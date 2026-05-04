Страна и люди Вьетнама в объективе фотожурналиста Ле Минь

04/05/2026

Выставка, которая продлится до 10 апреля, представляет 45 работ фотожурналиста Ле Ван Миня, главы представительства газеты «Фото Вьетнам» Вьетнамского информационного агентства в южном регионе.

Фотожурналист Ле Минь Ле Минь начал свою карьеру фотожурналиста в журнале "Вьетнам" (Vietnam Pictorial) в 2006 году. За свою 20-летнюю карьеру он объездил весь Вьетнам — от отдаленных деревень северного высокогорья и залитого солнцем центрального региона до дельты Меконга и далеких островов страны.

18 марта фотовыставка «Вьетнам – Страна – Люди» открылась в Доме культуры и искусства Университета Перпиньяна, привлекая большое число студентов, преподавателей и местных жителей, в том числе многих иностранных студентов из стран Азии.

Мероприятие организовано Франко-вьетнамским культурным обществом совместно с Центром французских исследований Университета Перпиньяна в рамках программы «Встречи франкоязычных сообществ» по случаю Международного женского дня (8 марта) и Международного дня франкофонии (20 марта).

Выступая на церемонии открытия, председатель Франко-вьетнамского культурного общества Нгуен Тхи Тхат Пил подчеркнула, что выставка не только даёт французской публике возможность познакомиться с Вьетнамом через искусство фотографии, но и способствует укреплению дружбы и сотрудничества между двумя странами, а также открывает перспективы для развития культурных, образовательных и местных партнёрских обменов в будущем.

Через реалистичные, эмоционально насыщенные и гуманистические кадры работы ярко отражают красоту природы, общественную жизнь и облик Вьетнама в процессе развития и международной интеграции.

Каждая фотография — это история, рассказанная светом и эмоциями, отражающая разнообразие и жизненную энергию современной жизни.

От образов женщин-дипломатов, артистов, женщин-полицейских, буддийских монахинь до фермеров на рисовых полях, рыбаков в море, соледобытчиков на соляных плантациях и рабочих на заводах — всё это создаёт целостную, близкую и глубокую картину о людях Вьетнама.

Наряду с повседневной жизнью представлены изображения объектов возобновляемой энергетики, современных городских пространств, а также культурного и духовного наследия, что демонстрирует Вьетнам как страну, динамично развивающуюся, но сохраняющую глубину традиций и национальную идентичность.

В беседе с корреспондентом ВИА Нгуен Тхи Тхат Пил отметила, что Франко-вьетнамское культурное общество реализует множество программ сотрудничества с Вьетнамом, в частности планирует расширить связи с провинцией Ламдонг.

Ожидается, что 3 мая делегация Палаты ремёсел и традиционных профессий региона Пиренеи-Ориенталь отправится в город Далат для проведения рабочей поездки и изучения возможностей сотрудничества в течение недели при поддержке посольства Вьетнама во Франции и посольства Франции во Вьетнаме. 2026 год рассматривается как отправная точка для активизации обменов между сторонами.

Кроме того, Франко-вьетнамское культурное общество реализует ряд практических инициатив, таких как программы поддержки детей во Вьетнаме, обеспечение медицинскими картами, экстренная гуманитарная помощь, развитие французского языка, организация традиционных фестивалей, а также продвижение проектов сотрудничества в сферах экономики, образования, туризма и культуры.

Следуя девизу «Культурная деятельность во Франции — солидарность во имя Вьетнама», общество продолжает играть важную роль моста, укрепляющего взаимопонимание и связи между двумя странами.

