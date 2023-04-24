Сокровища императорского дворца Тханглонга

Сокровища императорского дворца Тханглонга

Центр сохранения культурного наследия Тханглонга-Ханоя в сотрудничестве с Институтом исследования императорской цитадели организовали выставку “Сокровища императорского дворца Тханглонга”. Цель выставки - познакомить публику с наиболее типичными и уникальными артефактами, раскопанными в императорской цитадели Тханглонг с 2002 года по сегодняшний день.


Начиная с 2002 года в ходе археологических раскопок на этом объекте были обнаружены многочисленные следы дворцов и павильонов, а также миллионы артефактов, погребенных под землей. Эти артефакты представляют собой яркое свидетельство славной истории имперского города Тханглонга более тысячи лет назад.

Внутри объекта культурного наследия в ходе раскопок были обнаружены миллионы археологических артефактов, в том числе многочисленная утварь и инструменты, использовавшиеся в императорской цитадели Тханглонге. Эти сокровища варьируются от керамики, металлических и деревянных изделий до изделий из стекла и других драгоценных артефактов.

Наиболее значимыми и ценными находками среди этих артефактов являются коллекции изделий из драгоценных металлов и высококачественной керамики, изготовленные в императорской печи Тханглонга для короля, королевы, королевской семьи и придворной знати.

Например, тонкая белая фарфоровая чаша, украшенная драконом и буквой гуань, выставленная здесь как национальное достояние, вызывает у посетителей чувство восхищения уровнем технологий, а также высочайшей красотой и ценностью этих королевских фарфоровых изделий, изготовленных мастерами в императорской печи Тханглонга во время периода раннего правления династии поздних Ле. Это самый редкий и самый характерный предмет среди фарфоровых изделий, использовавшихся в императорском дворце Тханглонге, а также наиболее яркое и убедительное свидетельство вьетнамского таланта и уровня технического мастерства в изготовлении фарфора.

Выставка состоит из трех пространств: артефактов династий Ли и Чан; артефактов периода раннего правления династии поздних Ле, а также династий Мак и Ле Чунг Хынг, и артефактов, впервые представленных публике.

Некоторые типичные и характерные типы гончарных изделий представляют собой утварь и инструменты, использовавшиеся в императорской цитадели Тханглонге. Они являются важнейшей частью экспозиции. Эта утварь и инструменты играли решающую роль в жизни императорского дворца: от повседневности и до королевских банкетов во время больших торжеств, дня рождения короля и церемонии коронации.

Кроме того, вниманию посетителей представляют уникальные и яркие визуальные проекции на стене, воссоздающие дворец династии Ли и красоту четырех времен года в древней императорской цитадели.

Сочетание статического и динамического методов отображения, использование художественного освещения и технологии 3D-мэппинга создали притягательный эффект, помогающий публике в полной мере ощутить красоту и особую ценность королевских сокровищ.

Впервые для воссоздания уникальных узоров артефактов была использована проекционная технология 3D-мэппинга, позволяющая посетителям лучше оценить красоту и изысканное мастерство фарфоровых изделий императорской цитадели Тханглонга.

Сочетание статических и динамических методов показа с проекционной технологией 3D-мэппинга создало захватывающий эффект, позволяющий публике в полной мере оценить исключительную красоту и особую ценность этих сокровищ императорского двора







Посетители выставки могут частично понять историческое значение и культурную ценность экспонатов. Артефакты также дают публике лучшее визуальное представление о различных типах утвари, предметов, разнообразных и отчетливых культурных нюансах жизни в древнем императорском дворце Тханглонге./.

Текст: Тхао Ви - Фото: Конг Дат - Перевод: Динь Хонг


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