Список 19 членов Политбюро КПВ XIV созыва
1. ТОВАРИЩ ТО ЛАМ, Генеральный секретарь ЦК КПВ, Секретарь Центрального военного комитета
2. ЧАН ТХАНЬ МАН, Член Политбюро, секретарь партийного комитета Национального собрания, Председатель Национального собрания
3. ЧАН КАМ ТУ, Член Политбюро, постоянный член Секретариата, секретарь партийного комитета центральных органов Партии
4. ЛЕ МИНЬ ХЫНГ, член Политбюро, Секретарь ЦК КПВ, заведующий Организационным отделом ЦК КПВ
5. ДО ВАН ТЬИЕН, Член Политбюро, постоянный заместитель секретаря партийного комитета Национального собрания, постоянный заместитель Председателя Национального собрания
6. БУЙ ТХИ МИНЬ ХОАЙ, Член Политбюро, Секретарь ЦК КПВ, секретарь партийного комитета Отечественного фронта и центральных массовых организаций, председатель Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама
7. ФАН ВАН ЗЯНГ, Член Политбюро, член Постоянного бюро партийного комитета Правительства, заместитель секретаря Центрального военного комитета, генерал армии, Министр обороны
8. ЛЫОНГ ТАМ КУАНГ, Член Политбюро, член Постоянного бюро партийного комитета Правительства, секретарь Центрального партийного комитета общественной безопасности, генерал, Министр общественной безопасности
9. НГУЕН ЗУИ НГОК, Член Политбюро, секретарь городского партийного комитета Ханоя
10. НГУЕН ЧОНГ НГИА, Член Политбюро, Секретарь ЦК КПВ, член Постоянного бюро Центрального военного комитета, генерал армии, начальник Главного политического управления Вьетнамской народной армии (ВНА)
11. ЧИНЬ ВАН КУЕТ, Секретарь ЦК КПВ, заведующий Отделом по пропаганде, политическому воспитанию и работе с народными массами ЦК КПВ
12. ЛЕ ХОАЙ ЧУНГ, Секретарь ЦК КПВ, член Постоянного бюро партийного комитета Правительства, министр иностранных дел
13. ЛЕ МИНЬ ЧИ, Секретарь ЦК КПВ, постоянный заместитель заведующего Отделом ЦК КПВ по внутренним делам
14. ЧАН ЛЫУ КУАНГ, Секретарь ЦК КПВ, секретарь городского партийного комитета города Хошимин
15. ФАМ ЗЯ ТУК, Член ЦК КПВ, заведующий Канцелярией ЦК КПВ
16. ЧАН ШИ ТХАНЬ, Член ЦК КПВ, председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии
17. НГУЕН ТХАНЬ НГИ, Член ЦК КПВ, заведующий Отделом ЦК КПВ по вопросам политики и стратегии
18. ДОАН МИНЬ ХУАН, Член ЦК КПВ, постоянный заместитель секретаря партийного комитета, постоянный заместитель директора Национальной политической академии имени Хо Ши Мина