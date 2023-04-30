Солнечная электростанция Фонгфу

30/04/2023

Солнечная электростанция Фонгфу, в которую инвестировала компания Solar Power Investment (Solarcom), официально подключилась к национальной энергосистеме в апреле 2019 года. Она ежегодно поставляет около 72 млн кВт·ч. Сегодня солнечная электростанция Фонгфу является «пионером» в деле превращения провинции Биньтхуан в национальный центр экологически чистой энергии.

В соответствии с правительственным планом по энергетической безопасности, Биньтхуан располагает множеством условий для строительства солнечных электростанций. Помимо ветроэнергетики провинция обладает благоприятным климатом, менее дождливой и более солнечной погодой.

На солнечной электростанции Фонгфу (коммуна Фонгфу уезда Туифонг в провинции Биньтхуан) установлено 127 тыс. 260 солнечных панелей мощностью 330 Вт каждая. Общий объем инвестиций в электростанцию мощностью 42 МВт составил 947 млрд донгов. Основное оборудование для завода заказано у компании SMA — ведущего мирового производителя оборудования для солнечной энергетики и ряда других известных производителей.

Строительство электростанции началось в августе 2018 года. Через восемь месяцев, в апреле 2019 года, солнечная электростанция Фонгфу официально была подключена к национальной сети. Она активно способствовует обеспечению стабильной работы всей системы и повышению уровня мощности поставки электроэнергии. В последние годы она также помогает общему социально-экономическому развитию провинции Биньтхуан и обеспечивает электроэнергией ключевые экономические зоны, что способствует укреплению национальной энергетической безопасности Вьетнама.

Благодаря достигнутым в 2022 году результатам деятельности компания Solarcom стала одним из 20 самых престижных брендов страны в сфере возобновляемой энергии.

В последние годы потенциал солнечной энергетики в провинции Биньтхуан интересует многих инвесторов. Ресурсы сосредоточены в таких районах, как Бакбинь, Туифонг, Хамтан и др. Согласно плану, к 2030 году провинция Биньтхуан может привлечь инвестиции на развитие проектов солнечных электростанций общей мощностью более 4000 МВт. Это поспособствует созданию благоприятных условий для того, чтобы провинция Биньтхуан стала центром экологически чистой энергии в будущем./.

Текст и фото: Данг Ким Фыонг – Переводчик: Чан Ван Хиеу