Столетний мост Лонгбиен

23/01/2023

Трудно представить себе тысячелетний Ханой без 120-летнего моста Лонгбиен, который изначально назывался «Пауль Думер». Мост, построенный и открытый в 1902 году, являлся частью исторических событий Ханоя на протяжении всего XX века. Он был одним из самых красивых и длинных мостов Индокитая.



В конце 1972 года мост подвергся мощным атакам со стороны американской авиации в рамках второй разрушительной бомбардировки, которую США провели против Ханоя и провинций Северного Вьетнама. Тогда большая часть моста была разрушена, остался лишь один пролет. После войны в Ханое были построены новые современные мосты, а Лонгбиен тем временем остался просто железнодорожным мостом.

Вьетнамская столица день ото дня только развивается. Участок Красной реки, где через нее переброшен мост Лонгбиен, сильно изменился, хотя и сохраняет природные черты. 20 лет назад рыбацкая деревня у берега Красной реки в квартале Фуктан района Хоанкием была оживленной, но сейчас она малонаселена, потому что большинство рыбаков перестало работать и сошло на берег для знакомства с городской жизнью. Сейчас у подножия моста находится мелиорированная земля, которую арендуют жители соседних провинций для выращивания овощей и лекарственных растений.

