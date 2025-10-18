Старинная музыка в самом сердце Ханоя

18/10/2025

Пока современная молодежь привыкла влючать музыку всего лишь несколькими касаниями экрана на смартфоне, кафе Nau Café & Workshop Cassette- небольшое кафе, расположенное на улице Нгуенлыонгбанг (Ханой) - предлагает вернуться в эпоху, когда наслаждение мелодиями было настоящим увлекательным опытом: выбрать кассету, открыть крышку плеера и вставить ленту, нажать кнопку воспроизведения - и погрузиться в подлинные и живые композиции.

Кроме напитков, пространство и мелодичная музыка - вот что привлекает многих молодых людей в это кафе. Фото: Кхань Лонг/ИЖВ

Больше чем просто кафе, Nau Café & Workshop Cassette скорее напоминает музыкальный антиквариат с кофе на вынос, где каждый предмет хранит ностальгическую историю, а каждая песня звучит с уникальной вибрацией, невозможной для воспроизведения на любом цифровом формате. Любопытно, что оба основателя, Зыонг Занг Кыонг и Нгуен Динь Хиеу, относятся к поколению 1997 года, выросшему в эпоху MP3, YouTube и Spotify. И всё же их тяга к аналоговому звуку оказалась сильнее моды.

Nau Café & Workshop Cassette, основанное молодыми людьми Зыонг Занг Кыонгом и Нгуен Динь Хиеу. Фото: Кхань Лонг/ИЖВ . Хиеу признается: «Я увлекался предметами секонд-хенд, поэтому я коллекционировал футболки с принтами иностранных групп. Потом захотелось услышать музыку 90-х годов, и постепенно я начал собирать CD , радиомагнитолы и радиоприёмники с кассетами».

Пять лет коллекционирования привлекли к мечте создать пространство, где люди могли бы наслаждаться не только кофе, но и музыкой в стиле прошлых поколений. Он поделился этой идеей со своим другом из средней школы, Кыонгом, и вместе они начали воплощать проект в жизнь. В 2023 году Nau Café & Workshop Cassette официально открыл свои двери, воплотив мечту двух молодых людей в реальность.

Разнообразные пространства для наслаждения музыкой - от общих до приватных. Фото: Кхань Лонг/ИЖВ

Что оставляет неизгладимое впечатление у посетителей Nau Café & Workshop Cassette - это не только звуковой опыт, но и атмосфера, оформленная как настоящий магазин кассет и виниловых дисков прошлых лет.

В этом месте весь музыкальный опыт - от использования классического аналогового оборудования до выбора кассет - абсолютно бесплатен.

Сердце кафе: место, где ежедневно проигрываются виниловые диски.

Зоны прослушивания музыки, которые привлекают множество молодых людей.

Персонал кафе всегда готов терпеливо помочь клиентам освоить устройства, которые для многих молодых кажутся незнакомыми.

Зона с кассетными плеерами: у каждого места есть индивидуальный проигрыватель, где посетители могут, работая, слушать свою любимую музыку. Фото: Кхань Лонг/ИЖВ

Идеальное пространство для наслаждения напитками и знакомства с устаревшим аудиооборудованием. Фото: Кхань Лонг/ИЖВ

Открытая зона в кафе представляет собой любимое место для общения у молодежи. Фото: Кхань Лонг/ИЖВ

Так каждый визит в Nau Café & Workshop Cassette становится не только моментом удовольствия, но и культурным опытом, полным открытий.

Текст: Нган Ха - Фото: Кхань Лонг - Перевод: Динь Хонг