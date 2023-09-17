Таньоли: уникальное место в провинции Ниньтхуан

17/09/2023

Точная копия монгольской деревни Таньоли располагается на площади 10 га в деревне Сонхай уезда Тхуаннам в провинции Ниньтхуан. Она стала уникальным местом для посетителей, ищущих впечатления от пребывания в традиционных монгольских палатках, купания в чистом синем море, приключенческих игр на залитых солнцем песчаных дюнах и деликатесов провинции Ниньтхуан.

Туристическаяя зона Таньоли площадью 10 га, расположенная в деревне Сонхай уезда Тхуаннам в провинции Ниньтхуан. Вдали находятся песчаные дюны Намкыонг и пляж. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Туристическая зона расположена в регионе, для которого характерен полупустынный ландшафт с обильным солнцем и ветром, рядом с холмистыми белыми песчаными дюнами, нетронутыми скалистыми горными хребтами и красивой береговой линией. Благодаря этим преимуществам туристическая зона Таньоли превратилась в отдельное направление, предназначенное для тех, кто любит исследования, природу, приключения и культурный опыт.

В Таньоли у посетителей есть возможность пересечь пустыню с белым песком на мощном внедорожнике. Захватывающее вождение по волнистым песчаным дорожкам подарит неописуемо волнующие впечатления. Внедорожники также можно использовать, чтобы проехать из туристической зоны Таньоли через пустыню Муйзинь к окрестным пляжам региона.



За песчаной пустыней лежит береговая линия Сонхай, украшенная длинными полосами белых песчаных пляжей и кристально чистой водой, излучающей уникальную красоту. Здесь посетители могут насладиться многочисленными развлечениями, которые пользуются большой популярностью, такими как каякинг, дайвинг и ловля морских ежей. Кроме того, они могут заниматься различными активными видами деятельности, такими как альпинизм, верховая езда, стрельба из лука, участие в гонках по песчаным дюнам по бездорожью, катание на лыжах по траве и катание на качелях - все это очень захватывающие приключения.

Помимо песчаных дюн здесь есть зеленые луга с небольшими домиками, расположенными в тени кокосовых пальм, и отарами овец, пасущимися на огромных полях. Все эти элементы в совокупности дарят путешественникам ощущение спокойствия и легкости, создавая неотразимое полотно для любителей фотографии, которые любят запечатлевать такие моменты.

У посетителей также есть возможность отведать знаменитые местные деликатесы этого солнечного и ветреного региона, такие как бараньи ребрышки на гриле, баранина, приготовленная с виноградом, козлятина на гриле и различные свежие морепродукты. Их ждут культурные представления, включающие танцы и пение молодых мужчин и женщин народности чам в изящных традиционных парчовых костюмах.

В туристической зоне расположено 15 палаток разного размера, образующих деревню, похожую на монгольскую. Вечером посетители могут спать в треугольных палатках под вековыми деревьями или в больших круглых палатках, напоминающих традиционные монгольские шатры, под шепот странников на пустынном ветру. Это действительно дарит интригующий опыт тем, кто любит исследования и приключения.



В Таньоли посетители могут любоваться восходом солнца над морем, наслаждаться закатом над горами и собираться вместе под мерцающим светом костра холодными ночами. В этом уникальном месте путешественников ждет особый образ жизни.

Текст: Сон Нгиа - Фото: Конг Дат/ИЖВ и Архив Таньоли - Перевод: Динь Хонг