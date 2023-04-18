Содействие росту логистической отрасли в Юго-Восточной Азии

Содействие росту логистической отрасли в Юго-Восточной Азии

Восточное море является важным компонентом прямого морского маршрута, соединяющего Индийский и Тихий океаны, и поэтому играет жизненно важную роль в морской торговле АСЕАН и всего мира. Для того, чтобы извлекать выгоду из его преимуществ и способствовать росту логистической отрасли, страны Юго-Восточной Азии прилагают значительные усилия для развития своих систем морских портов и автомобильного транспорта.

Автомобили, ввозимые через порт Хайфона. Фото: Хоанг Нгок/ВИА

Занимающий первое место среди 155 стран мира в логистическом секторе по версии Всемирного банка, Сингапур наряду со своим стратегическим положением в Юго-Восточной Азии в настоящее время является глобальным центром торговли, транзакций и грузовых перевозок. Сектор морских и логистических услуг составляет 34% от стоимости всего сектора услуг и примерно 20% от экономики Сингапура.

Когда строительство порта Туас в Сингапуре будет полностью завершено к 2040 году, его пропускная способность составит 65 млн TEU, что превысит совокупную пропускную способность существующих пяти контейнерных терминалов, которая составляет 50 млн TEU.

Согласно отраслевым отчетам, в Индонезии самая крупная и быстрорастущая интернет-экономика во всей Юго-Восточной Азии. Ожидается, что к 2025 году на нее будет приходиться 50% всех транзакций электронной коммерции в регионе. В связи с внезапным ростом электронной коммерции существует спрос на доставку продуктов, что напрямую стимулирует рост логистических услуг.

Правительство Индонезии запланировало строительство национальной логистической экосистемы (NLE), в которую войдут 14 морских портов и аэропортов, направленной на поддержку и развитие логистической отрасли и дистрибуции в стране.

Вьетнам также является пионером в регионе по планированию всеобъемлющей прибрежной системы для обслуживания морской торговли. Морская администрация Вьетнама заявила, что в настоящее время в стране насчитывается 286 портов общей протяженностью более 96 км и общей пропускной способностью около 700 млн тонн в год. По размеру флота морского транспорта среди стран Юго-Восточной Азии Вьетнам уступает только Малайзии и Сингапуру.


Вьетнамское правительство, определив логистику как важнейшую составляющую сферы услуг в общей структуре национальной экономики, намерено содействовать переходу на экологически чистую энергию и развитию экологически чистого сектора логистики, соответствующего обязательствам Вьетнама по энергоэффективности и эффективности, принятым на КС 26 (26-я Конференция сторон ООН по изменению климата).

Генеральный директор DHL Global Forwarding Томас Тибер, курирующий АСЕАН и Южную Азию, отметил: «Дорожная логистика видит более экологичное будущее, основанное на технологиях, которые станут более эффективными и безопасными, а также более устойчивыми благодаря использованию топлива с низким уровнем выброса углерода. Вместе эти факторы трансформируют сектор автомобильных грузоперевозок и создадут более привлекательные и устойчивые логистические решения».

Железнодорожный сектор в странах АСЕАН активно работает над созданием логистических цепочек, использующих такие ресурсы, как морские порты и сухие порты. Ключевым направлением является увеличение доли железнодорожного транспорта в логистической цепочке. Ожидается, что рынок автомобильных перевозок АСЕАН будет расти с совокупным годовым темпом роста (CAGR) более 8% в период с 2020 по 2025 гг.


Однако члены АСЕАН все еще находятся на разных этапах развития своих логистических систем. Именно по этой причине была создана Интеллектуальная логистическая сеть АСЕАН (ASLN), целью которой является содействие связности и интеграции логистики в рамках блока АСЕАН.

В частности, был дан старт двум проектам: логистического центра внутреннего контейнерного склада (ICD) в Виньфуке (мегапорт между Сингапуром и Вьетнамом) и логистического комплекса в Пномпене (Камбоджа).

Введенная в эксплуатацию скоростная автомагистраль Вандон – Монгкай придаст импульс развитию межрегиональной и асеановской экономической и социальной интеграции. Фото: ВИА

Кроме того, введенная в эксплуатацию железнодорожная линия между Китаем и Лаосом стала движущей силой для развития региональной взаимосвязанности и экономического сотрудничества. Это рассматривается как результат сотрудничества между Китаем и АСЕАН по продвижению высококачественной инициативы «Один пояс, один путь» (ОПОП).

Экономическая и торговая связь являются важным приоритетом для стран-участниц АСЕАН в Юго-Восточной Азии. Развитие внутренних и международных перевозок и торговли создало в регионе «эффект масштаба». Содействие развитию логистической отрасли будет способствовать повышению благосостояния экономики всей Юго-Восточной Азии./.

Текст: ИЖВ - Фото: ВИА - Перевод: Динь Хонг


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