Сокровища императорского дворца Тханглонга

24/04/2023

Центр сохранения культурного наследия Тханглонга-Ханоя в сотрудничестве с Институтом исследования императорской цитадели организовали выставку “Сокровища императорского дворца Тханглонга”. Цель выставки - познакомить публику с наиболее типичными и уникальными артефактами, раскопанными в императорской цитадели Тханглонг с 2002 года по сегодняшний день.

Начиная с 2002 года в ходе археологических раскопок на этом объекте были обнаружены многочисленные следы дворцов и павильонов, а также миллионы артефактов, погребенных под землей. Эти артефакты представляют собой яркое свидетельство славной истории имперского города Тханглонга более тысячи лет назад.





Выставка состоит из трех пространств: артефактов династий Ли и Чан; артефактов периода раннего правления династии поздних Ле, а также династий Мак и Ле Чунг Хынг , и артефактов, впервые представленных публике .

Некоторые типичные и характерные типы гончарных изделий представляют собой утварь и инструменты, использовавшиеся в императорской цитадели Тханглонге. Они являются важнейшей частью экспозиции. Эта утварь и инструменты играли решающую роль в жизни императорского дворца: от повседневности и до королевских банкетов во время больших торжеств, дня рождения короля и церемонии коронации.

Кроме того, вниманию посетителей представляют уникальные и яркие визуальные проекции на стене, воссоздающие дворец династии Ли и красоту четырех времен года в древней императорской цитадели.



Сочетание статического и динамического методов отображения, использование художественного освещения и технологии 3D-мэппинга создали притягательный эффект, помогающий публике в полной мере ощутить красоту и особую ценность королевских сокровищ.



Впервые для воссоздания уникальных узоров артефактов была использована проекционная технология 3D-мэппинга, позволяющая посетителям лучше оценить красоту и изысканное мастерство фарфоровых изделий императорской цитадели Тханглонга.

Сочетание статических и динамических методов показа с проекционной технологией 3D-мэппинга создало захватывающий эффект, позволяющий публике в полной мере оценить исключительную красоту и особую ценность этих сокровищ императорского двора





Посетители выставки могут частично понять историческое значение и культурную ценность экспонатов. Артефакты также дают публике лучшее визуальное представление о различных типах утвари, предметов, разнообразных и отчетливых культурных нюансах жизни в древнем императорском дворце Тханглонге./.



Текст: Тхао Ви - Фото: Конг Дат - Перевод: Динь Хонг

