Танец льва - наследие приграничного Лангсона

15/10/2025

В культурном пространстве приграничной провинции Лангсон танец льва (сытымео) народностей тай и нунг - это не просто весеннее народное представление, а символ веры, силы и национальной идентичности. Включённый в список национального нематериального культурного наследия этот танец бережно сохраняется и активно передаётся новым поколениям.

Общий вид фестиваля танца льва у народностей тай и нунг в Лангсоне.

В 2017 году танец льва был официально признан национальным нематериальным культурным наследием. По словам председателя Ассоциации культурного наследия провинции Лангсон к.н. Хоанг Ван Пао, это искусство тесно связано с верованиями и идентичностью сообществ тайцев и нунгов, составляющих большинство населения региона. Образ льва является символом удачи, величия и процветания. На праздник Тэт семьи зовут танцевальные труппы прямо в дом: считается, что это представление отгоняет злых духов и приносит в новый год мир и благополучие.

Лев кружится и увлекает взгляд зрителя.

Танец льва гармонично сочетает музыку, хореографию и изобразительное искусство. Звучание барабанов, гонгов и традиционных инструментов создаёт яркий звуковой фон, который сливается с динамичными и грациозными движениями танцоров. В представлении используются выразительные атрибуты: яркая голова льва, расписанная изысканными узорами с прикреплённой бородой, маска обезьяны, палки, мечи и трезубцы. Каждый номер несёт глубокий смысл - от молитвы о счастье и поклонения предкам до воспроизведения трудовой деятельности или зрелищных акробатических трюков, включая прыжки через огненные кольца.

Молодой мужчина уверенно движется в ритме танца

Танец льва, яркий и жизнерадостный, завораживает зрителей

Один из эпизодов, изображающий посадку риса, добавляет танцу уникальный колорит

Чтобы сохранить это искусство, провинция Лангсон активно реализует различные мероприятия. С 2021 года в провинции открыто более 30 учебных групп, привлекающих около 200 учеников, - среди них много подростков и молодежи. В сельских школах танец льва вводится как внешкольный предмет, а в учебных заведениях создаются экспозиции с масками и головами льва, чтобы учащиеся чувствовали более тесную связь с традицией.

Танец льва завораживает каждый взгляд

По данным Департамента культуры, спорта и туризма провинции Лангсон, в настоящее время в регионе действует около 100 танцевальных коллективов, в которых участвуют примерно 1 000 человек, что на 20 % больше, чем в 2020 году. Новые клубы появляются в таких общинах, как Хонгфонг и Йенфук, что демонстрирует широкое распространение этого искусства.

Старейший мастер делится гордостью за сохранение наследия с детьми.

Не только власти, но и мастера активно передают свои знания. В общине Йенфук танцевальная группа, основанная в 2018 году, теперь обучает детей 11–12 лет. Старейшие мастера с гордостью делятся своим опытом, помогая сохранить наследие и сделать его неотъемлемой частью жизни общества.

Яркое и вдохновенное исполнение танца льва завораживает зрителей своей энергией

Во время праздников улицы Лангсона оживают: звон барабанов и яркие движения львов создают атмосферу праздника, привлекая местных жителей и туристов. Благодаря совместным усилиям властей, мастеров и молодёжи, танец льва не только сохраняется, но и продолжает сиять, оставаясь живым свидетельством силы и красоты вьетнамской народной культуры сквозь века.

Текст: Вьет Кыонг/ИЖВ - Перевод: Динь Хонг



