Суенмок продвигает сильные стороны морского туризма

04/12/2024

Уезд Суенмок (провинция Бариа-Вунгтау) располагает 32 км прекрасных прибрежных дорог, одна сторона которых представляет собой мирные рыбацкие деревни с поэтическими морскими пейзажами и множество классных курортов с длинными пляжами с белым песком; а другая - пологие песчаные дюны и зеленые девственные защитные леса с разнообразной растительностью. Картина пляжного туризма в Суенмоке выглядит очень красивой и привлекательной для туристов со всего мира.

Красивая прибрежная дорога приносит впечатляющее открытие посетителям. Фото: Архив

Пляж Хочам, пляж Хокок, поле для гольфа The Bluffs Ho Tram Strip и горячие источники Биньчау создают очень разнообразную туристическую картину "от леса к морю" на местной туристической карте.

В Суенмоке находится множество красивых и знаменитых пляжей, таких как Хочам, Хокок, Бенлой, Суой-о и т.п., а также природные горячие источники Биньчоу и первобытный лес Биньчоу-Фуокбыу. На местной туристической карте отмечены разнообразные пейзажи с видом на лес и море. Первое впечатление натуристов, прибывающих в Суенмок, оказывает чрезвычайно просторная прибрежная дорога длиной 32 км, соединяющая коммуны Фыоктхуан, Бынгзиенг, Бонгчанг и Биньчоу уезда Суенмока. Пляжи Хочам, Биньчоу и Хокок могут похвастаться белым песком, окрашенным золотистым светом, а также просторными курортами с современной архитектурой. Полупустынные песчаные дюны в уезде Суенмоке, которые раньше были безжизненными из-за отсутствия деревьев, с 2014 года покрылись зеленью благодаря строительству поля для гольфа The Bluffs Ho Tram Strip площадью 164 га. В настоящее время в Хочаме расположено множество 5-звездных курортов с красивым дизайном, гармонирующих с природой, и множеством развлекательных услуг, целью которых является предоставление туристам разнообразного отдыха.

Melia Ho Tram Beach Resort - первый курорт под брендом Melia Hoels and Resorts на юге Вьетнама.

Ho Tram Beach Boutique Resort & Spa - это место, которое привлекает отечественных и иностранных туристов благодаря своей древней архитектуре и вьетнамским культурным ценностям.

В настоящее время общественные пляжи Суенмока, перепланированные и отремонтированные, стали чистыми и красивыми: на них установили общественные туалеты, разбили парки, посадили зеленые деревя и провели полное освещение, чтобы наилучшим образом удовлетворить потребности местных жителей и туристов в развлечениях и купании. Ночная прогулка, позволяющая насладиться прохладным морским бризом и кулинарными изысками на ночном рынке морепродуктов Хочаме, известного своими свежими блюдами и местными деликатесами, также является интересным опытом во время поездки на пляж Хочам.

Природный заповедник Биньчау – Фыокбыу (уезд Суенмок, провинция Бариа-вунгтау) – единственный сохранившийся относительно нетронутый прибрежный девственный лес во Вьетнаме.

Кроме того, в Суенмоке также находится первозданный лес Биньчау-Фыокбыу площадью 11 293 га с богатой первобытной растительностью, излучающей прохладную тень, и волнистыми песчаными дюнами, что открывает возможности для разнообразных туристических услуг по осмотру достопримечательностей, исследованию природы и отдыху в диких лесах и на пляжах.



Согласно отчету уезда Суенмока об итогах реализации социально-экономических задач в первом квартале 2024 года, уезд принял более 700 тыс. отечественных и иностранных туристов, что на 9% больше, чем за тот же период прошлого года; доходы от туризма достигли почти 800 млрд донгов, что на 4% больше, чем за тот же период прошлого года. Общие доходы бюджета уезда достигли почти 200 млрд донгов, что составляет 156% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года; общие расходы бюджета составили более 420 млрд донгов. В уезде прекрасно обеспечивается политическая стабильность, социальный порядок и безопасность.

Текст: Сон Нгиа - Фото: Нгуен Луан и Архив

Фото: Динь Хонг