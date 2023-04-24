Сокровища императорского дворца Тханглонга
Центр сохранения культурного наследия Тханглонга-Ханоя в сотрудничестве с Институтом исследования императорской цитадели организовали выставку “Сокровища императорского дворца Тханглонга”. Цель выставки - познакомить публику с наиболее типичными и уникальными артефактами, раскопанными в императорской цитадели Тханглонг с 2002 года по сегодняшний день.
Начиная с 2002 года в ходе археологических раскопок на этом объекте были обнаружены многочисленные следы дворцов и павильонов, а также миллионы артефактов, погребенных под землей. Эти артефакты представляют собой яркое свидетельство славной истории имперского города Тханглонга более тысячи лет назад.
Наиболее значимыми и ценными находками среди этих артефактов являются коллекции изделий из драгоценных металлов и высококачественной керамики, изготовленные в императорской печи Тханглонга для короля, королевы, королевской семьи и придворной знати.
Например, тонкая белая фарфоровая чаша, украшенная драконом и буквой гуань, выставленная здесь как национальное достояние, вызывает у посетителей чувство восхищения уровнем технологий, а также высочайшей красотой и ценностью этих королевских фарфоровых изделий, изготовленных мастерами в императорской печи Тханглонга во время периода раннего правления династии поздних Ле. Это самый редкий и самый характерный предмет среди фарфоровых изделий, использовавшихся в императорском дворце Тханглонге, а также наиболее яркое и убедительное свидетельство вьетнамского таланта и уровня технического мастерства в изготовлении фарфора.
Некоторые типичные и характерные типы гончарных изделий представляют собой утварь и инструменты, использовавшиеся в императорской цитадели Тханглонге. Они являются важнейшей частью экспозиции. Эта утварь и инструменты играли решающую роль в жизни императорского дворца: от повседневности и до королевских банкетов во время больших торжеств, дня рождения короля и церемонии коронации.
Кроме того, вниманию посетителей представляют уникальные и яркие визуальные проекции на стене, воссоздающие дворец династии Ли и красоту четырех времен года в древней императорской цитадели.
Впервые для воссоздания уникальных узоров артефактов была использована проекционная технология 3D-мэппинга, позволяющая посетителям лучше оценить красоту и изысканное мастерство фарфоровых изделий императорской цитадели Тханглонга.
Сочетание статических и динамических методов показа с проекционной технологией 3D-мэппинга создало захватывающий эффект, позволяющий публике в полной мере оценить исключительную красоту и особую ценность этих сокровищ императорского двора
Текст: Тхао Ви - Фото: Конг Дат - Перевод: Динь Хонг