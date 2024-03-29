Сокровища гряды Баксона

29/03/2024

Уникальные археологические, исторические, культурные, геоморфологические и геологические ценности известняковых гор Баксона рассматриваются научным сообществом не только как сокровища, но и как ключ к будущему развитию туризма в окрестностях геопарка Лангсона.

Чиланг – огромный исторический музей под открытым небом

Рассвет над долиной Бакшон. Фото: Чыонг Туан Ань (участник фотоконкурса "Золотой момент")

Геопарк Лангсон, расположенный на известняковых горах Баксона, был создан 13 декабря 2021 г. согласно Решению провинции Лангсон № 2424/QD-UBND. К концу ноября 2022 г. Институт археологии при Вьетнамской академии социальных наук совместно с музеем провинции Лангсона провел раскопки в пещере Зой (Летучая мышь) в деревне Кхаха (коммуна Вуле, уезд Бакcон) и опубликовал новость об обнаружении останков маленького ребенка, похороненного в позе эмбриона с согнутыми коленями, что является частью культуры Бакcон (период неолита).



Кандидат исторических наук Фам Тхань Сон (Институт археологии) рассказал, что когда было обнаружено захоронение в пещере, местный старейшина поднял руку и указал на горы, сказав: "Открытие этого особого артефакта - это хорошее предзнаменование для местного населения".

Г-н Фам Тхань Сон пояснил, что во время раскопок в пещере Бат они собрали более 600 артефактов, несущих характерные следы культуры Баксон, таких как каменные орудия, полированные топоры, мотыги, керамика и следы захоронений. Благодаря изучению этих артефактов выяснилось, что пещера "Летучая мышь" относится к культуре Баксон, возраст которой насчитывает как минимум 7 тыс. лет. "Это становится еще более важным в контексте того, что провинция Лангсон прилагает большие усилия к разработке досье для признания ЮНЕСКО известняковых гор и долины Баксона глобальным геопарком", - подчеркнул г-н Фам Тхань Сон.

В конце 2022 г. провинция Лангсон пригласила экспертов Вьетнамской национальной комиссии по делам ЮНЕСКО и Сети геопарков Вьетнама для определения масштабов геопарка Лангсона, в который планируется включить уезды Хыулунг, Баксон, Биньз и Чиланг. Территория геопарка занимает площадь более 3840 км², причем на ней проживают свыше 380 тыс. человек (приблизительно 46,3% площади провинции и 48,1% ее населения). Эту территорию называют "Известняковые горы и долина Баксона". Вот почему провинция Лангсон приступила к составлению досье на территорию, принадлежащую к известняковым горам Баксона. Это древний известняковый горный массив длиной 60 км, шириной 50 км и средней высотой 120-400 м, охватывающий пять приграничных уездов Лангсона. "Предварительные результаты исследования показывают, что пять уездов Лангсона имеют геологические характеристики, сильно отличающиеся от других регионов Вьетнама", - добавил бывший директор Института геологии и полезных ископаемых при Министерстве природных ресурсов и окружающей среды кандидат наук Чан Тан Ван.



Напомним, что ещё в 1980 г. Баксон уже пользовался популярностью у иностранцев. Тогда, после завершения участия в работе семинара, посвящённого 600-летию Нгуен Чая (1380-1442 гг.), национального героя Дайвьета (Великого Вьетнама), французский историк Шарлер Фодье посетил перевал Чиланг. Он воскликнул от восторга при виде этого места. Шарлер Фодье сказал: "Это один из крупнейших исторических музеев под открытым небом в мире".



Гора Пьяпо, высотой 1541 метр над уровнем моря, считается вершиной провинции Лангшон. Дорога для восхождения довольно крутая, местность необычная, с воронками, образующими небольшой оазис с деревьями и оврагами, расположенными прямо на вершине. Фото: Архив Центра содействия туризму провинции Лангшон

Чиланг - край пения тхен



Расположенный в известняковых горах Баксона, горный массив Чиланг площадью около 20 км² стал свидетелем сотен ожесточенных сражений на протяжении более 10 веков. К ним относятся две войны против династии Сун (981 и 1077 гг.), две войны против династии Юань (1285 и 1287 гг.), война против династии Мин (1427 г.) и войны сопротивления против французов и американцев.



