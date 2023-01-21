Содействие успешному развитию отношений между АСЕАН и ЕС

21/01/2023

Последние 45 лет отношения между АСЕАН и ЕС имели позитивное развитие и достигли многих успехов. В 2021 году АСЕАН станет третьим по величине неевропейским торговым партнером ЕС, в то время как ЕС является третьим по величине торговым партнером АСЕАН и её крупнейшим торговым партнером в мире.

Недавно в Брюсселе (Бельгия) прошел 45-й юбилейный саммит стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Европейского союза (ЕС). В работе саммита принял участие премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь.

Лидеры АСЕАН впервые встретились со всеми лидерами государств-членов ЕС, подтвердив важность отношений между двумя ведущими региональными блоками. Стороны также отметили значимость «интеграционного партнера» в лице друг друга. Данное событие свидетельствует о том, что обе стороны не только придают большое значение этому партнерству, но и придерживаются устойчивого развития.

Последние 45 лет отношения между АСЕАН и ЕС имели позитивное развитие и достигли многих успехов. В 2021 году АСЕАН станет третьим по величине неевропейским торговым партнером ЕС, в то время как ЕС станет третьим по величине торговым партнером АСЕАН, достигнув объема двусторонней торговли в размере 268,9 млрд долларов США. ЕС стал крупнейшим торговым партнером АСЕАН: общий капитал его прямых иностранных инвестиций в страны АСЕАН составил 26,5 млрд долларов США.

В целях дальнейшего углубления сотрудничества стороны намерены укрепить стратегическое партнерство в сферах зеленого и устойчивого развития. Так, АСЕАН и ЕС продолжат оказывать содействие экономическому и торговому сотрудничеству, стабилизации цепочки поставок, поддержанию целей Соглашения о свободной торговле между АСЕАН и ЕС (ССТ), а также расширению сферы сотрудничества в рамках данного Соглашения.…

Панорама 45-го юбилейного саммита между АСЕАН и ЕС . Фото: Зыонг Жанг/ВИА

В 2020 году на основе соблюдения международного права, равноправного сотрудничества и взаимной выгоды, содействия восстановлению, зеленому и устойчивому развитию было создано стратегическое партнерство.

На основе стратегического партнерства стороны продолжат сотрудничество в области морской безопасности, в развитии здравоохранения и цифровой трансформации, в борьбе со стихийными бедствиями, в защите окружающей среды, а также в реагировании на климатические изменения и в переходе к источникам переработанной энергии. Лидеры АСЕАН и ЕС отметили важность предотвращения незаконного рыболовства и готовность к борьбе с ним…

Председатель Европейского совета Шарль Мишель (слева) и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (справа) приветствуют премьер-министра Вьетнама Фам Минь Чиня . Фото: ВИА

Страны ЕС объявили о своем вкладе в размере 10 млрд евро в поддержку реализации стратегии «Глобального пограничного перехода», через который будут сформированы проекты сотрудничества, запущены инициативы по устойчивому партнерству в АСЕАН и одновременной реализации программы «Зеленая инициатива» и других проектов сотрудничества с АСЕАН.

Что касается региональных и международных проблем, представляющих взаимный интерес, стороны договорились укреплять многостороннее сотрудничество, разделять общие ценности и интересы, продвигать международное право и разрешать региональные и глобальные вызовы, эффективно способствуя установлению и сохранению мира, безопасности, стабильности и устойчивого развития.

Страны подтвердили важность поддержания мира, стабильности, безопасности и свободы судоходства и пролета над Восточным морем, договорились поддерживать диалог и укреплять доверие, воздерживаясь от ведения споров и действий, вызывающих напряженность, разрешая споры мирными средствами и в соответствии с международным правом, в том числе Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS 1982). Стороны призвали участников встречи к полному выполнению Декларации о поведении сторон в Восточном море (DOC), созданию эффективного и предметного Кодекса поведения сторон в Восточном море (COC) в соответствии с международным правом, включая UNCLOS от 1982 г.

ЕС поддерживает усилия АСЕАН по содействию реализации консенсуса из пяти пунктов по проблеме в Мьянме. Обсуждая конфликт на Украине, страны подчеркнули основные принципы Устава ООН, Договора о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии и международного права. Так, разногласия и конфликты должны решаться мирным путем.

Успехи 45-го юбилейного саммита между АСЕАН и ЕС способствовали дальнейшему укреплению отношений между блоками, стали движущей силой для дальнейшего развития торгового и инвестиционного сотрудничества между АСЕАН и ЕС на основе гармонизации интересов и устойчивого развития.

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Текст: ИЖВ Фото: ВИА