Твёрдо шагая под знаменем Партии

02/02/2026

По случаю 96-й годовщины со дня основания Коммунистической партии Вьетнама Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам написал статью под заголовком «Твёрдо шагая под знаменем Партии». Вьетнамское информационное агентство (ВИА) с уважением представляет полный перевод данной статьи.

ТВЁРДО ШАГАЯ ПОД ЗНАМЕНЕМ ПАРТИИ



Сразу после блестящего успеха XIV Всевьетнамского партийного съезда вся Партия, весь народ и вся армия нашей страны отмечают 96-ю годовщину со дня основания Коммунистической партии Вьетнама (3 февраля 1930 года – 3 февраля 2026 года) в атмосфере особого воодушевления. Эта 96-летняя веха имеет ещё более глубокий смысл, поскольку мы вступаем в первый год нового срока полномочий — стартовый год, играющий решающую роль в конкретизации Резолюции XIV съезда Партии и превращении стратегических целей в реальность. Гордость за славный 96-летний путь под знаменем великой Партии придаёт нам новую силу, пробуждает новый подъём и новую веру, помогая уверенно двигаться вперёд.

За 96 весен с момента своего основания, особенно за более чем 80 лет нахождения у власти, наша Партия доказала свою жизнеспособность, стойкость и правильность руководящего курса, ведя вьетнамскую революцию от одной победы к другой. С появлением Партии наш народ, обладающий тысячелетними культурными традициями, вписал новые героические страницы в историю: под руководством Партии народ успешно совершил Августовскую революцию 1945 года, основал Демократическую Республику Вьетнам; одержал победы над колониализмом и империализмом в длительных войнах сопротивления, объединил страну и приступил к делу обновления, строительства, развития и защиты Социалистической Республики Вьетнам. Каждый исторический взлёт и спад становился испытанием, закаляющим Партию, делая её всё более зрелой и сильной на пути служения Родине и Народу.

96-летний путь убедительно подтвердил: не существует иной политической силы, кроме Коммунистической партии Вьетнама, обладающей достаточным авторитетом, способностями и мужеством для руководства революцией во имя Народа. Правящая и всесторонне руководящая роль Партии является решающим фактором всех побед в деле строительства и защиты Отечества. Сила и авторитет Партии заключаются не только в её выдающихся победах, но и в духе самокритики, в умении смотреть правде в глаза, мужественно признавать недостатки и решительно их исправлять. Благодаря этому Партия постоянно обновляется и самосовершенствуется, становясь всё более чистой и сильной.

96-летний путь Партии оставил множество ценных уроков. Прежде всего, знамя национальной независимости и социализма должно неизменно удерживаться — это две стратегические цели, неразрывно связанные между собой на всём протяжении революционного процесса. Национальная независимость является предпосылкой построения социализма, а социализм — прочной основой подлинной и устойчивой независимости нации. Проникшись этой истиной, наша Партия твёрдо следует пути, выбранному Президентом Хо Ши Мином и нашим Народом: решительно защищать независимость, суверенитет и территориальную целостность страны и одновременно настойчиво строить социализм во имя счастья Народа.

Глубокий и особо важный урок заключается в том, что революционное дело принадлежит Народу, осуществляется Народом и служит Народу. Народ является как создателем исторических побед, так и неиссякаемым источником силы существования и развития Партии. Вся политика и курс Партии должны исходить из законных интересов и чаяний Народа. Народ доверил Партии свою историческую миссию, и у Партии нет иных интересов, кроме служения Родине и Народу. Президент Хо Ши Мин подчёркивал: «Партия — это не организация для стяжательства и карьеризма. Она должна выполнить задачу освобождения нации, сделать Родину богатой и сильной, а народ — счастливым». Эти слова сохраняют свою ценность и сегодня, напоминая, что Партия должна быть тесно связана с Народом, опираться на Народ и считать счастье Народа высшей целью. Практика также показывает: бюрократизм, коррупция и отрыв от Народа несут смертельную угрозу судьбе страны и самому существованию Партии. Поэтому сохранение кровной связи с Народом и опора на Народ в деле партийного строительства являются жизненным принципом. Поддержка и доверие Народа — это мера авторитета, источник силы и ключ к победам Партии на всех этапах революции.

Наряду с этим Партия всегда придавала и придаёт особое значение укреплению великого национального единства. «Единство, единство, великое единство — успех, успех, великий успех» — призыв Хо Ши Мина воплотил истину о том, что единство является драгоценной традицией и величайшим источником силы вьетнамской революции. Партия должна максимально раскрывать силу всеобщего единства Партии и Народа, гармонично сочетая национальную силу с силой эпохи. Это одновременно и урок, и принцип действия, позволяющий Партии вести Народ через любые трудности и поднимать страну на новые высоты в условиях глобализации.

