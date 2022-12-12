Создание инфраструктуры по всей стране станет приоритетом

12/12/2022

Для реализации поставленной 13-м Всевьетнамским съездом КПВ цели по вводу в эксплуатацию к 2030 году более чем 5000 км скоростных автомагистралей 6-й Пленум ЦК пришел к решению о необходимости создания национального генерального плана по базовому формированию национальной инфраструктуры.

Когда проект скоростной автомагистрали «Вандон-Монгкай» будет введен

в эксплуатацию, он создаст движущую силу социально-экономического

развития в межрегиональном пространстве и в регионе АСЕАН. Фото: ВИА

Согласно генеральному плану, одним из приоритетов, которые должны быть включены в инвестиционный портфель, являются скоростные автомагистрали с большой пропускной способностью для формирования межрегиональной сети скоростных автомагистралей и формирования основы национальной дорожной системы.



Одной из основных целей, которые необходимо достигнуть к 2030 г., является завершение 3841 км скоростных путей. К 2050 г. сеть скоростных автомагистралей будет состоять из 41 трассы общей протяженностью около

9014 км, которые будут проходить по маршруту «Север-Юг»: 14 трасс по Северному Вьетнаму и 10 — по провинциям Центрального Вьетнама и горных районов страны, а также 10 трасс протяженностью около 1290 км

шириной от 4 до 10 полос; 3 городские кольцевые трассы около Ханоя и 2 городские кольцевые трассы около города Хошимина.

Для того, чтобы достичь этой цели, премьер-министр и его заместители неоднократно выезжали непосредственно на места стройки, чтобы оценить и устранить трудности и препятствия, возникающие во время строительства скоростной автомагистрали «Север-Юг».

Премьер-министр Фам Минь Чинь однажды отметил, что за 5 лет необходимо завершить почти 2000 км автомагистралей. Он счел задачу сложной, потому что за последние 20 лет в стране было построено лишь чуть больше 1000 км автомагистралей. Глава правительства подтвердил, что обновление мышления, подходов и способов действий и организации работы являются необходимыми для успешного выполнения задачи.

3 сентября 2022 года в провинцию Футхо прибыл премьер-министр

Фам Минь Чинь, чтобы оценить проект строительства скоростной

автомагистрали «Туенкуанг-Футхо», соединяющейся с автомагистралью

«Ханой — Лаокай» (1 этап строительства). Фото: Зыонг Занг (ВИА)

Прорывом стало приоритетное развитие сетей транспортной инфраструктуры, в том числе городского транспорта в Ханое и Хошимине, энергетики, телекоммуникаций и др., связанных с формированием экономических коридоров и созданием синхронной и современной инфраструктуры в ключевых регионах экономического роста страны.

По данным Министерства транспорта, потребность в инвестиционном капитале для реализации автодорожных проектов к 2030 году составляет около 813 трлн донгов. В частности, на 2021-2025 гг. необходимо около 393

трлн донгов, из которых общий внебюджетный капитал составляет 153,5 трлн донгов.

Член Комитета по финансам и бюджету Национального собрания Вьетнама Хоанг Ван Кыонг отметил, что для инвестирования в систему скоростных автомагистралей необходимо диверсифицировать формы инвестирования.

Так, по его словам, государство должно играть ведущую роль, направляя призыв к капиталу вне бюджета.



Депутат считает, что каждая страна, которая хочет развиваться быстро и устойчиво, должна выбрать правильный путь. Дальновидный и реалистичный национальный генеральный план будут способствовать определению

наилучшего, наиболее эффективного и быстрого способа достижения целей национального развития./.

Строительная площадка 2 тоннелей, строящихся в рамках маршрута

«Север-Юг» в северной части тоннеля на горе Вунг (район Тхуанам,

провинция Ниньтхуан). Фото: Кхуи Хунг/ВИА

Статья: ИЖВ - Фото: ВИА

Текст: ИЖВ - Фото: ВИА