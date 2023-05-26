Тамдао: туристический городок в тумане

26/05/2023

Расположенный на высоте более 900 метров, городок Тамдао, в состав которого входят две деревни (деревня 1 и деревня 2), занимает площадь около 214 гектаров, при этом большинство туристических достопримечательностей находится в первой. Место окружено девственными лесами, поэтому климат здесь очень прохладный. Природа наделила Тамдао удивительным, поэтическим, величественным и фантастическим пейзажем.

Панорамный вид на городок Тамдао с вершины.

По дороге на вершину горы Тхиенни, в самом центре деревни стоит каменная церковь, построенная французами в 1906 году как скромный дом на сваях и перестроенная в готическом стиле в 1937 году. Благодаря своим уникальным особенностям старая церковь стала известным туристическим объектом.

Мост Коумэй также является обязательным местом для посещения, откуда вы сможете насладиться спокойными пейзажами деревни. Если вам посчастливится посетить его в пасмурные туманные дни, вы сможете насладиться таинственным видом, словно очутившись посреди моря облаков. Это идеальное время для фотографирования.



По дороге в Тамдао туристы могут посетить один из трех крупнейших в стране дзен-монастырей Чукламтайтхиен, расположенный рядом с древней реликвией Тайтхиен и являющийся базой для развития взаимодействия с буддийскими организациями в других странах.



Прозванный “Северным Далатом”, Тамдао предлагает посетителям уникальные впечатления. Благодаря чистому и свежему воздуху, а также красивым пейзажам, это место стало излюбленным местом отдыха для многих людей.



В настоящее время в Тамдао расположено множество красивых курортов, где можно остановиться.

Расположенный лишь в 80 км от Ханоя, Тамдао имеет удобное расположение и привлекает туристов из Ханоя и соседних провинций. Вы можете добраться до Тамдао на мотоцикле, туристическом автомобиле или автобусе. Для того, чтобы добраться до Тамдао на мотоцикле или автомобиле, нужно из Ханоя следовать по дороге Тханглонг - Нойбай, а затем повернуть в сторону Фукйена - Виньйена. Для того, чтобы добраться до Тамдао на автобусе, можно заказать билет на автобус в туристических компаниях, специализирующихся на маршруте Ханой - Тамдао, или сесть на автобус на автовокзале Мидинь. Однко прежде, чтобы купить билеты на автовокзале Mидинь, необходимо проверить время выезда автобуса, потому что автобусов, идущих в Тамдао, довольно много. Туристические достопримечательности Тамдао: туристическая зона Тамдао довольно маленькая, достопримечательности города расположены довольно близко друг к другу, поэтому туристы в основном ходят пешком, перемещаясь между достопримечательностями и осматривая город.

Текст: Ви Тхао - Фото: Конг Дат - Перевод: Ча Да