Чиланг демонстрирует стратегическое и военное мастерство предков, обладавших тактическим мышлением, позволившим им максимально использовать местность в сочетании с партизанской войной, нападением на тылы противника, засадами, набегами и тактикой преследования. Тактика боя, использовавшаяся на перевале Чиланге, охватывала почти все уникальные боевые способности военных и мирных жителей Вьетнама. Не говоря уже о том, что внутри этих перекрывающихся известняковых горных хребтов спрятаны археологические сокровища возрастом в несколько тысячелетий. Многие из них позже были обнаружены вьетнамскими и иностранными учёными.



На протяжении многих лет археологи раскапывали доисторические артефакты, такие как элементарные режущие инструменты и грубую керамику, что свидетельствует о том, что Чиланг был населен доисторическими людьми. Кандидат наук Нгуен За Дой (директор Института археологии) заявил, что на перевале Чиланге были обнаружены многочисленные доисторические археологические памятники разных периодов. К самым известным местам относятся пещеры Бохам, Лайта, Бангмак и Болам (возраст пещер от 8 до 10 тыс. лет).

Исполнение пение тхен и дан-тинь в Бакшоне. Фото: Архив Центра содействия туризму провинции Лангшон

В районе Бакшон имеется около 50 клубов пения тхен. Фото: ВИА

Также в ноябре 2022 г. провинция Лангсон совместно с Ханойским государственным университетом выступила сопредседателем международной конференции по развитию государственно-частного партнерства в интересах строительства геопарка Лангсона. На этой конференции многие ученые и эксперты подтвердили, что район известняковых гор Баксона может полностью соответствовать строгим требованиям, предъявляемым ЮНЕСКО к глобальным геопаркам. Однако для продвижения культурных ценностей, позволяющих жителям этой местности жить за счет культуры и туризма, необходимо нечто большее, чем просто долгосрочная стратегия провинции Лангсона. Доцент, кандидат наук Нгуен Ван Хиеу (Ханойский государственный университет) отметил, что это место объединяет уникальные культуры живущих вместе этнических меньшинств с традиционными фестивалями, на которых древние песенные искусства играют важную роль. К самым известным из них относятся фонгслу, тайнунг и луона.

Деревня культурного туризма Куиньшон в районе Бакшон имеет множество пещер и долины, что создает красивые пейзажи, привлекающие туристов. Фото: Архив Центра содействия туризму провинции Лангшон

Пение тхен - это разновидность народного религиозного музыкального представления, повествующего о путешествии людей на небеса с целью вознести молитвы о даровании им удачи и хорошей жизни. В то же время в пении тхен народностей тай и нюнг отражаются истории из деревенской жизни, любви, похорон, свадеб и т.д. Изучая традиционные обряды проведения пения тхен, исследователи отчетливо видят взгляды на жизнь и мир и культурную самобытность народностей Баксона.

У народности нунг в уезде Локбинь провинции Лангшон сохранилось множество традиционных домов. Фото: Нгуен Тханг

Посредством культурных исследований Баксона и Хыулунга власти установили, что песни тхен очень хорошо сохраняются и популяризируются среди этнических групп. Напомним, что наследие пения тхен у народностей тай и нюнг в Лангсоне было признано ЮНЕСКО в 2019 г. репрезентативным объектом нематериального наследия человечества. Признание этого наследия ЮНЕСКО показывает миру, что тогдашнее пение стало фундаментальной частью духовной жизни местных народов, живущих на известняковом горном хребте Баксоне. Песни тхен отражает отношение людей к природе, миру и вселенной.