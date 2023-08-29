Стандарт HALAL: пропуск для вьетнамской сельскохозяйственной продукции в мир

29/08/2023

HALAL понимается как сертификация пищевых продуктов с более строгими условиями, чем сертификация FDA (США). Однако если какое-либо предприятие получило сертификат HALAL или экспортирует продукцию на рынок Ближнего Востока, то эта продукция также соответствует мировым стандартам экспорта на европейские и американские рынки. Это прекрасная возможность для вьетнамских экспортно ориентированных предприятий занять долю рынка с ежегодной экспортной стоимостью в несколько трлн долларов.

Вернувшись во Вьетнам после торговой поездки на рынки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Дубая в феврале 2020 года, заместитель генерального директора холдинга Vinapharma г-жа Нгуен Тхи Зием Ханг поменяла стандарты для всех продуктовых линеек, которые компания планирует экспортировать на ближневосточный рынок.

Сорт сельдерея «Супер-гигант», высота которого составляет около 1 м, а вес - до 3 кг, соответствует международным стандартам и успешно выращивается на высокотехнологичном хозяйстве группы компаний “Винафарма” (Vinapharma). Фото: Архив Vinapharma

По словам г-жи Ханг, стандарты HALAL являются самыми строгими стандартами в мире, обгоняя даже американские стандарты FDA. Мусульмане установили этот стандарт, требуя самых чистых продуктов. Следовательно, когда продукты, соответствующие этому стандарту, выходят на рынок Ближнего Востока, они автоматически попадают на рынки Европы и Америки, а также экспортируются по всему миру.

Соответственно, HALAL – это совокупность стандартов для процесса производства продуктов. В частности, эти стандарты регулируют от посевных площадей и до заводов. Например, фермерские хозяйства должны соответствовать стандартам Global GAP, Organic и т.п., а также пройти через сертификацию GMP, ISO, HACCP и т.д.

“Винафарма” теперь соответствует стандартам органических зон выращивания “супергигантских” сортов сельдерея и заводским стандартам по производству эссенции сельдерея Green Beauty в форме наггетсов, овощного чая и т.д. Так, “Винафарма” фокусируется на линейках растворимых фруктовых и овощных продуктов, соответствующих потребностям и привычкам мусульман, которые не любят есть зеленые овощи напрямую, но нуждаются в снабжении организма полезными веществами. Таким образом, растворимые овощи оцениваются как линия продуктов, решающих потребительские проблемы мусульман.

В настоящее время технология производства этой линейки продуктов является эксклюзивной, созданной израильскими специалистами по заказу холдинга. “Винафарма” ждет оценки этой линейки продуктов на соответствие стандартам HALAL, прежде чем экспортировать ее на рынок Ближнего Востока.

Рынок халяльных продуктов питания (исламский рынок) с годовым доходом в триллионы долларов США и ожидаемым ростом потребления в будущем будет продолжать стремительно расти, при этом особое место займут такие выгодные группы продуктов, как чай, водные продукты или продукты растительного происхождения. Однако сейчас на данном рынке доминируют продукты из Таиланда, Китая и Филиппин. Причина в том, что вьетнамские предприятия плохо понимают данный рынок, особенно стандарты HALAL для продуктов питания.



По словам посла Египта во Вьетнаме г-на Махмуда Хасана Найела, египетские власти и предприятия готовы сотрудничать в части импорта халяльных продуктов питания. Однако в мусульманских странах не существует универсального стандарта на халяльные продукты. По сути, есть лишь общие правила и ряд технических отличий. В этой связи вьетнамским предприятиям необходимо активно исследовать рынок мусульманских стран, чтобы понять процессы, условия и конкретные технические требования каждой конретной страны.

Сертификация HALAL – один из “паспортов” для выхода на мусульманский рынок. По словам директора Центра цифровой трансформации и сельскохозяйственной статистики Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов г-на Нгуен Куок Тоана, сертификация HALAL сочетает в себе множество различных аспектов и нюансов, не только связанных со стандартами качества, но и имеющими очень высокое религиозное значение. По этой причине для того, чтобы производить правильную продукцию и войти в этот сегмент рынка, необходимо иметь определенное понимание культуры и убеждений. Прозрачность рынка HALAL, а также охват нужной аудитории, имеют важное значение./.