Создание самодостаточного и гибкого сообщества АСЕАН

25/08/2023

Недавно прошедшая в Индонезии 56-я встреча министров иностранных дел АСЕАН (AMM-56) была посвящена обсуждению процесса построения сообщества АСЕАН, реализации Перспективы АСЕАН в Индо-Тихоокеанском регионе (AOIP), а также внешних отношений и региональной структуры.

Тема AMM-56 “Вопросы АСЕАН: эпицентр роста” подтвердила центральную роль АСЕАН во всех региональных процессах, от экономического роста и развития, изменения стилей работы и способов реализации решений АСЕАН до решения региональных и международных проблем.

Ожидается, что АСЕАН станет центром роста, привлекающим инвестиции и ресурсы для развития. АСЕАН продолжает блистать многообещающим прогнозом роста на 2023 год на уровне 4,7%. В отличие от общей глобальной экономической картины, АСЕАН по-прежнему сохраняет темпы роста с положительными сигналами внутреннего потребления, экспорта и восстановления в секторе услуг.



Министры иностранных дел АСЕАН провели диалог с Межправительственной комиссией АСЕАН по правам человека (AICHR) во время AMM-56. Фото: ВИА

Для реализации этих ожиданий министры договорились и дальше укреплять уверенность АСЕАН в своих силах и гибкость перед лицом всех возможных проблем, с которыми сталкивается регион. В нестабильной стратегической обстановке необходимо более решительно поддерживать единство и центральную роль АСЕАН. АСЕАН должна возглавить формирование открытой, прозрачной, инклюзивной региональной структуры, основанной на законах, при активном участии и ответственном вкладе партнеров в дело мира, стабильности и процветания в регионе.



Сотрудничество в таких областях, как финансовая стабильность, устойчивость цепочки поставок, переход к цифровому здравоохранению, энергетическая и продовольственная безопасность продолжает продвигаться по отраслевым каналам АСЕАН, способствуя повышению потенциала АСЕАН и его готовности справляться с текущими и будущими вызовами.



Кроме того, в рамках AMM-56 также было принято решение содействовать эффективной реализации Перспективы АСЕАН в отношении Индо-Тихоокеанского региона, поощряя партнеров к существенному сотрудничеству с АСЕАН в приоритетных областях связи, морского сотрудничества, устойчивого развития и экономики, поддерживая АСЕАН в построении сообщества, способствуя миру, стабильности и процветанию в регионе.

Разделяя общее представление о все более сложном и непредсказуемом мире, министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Сон подчеркнул, что АСЕАН трудно игнорировать вызовы как изнутри, так и извне. Однако, благодаря 56-летнему опыту работы АСЕАН имеет достаточные основания гордиться собой и быть уверенной в едином и сильном Сообществе АСЕАН.



По словам посла Ву Хо, исполняющего обязанности главы Вьетнама на встрече старших должностных лиц АСЕАН, Восточное море стало общей темой для обсуждения для всех стран-участниц. На АММ-56 все страны признали прогресс, достигнутый в разработке Кодекса поведения сторон в Восточном море, и сочли, что это были позитивные шаги и признаки, укрепляющие доверие и даже продвигающие превентивную дипломатию для гармонизации всех отношений и интересов, а также обеспечивающие мир и стабильность в регионе.

Для того, чтобы АСЕАН действительно занимала центральное место, являлась движущей силой регионального и глобального роста, Индонезия, председательствующая в АСЕАН в 2023 году, поручила блоку уделять приоритетное внимание экономической интеграции, инклюзивному сотрудничеству и эффективной реализации Соглашения о всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП), обеспечению продовольственной безопасности, энергетической самостоятельности и финансовой стабильности./.



13 января 2023 года Дипломатическая академия Вьетнама (при Министерстве иностранных дел Вьетнам) провела культурный обмен по случаю Нового года по лунному календарю под названием “АСЕАН и ее друзья 2023”. В мероприятии приняли участие министр иностранных дел Буй Тхань Сон, послы и представители посольств различных стран мира и международных организаций. Фото: ВИА

Текст: ИЖВ - Фото: ВИА - Перевод: Динь Хонг