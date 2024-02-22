Сохранение культурного наследия кхмерской народности в провинции Сокчанг

22/02/2024

Пагода Очумарампрекчек, известная также как пагода Очум, является сердцем религиозной, культурной и спортивной жизни кхмерской народности. Расположенная в деревне Виньтхань коммуны Винькуой города Нганам в провинции Сокчанг, эта пагода имеет более чем двухсотлетнюю историю. Более 30% местного населения составляют кхмеры, которые тесно связаны с данным историческим объектом.

Одним из ярких событий, связанных с пагодой Очум, является традиционный фестиваль гонок на лодках нго. Лодки нго являются неотъемлемой частью повседневной жизни кхмеров из речных районов. Данные лодки символизируют богатство и процветание, а также имеют религиозное значение. Вот почему строительство и поддержание лодок нго стало важным ремеслом для кхмеров.

Строительство лодок нго является одним из видов уникального искусства, которое передается среди кхмеров из поколения в поколение. Каждый этап создания лодок требует мастерства и внимания к деталям. В пагоде Очум опытные кхмерские ремесленники совместно с монахами строят новые лодки нго, на которых мужские и женские команды пагоды принимают участие в гонках.

Лодки нго имеют особенную форму, напоминающую змею-нагу за счет длинного изогнутого корпуса. Они обычно насчитывают несколько отсеков и перекладин, позволяющих двум людям комфортно грести на параллельных рядах.

Когда мы прибыли в пагоду, здесь велось строительство двух лодок нго, каждая из которых была в длину 33 метра и вмещала более 50 человек. Работники пагоды Очум тщательно отбирают материалы для создания лодок нго. Для каркаса и палубы лодки используется древесина. Для создания формы и структуры лодки используются ручные инструменты, такие как пилы, молотки и долота. Каждая деталь играет важную роль в обеспечении безопасности и комфорта пловцов во время гонок.

Гидроизоляция также является важным аспектом строительства лодок нго. Работники пагоды Очум используют различные материалы и техники, чтобы обеспечить герметичность лодок и предотвратить их затопление во время гонок.

Характерные декоративные узоры на внешней стороне лодок Нго, часто с символами и яркими цветами.

Помимо функциональности, эстетика также играет важную роль в строительстве лодок нго. Лодки украшают различными рисунками и орнаментами, отражающими культурные символы и традиции кхмерского народа. Эти украшения делают каждую лодку уникальной и привлекательной.

Вид на пагоду Очумарампрекчек (или пагоду Очум).

Она Расположена в деревне Виньтхань коммуны Винькуой города Нганам в провинции Шокчанг.

Фестиваль гонок на лодках нго, организуемый в пагоде Очум, собирает множество участников и зрителей. Мужские и женские команды из разных деревень и городов соревнуются в гонках на реке. Это яркое и захватывающее событие привлекает внимание иностранных туристов, желающих познакомиться с кхмерской культурой.

Гонки на лодках нго не только несут спортивную составляющую, но и имеют глубокие культурные и религиозные корни. По поверьям, гонки на лодках приносят удачу и избавляют от бед и заболеваний. Это еще и повод для кхмерской народности собраться вместе, отметить свою культуру и традиции, а также укрепить общность.