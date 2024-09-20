Субрегион Ланьцанцзян-Меконг: устойчивое управление водными ресурсами - главный приоритет

20/09/2024

За последнее время сотрудничество между Меконгом и Ланьцанцзяном достигло ряда важных результатов, способствующих построению в регионе Меконга мира, стабильности и устойчивого развития. В частности, защита ресурсов Меконга играет важную и решающую роль в сельском хозяйстве региона. Таковы выводы 9-й конференции министров иностранных дел по сотрудничеству в бассейне реки Ланьцанцзян-Меконг, состоявшейся в августе в Чиангмае (Таиланд) при участии шести прибрежных стран: Камбоджи, Лаоса, Мьянмы, Таиланда, Китая и Вьетнама.



Темой конференции стало «На пути к устойчивому и безопасному будущему для всего региона». Страны считают «устойчивое управление водными ресурсами главным приоритетом конференции», подчеркивают свои усилия по эффективной реализации Плана сотрудничества и действий по водным ресурсам Ланьцанцзяна-Меконга на 2023-2027 гг. и оказывают поддержку Вьетнаму в организации 2-й конференции министров иностранных дел по сотрудничеству в области водных ресурсов Ланьцанцзяна-Меконга в 2025 г.

Страны-участницы довольны впечатляющими результатами сотрудничества в бассейне Ланьцанцзяна-Меконга: около ста проектов, финансируемых из специального фонда Ланьцанцзяна-Меконга, приносят пользу людям, местным жителям и предприятиям в различных областях, таких как торговля, сельское хозяйство, туризм, управление водными ресурсами, окружающая среда, зеленое развитие, здравоохранение, ликвидация бедности и предоставление прав женщинам. Страны-участницы сотрудничества договорились укреплять связь путем развития железнодорожных, автомобильных и воздушных транспортных сетей, обеспечивать стабильность цепочек поставок, развивать интеллектуальное и устойчивое сельское хозяйство, повышать устойчивость к изменению климата, смягчать последствия стихийных бедствий, снижать уровень загрязнения воздуха и бороться с трансграничной преступностью. Выступая на конференции, заместитель министра иностранных дел Нгуен Минь Ханг подтвердила эффективный вклад Вьетнама в сотрудничество в бассейне Ланьцанцзяна-Меконга. Заместитель министра также выделила пять замечательных достижений в области сотрудничества за последнее время, а именно: более тесные механизмы координации, более эффективное и существенное сотрудничество, более широкие и глубокие области открытого сотрудничества в социальных секторах, а также привнесение большего прагматизма и пользы людям.

Выступая на конференции, Нгуен Минь Ханг подтвердила эффективный вклад Вьетнама в сотрудничество в бассейне Ланьцанцзяна-Меконга. Для реализации концепции развития, утвержденной лидерами стран-участниц инициативы, она предложила расширить рынки, укрепить устойчивые цепочки поставок, соединить коммуникационную инфраструктуру, улучшить научно-технические навыки, эффективно развернув Коридор обновления и творчества Ланьцанцзян-Меконг.

Фермеры собирают урожай риса в провинции Чиангмай (Таиланд). Фото: AFP/VNA Для того, чтобы построить зеленый, устойчивый и инклюзивный регион в бассейне Ланьцанцзяна-Меконга, страны-участницы должны тесно координировать свои действия в области управления и использования природных ресурсов, а также в борьбе с изменением климата. Вьетнам поддерживает инициативу по дальнейшему развитию сотрудничества в области водных ресурсов и предлагает странам расширять сотрудничество в борьбе с наводнениями и засухой, обмениваться гидрологическими данными и проводить общие исследования. Сотрудничество в бассейне Ланьцанцзяна-Меконга должно и впредь способствовать развитию добрососедских отношений и глубоких связей между народами шести стран.

Вот почему в преддверии 10-й годовщины создания механизма сотрудничества в бассейне Ланьцанцзяна-Меконга в 2025 г. Вьетнам предлагает еще больше укрепить и разнообразить мероприятия по обмену, особенно молодежные обмены, и сетевую деятельность местных властей и предприятий, стремясь к новому сотрудничеству и идеям со стороны молодого поколения шести стран.



Цель - более эффективное и широкое сотрудничество во всех областях с более активным участием людей из разных социальных слоев и поиск более конкретных выгод для местных жителей.

Текст: ИЖВ

Фото: ВИА

Дизайн: Чанг Нюнг - Перевод: Динь Хонг