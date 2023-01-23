Столетний мост Лонгбиен
В конце 1972 года мост подвергся мощным атакам со стороны американской авиации в рамках второй разрушительной бомбардировки, которую США провели против Ханоя и провинций Северного Вьетнама. Тогда большая часть моста была разрушена, остался лишь один пролет. После войны в Ханое были построены новые современные мосты, а Лонгбиен тем временем остался просто железнодорожным мостом.
Вьетнамская столица день ото дня только развивается. Участок Красной реки, где через нее переброшен мост Лонгбиен, сильно изменился, хотя и сохраняет природные черты. 20 лет назад рыбацкая деревня у берега Красной реки в квартале Фуктан района Хоанкием была оживленной, но сейчас она малонаселена, потому что большинство рыбаков перестало работать и сошло на берег для знакомства с городской жизнью. Сейчас у подножия моста находится мелиорированная земля, которую арендуют жители соседних провинций для выращивания овощей и лекарственных растений.
Старый железный мост ежедневно отражается в водной глади Красной реки, создавая волшебную картину. Весенним утром река покрывается туманом, сквозь который мелькает, словно тень, мост Лонгбиен. Летом мост крепко стоит под свирепыми грозами. Осенью и зимой Лонгбиен становится максимально красивым: над мостом садится и всходит солнце, что создает словно метафорические, созерцательные картины.
Для некоторых фотографов мост Лонгбиен является объектом творчества. На закате солнце похоже на красный мяч, стоящий на мосту. Вечером пролеты моста едва различимы на темном небосводе, они напоминают мелодичные лирические песни в ветерке.
В ближайшее время рядом с мостом Лонгбиен появится еще один железнодорожный мост, из-за чего ландшафт изменится еще больше. В Ханое также появится множество прибрежных микрорайонов и торговых центров. Тогда нынешние фотографии моста Лонгбиен останутся для будущих поколений бесценным наследием, рассказывающим о легендарном мосту у восточных ворот города.
Текст и фото: Заслуженный артист, художник-фотограф Фам Тхань Ха