не только в общинных домах деревень, но и на больших сценах при поддержке современных систем звукового и светового оборудования. Театральная тенденция также привела к формированию и развитию современных пьес чео с актуальным содержанием, привнеся дыхание жизни и нацеливаясь на зрителей. При этом в 2022 году успешно состоялся Национальный фестиваль искусства чео. В нем не только приняли участие многочисленные труппы чео, но и было представлено множество спектаклей с качественным содержанием и исполнением, помогающих зрителям почувствовать изысканность театра чео и увидеть мастерство непрофессиональных артистов.

Усилия по превращению чео в мировое культурное наследие

В современной жизни влияние интегрированной культуры считается высоким. При этом страны должны активно продвигать свои ценности в международном сообществе, одновременно предлагая многочисленные усилия по сохранению традиционной культурной идентичности. Искусство чео также не обошла стороной данная тенденция. Сегодня необходимо передавать и сохранять традиции искусства чео, чтобы сцена театра по-прежнему еженедельно была занята. Кроме того, большое внимание следует уделять обучению следующих поколений актеров театра чео.

До сих пор деревня Кхуок является одним из мест обучения любителей театра чео. Здесь не только обучают молодых людей из деревни, но также и преподают навыки пения и игры на музыкальных инструментах всем желающим из различных провинций. В деревне Кхуок построили отдельную площадку для обучения базовым навыкам традиционного пения чео детей от 6 до 15 лет.

Ученица Фам Тхи Ханг сказала: «С 5 лет я слышала, как поют мои дедушка и отец, поэтому я полюбила чео с детства. Когда звучит мелодия, я чувствую себя вдохновленной. Сейчас я обучаюсь исполнению чео и надеюсь, что наше поколение сможет продолжить развитие этого искусства в деревне Кхуок».

Что касается профессионального уровня, то Ханойский университет театра и кино является местом, где артистов со всей страны методично и профессионально обучают искусству чео. Студентов обучают в течение 4 лет, чтобы передать им достаточно базовых знаний и навыков искусства чео, включающих пение, танцы и актерское мастерства. Кроме того, студенты изучают основы игры на музыкальных инструментах и ​​выступают с ними во время выступлений чео. Напомним, что именно здесь провели подготовку таких известных вьетнамских артистов, как Суан Хинь, Куок Чыонг, Тхань Нгоан, Ты Лонг, Тху Кхуэн и др.

Художественный руководитель Ханойского театра чео заслуженный артист Ле Ван Туан сказал: «Обучение профессиональных актеров и музыкантов чео очень важно, потому что они помогут театрам чео создать интересные программы выступлений для зрителей».

Наряду с обучением следующего поколения актеров чео, большое внимание также уделялось внедрению искусства чео в современное культурное пространство, чтобы помочь большему количеству людей понять и полюбить этот вид искусства. Недавно, группа молодых людей, любящих традиционный вьетнамский театр, дала старт проекту по популяризации пения чео среди молодежи г. Ханоя. Они создали программы выступлений для представления зрителям азов искусства чео. Программа «Звук барабанов чео», которая состоялась в общинном доме Кимлиен (Ханой), подарила зрителям страсть к выступлению чео и традиционной вьетнамской культуре. 2-часовое шоу было разделено на 3 части. В первой части была представлена история зарождения пения чео, давшая зрителям общее представление о 5 типичных героях данного вида искусства. Во второй части зрители сыграли роли каждого из этих героев, а в 3-ей части артисты выступили в спектакле «Куан Ам Тхи Кинь».

Спектакль рассказывает о жизни женщины по имени Тхи Кинь. Ее ложно обвинили в намерении убить своего мужа, а когда она замаскировалась под мужчину, чтобы вести религиозную жизнь в буддийском храме, ее снова ложно обвинили в совершении полового акта с девушкой по имени Тхи Мау. Ее обвинили в оплодотворении, что запрещено буддийскими догмами. Однако благодаря стойкости ко всем унижениям и духу самопожертвования она смогла войти в Нирвану и стать Богиней милосердия (Фат Ба Куан Ам).

Помимо упомянутого проекта, другие молодые люди также приблизили искусство чео к современной жизни за счет применения оцифровки изображений персонажей чео для их публикации в Интернете и в социальных сетях.

Сегодня в провинции Тхайбинь готовят материалы для создания досье об искусстве чео. По словам директора Управления культуры, спорта и туризма провинции Тхайбинь г-жи Чыонг Тхи Хонг Хань, цель состоит в том, чтобы до конца 2025 г. завершить формирование досье «Искусство чео в дельте Красной реки» для его подачи в ЮНЕСКО на признание чео в качестве мирового культурного наследия.

Искусство чео обладает национальным колоритом и уникальными художественными ценностями. Фото: Кхань Лонг

Надеемся, что интерес государства и активное участие вьетнамского народа в сохранении традиций театра чео создадут движущую силу для развития этого уникального вида искусства. Одновременно с данными практическими усилиями Вьетнам показывает международному сообществу готовность сделать все возможное, чтобы в ближайшее время ЮНЕСКО признала театральное искусстве Чео всемирным культурным наследием.

Текст: Нган Ха – Фото: Кхань Лонг и архив