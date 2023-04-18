Содействие росту логистической отрасли в Юго-Восточной Азии

18/04/2023

Восточное море является важным компонентом прямого морского маршрута, соединяющего Индийский и Тихий океаны, и поэтому играет жизненно важную роль в морской торговле АСЕАН и всего мира. Для того, чтобы извлекать выгоду из его преимуществ и способствовать росту логистической отрасли, страны Юго-Восточной Азии прилагают значительные усилия для развития своих систем морских портов и автомобильного транспорта.

Автомобили, ввозимые через порт Хайфона. Фото: Хоанг Нгок/ВИА



Занимающий первое место среди 155 стран мира в логистическом секторе по версии Всемирного банка, Сингапур наряду со своим стратегическим положением в Юго-Восточной Азии в настоящее время является глобальным центром торговли, транзакций и грузовых перевозок. Сектор морских и логистических услуг составляет 34% от стоимости всего сектора услуг и примерно 20% от экономики Сингапура.

Когда строительство порта Туас в Сингапуре будет полностью завершено к 2040 году, его пропускная способность составит 65 млн TEU, что превысит совокупную пропускную способность существующих пяти контейнерных терминалов, которая составляет 50 млн TEU.

Согласно отраслевым отчетам, в Индонезии самая крупная и быстрорастущая интернет-экономика во всей Юго-Восточной Азии. Ожидается, что к 2025 году на нее будет приходиться 50% всех транзакций электронной коммерции в регионе. В связи с внезапным ростом электронной коммерции существует спрос на доставку продуктов, что напрямую стимулирует рост логистических услуг.

Правительство Индонезии запланировало строительство национальной логистической экосистемы (NLE), в которую войдут 14 морских портов и аэропортов, направленной на поддержку и развитие логистической отрасли и дистрибуции в стране.

Вьетнам также является пионером в регионе по планированию всеобъемлющей прибрежной системы для обслуживания морской торговли. Морская администрация Вьетнама заявила, что в настоящее время в стране насчитывается 286 портов общей протяженностью более 96 км и общей пропускной способностью около 700 млн тонн в год. По размеру флота морского транспорта среди стран Юго-Восточной Азии Вьетнам уступает только Малайзии и Сингапуру.



Вьетнамское правительство, определив логистику как важнейшую составляющую сферы услуг в общей структуре национальной экономики, намерено содействовать переходу на экологически чистую энергию и развитию экологически чистого сектора логистики, соответствующего обязательствам Вьетнама по энергоэффективности и эффективности, принятым на КС 26 (26-я Конференция сторон ООН по изменению климата).

Генеральный директор DHL Global Forwarding Томас Тибер, курирующий АСЕАН и Южную Азию, отметил: «Дорожная логистика видит более экологичное будущее, основанное на технологиях, которые станут более эффективными и безопасными, а также более устойчивыми благодаря использованию топлива с низким уровнем выброса углерода. Вместе эти факторы трансформируют сектор автомобильных грузоперевозок и создадут более привлекательные и устойчивые логистические решения».

Железнодорожный сектор в странах АСЕАН активно работает над созданием логистических цепочек, использующих такие ресурсы, как морские порты и сухие порты. Ключевым направлением является увеличение доли железнодорожного транспорта в логистической цепочке. Ожидается, что рынок автомобильных перевозок АСЕАН будет расти с совокупным годовым темпом роста (CAGR) более 8% в период с 2020 по 2025 гг.





Однако члены АСЕАН все еще находятся на разных этапах развития своих логистических систем. Именно по этой причине была создана Интеллектуальная логистическая сеть АСЕАН ( ASLN ), целью которой является содействие связности и интеграции логистики в рамках блока АСЕАН. ASLN

В частности, был дан старт двум проектам: логистического центра внутреннего контейнерного склада (ICD) в Виньфуке (мегапорт между Сингапуром и Вьетнамом) и логистического комплекса в Пномпене (Камбоджа).



Введенная в эксплуатацию скоростная автомагистраль Вандон – Монгкай придаст импульс развитию межрегиональной и асеановской экономической и социальной интеграции. Фото: ВИА

Кроме того, введенная в эксплуатацию железнодорожная линия между Китаем и Лаосом стала движущей силой для развития региональной взаимосвязанности и экономического сотрудничества. Это рассматривается как результат сотрудничества между Китаем и АСЕАН по продвижению высококачественной инициативы «Один пояс, один путь» (ОПОП).

Экономическая и торговая связь являются важным приоритетом для стран-участниц АСЕАН в Юго-Восточной Азии. Развитие внутренних и международных перевозок и торговли создало в регионе «эффект масштаба». Содействие развитию логистической отрасли будет способствовать повышению благосостояния экономики всей Юго-Восточной Азии./.

Текст: ИЖВ - Фото: ВИА - Перевод: Динь Хонг