Всеобъемлющий главный урок заключается в том, что правильное руководство Партии является решающим фактором всех побед вьетнамской революции. 96-летняя история подтверждает авангардную роль, роль ведущего отряда Коммунистической партии Вьетнама в деле освобождения нации, строительства и развития страны. Чтобы долго и успешно руководить, Партия должна постоянно совершенствоваться, обновляться, сохранять революционную сущность и передовой характер. Она обязана непрерывно изучать и творчески применять марксизм-ленинизм и идеологию Хо Ши Мина, повышать политический интеллект, стойкость, нравственные качества и практические организаторские способности для решения новых задач, выдвигаемых реальностью. Одновременно Партия должна быть постоянно бдительной в борьбе с серьёзными угрозами, включая ошибки в курсе, отклонения от выбранного пути, экономическое отставание, бюрократизм, коррупцию, а также деградацию, мутацию и самотрансформацию внутри партийных рядов. Строительство чистой и сильной Партии в политическом, идеологическом, нравственном, организационном и кадровом плане остаётся ключевой задачей, имеющей решающее значение для судьбы Партии и режима.

На каждом историческом повороте Партия своевременно выдвигала верные руководящие принципы и строго исправляла ошибки и недостатки, если они возникали. Мужество самоанализа и самокоррекции помогало Партии избегать догматизма и застоя, непрерывно укрепляться и соответствовать требованиям революции на каждом этапе. Исторический опыт показал способность Партии принимать своевременные решения, ярким примером чего стало дело Обновления с 1980-х годов, выведшее страну из кризиса и обеспечившее мощное развитие. В последние годы, перед лицом коррупции и деградации части кадров и партийных членов, Партия приняла множество резолюций и заключений и решительно реализует их в духе «нет запретных зон, нет исключений, все равны перед законом».

Вечером 23 января 2026 года на Национальном стадионе «Ми Динь» (Ханой) властями города Ханой была организована специальная художественная программа в честь успехов 14-ого Съезда КПВ. Фото: ВИА

Сегодня, оглядываясь на почти вековой путь, мы с гордостью видим: под руководством Коммунистической партии Вьетнама страна превратилась из порабощённой и бедной нации в независимое, единое и суверенное государство с растущим международным авторитетом; из разорённой войнами страны Вьетнам, начиная с Обновления 1986 года, вышел из кризиса и стал развивающимся государством со средним уровнем дохода, где уровень жизни населения постоянно повышается. Оглядываясь на мир, можно утверждать: достижения, потенциал, положение и международный авторитет Вьетнама день ото дня укрепляются. На международной арене Вьетнам известен как героический народ, завоевавший независимость, и как надёжный партнёр, миролюбивая страна с динамично развивающейся экономикой. Эти великие достижения подтверждают истину: правильное руководство Партии является решающим фактором всех побед вьетнамской революции, «знаменем, объединяющим силу всей нации» на пути строительства и защиты Отечества.

Утром 25 января 2026 года в Ханое генеральный секретарь То Лам провела рабочую встречу с послами и главами представительств Вьетнама за рубежом, участвующими в 14-м Съезде Партии. Фото: Тхонг Нят – ВИА

XIV съезд Партии определил важнейшие стратегические ориентиры и цели на предстоящий период, прежде всего твёрдую решимость успешно реализовать две 100-летние стратегические цели. Историческая ответственность, возложенная на всю Партию, весь народ и всю армию, заключается в том, чтобы превратить эти цели и устремления в живую реальность. Каждая партийная организация, каждый кадровый сотрудник и партийный член, особенно руководители, должны проявлять высокую ответственность и личный пример в реализации Резолюции XIV съезда, быть инициативными, смелыми в мышлении и действиях и готовыми нести ответственность. Партия в целом должна решительно продолжать строительство и упорядочение своих рядов, укреплять дисциплину и порядок, повышать руководящий потенциал и боеспособность, сохранять кровную связь с Народом, опираясь на Народ для контроля власти и кадрового очищения. В то же время вся политическая система должна действовать синхронно и эффективно, внедряя партийные резолюции в жизнь, продолжая развивать патриотические движения соревнования и пробуждая стремление к процветающему и счастливому развитию страны в каждом вьетнамце.

За почти столетие существования, борьбы и зрелости наша Партия по праву стала руководителем и верным слугой Народа. Впереди ещё немало трудностей и вызовов, но с опытом, интеллектом и стойкостью правящей Партии, с героическими традициями и духом единства всей нации мы обязательно преодолеем все преграды, используем возможности и добьёмся ещё более великих побед. Вся Партия, весь народ и вся армия продолжат сплочённо действовать, высоко поднимая знамя патриотизма, революционного героизма и творческой энергии человека новой эпохи. Под славным знаменем Партии мы будем уверенно идти вперёд, решительно реализуя Резолюцию XIV съезда, строя мирный, независимый, демократический, богатый, процветающий, цивилизованный и счастливый Вьетнам, неизменно двигающийся к социализму.

Твёрдо шагая под славным знаменем Партии, вся Партия, весь народ и вся армия готовы вложить всю свою преданность, интеллект и стойкость в создание могущественного Вьетнама, в всё более глубокую интеграцию страны в мировую политику, международную экономику и человеческую цивилизацию, чтобы Вьетнам смог встать в один ряд с ведущими державами мира в новую эпоху. Весна страны будет вечно прекрасной и устойчивой, если каждый вьетнамец — на любом посту — будет прилагать усилия ради процветания Родины и совместно строить всё более чистую и сильную Партию. Чтобы в будущем каждый кадровый работник, партийный член и гражданин Вьетнама мог с гордостью сказать, что внёс достойный вклад в великое дело нации, жил и служил достойно Родине и Народу.