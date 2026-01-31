Сезон облаков на перевале Мапиленг

31/01/2026

Народы хмонг и нунг, живущие в окрестностях вершины перевала Мапиленг (провинция Туенкуанг), с нетерпением ждут наступления сезона облаков. Этот сезон начинается во время наступления Нового года по лунному календарю и длится до июня каждого года. В это время облака приносят с собой немного влажности, позволяя хмонгам начать сжигать свои поля, сеять новые семена и обеспечивать влагой кукурузу и маниоку, растущие на каменистых склонах, чтобы они могли прорасти и зацвести.

Сезон облаков также привлекает туристов, желающих полюбоваться романтической и величественной красотой одного из самых опасных горных перевалов Вьетнама.

Ранним утром над небольшой деревней недалеко от перевала Мапиленг. Фото: Чинь Тхонг Тхиен

Над коммуной Пави, расположенной на полпути к перевалу Мапиленг, сгущаются облака. Фото: Чинь Тхонг Тхиен