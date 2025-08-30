Священные чувства на площади Бадинь

30/08/2025

Площадь Бадинь - сердце тысячелетнего Ханоя, место, где 2 сентября 1945 года была провозглашена Демократическая Республика Вьетнам. Каждую осень этот «красный адрес» пробуждает в сердцах людей священные чувства.

Панорамный вид площади Бадинь с высоты. Фото: Конг Дат/ИЖВ

В сердце тысячелетнего Ханоя площадь Бадинь - не просто географическая точка, а священный символ вьетнамской нации. Фото: Конг Дат/ИЖВ

На площади, украшенной флагами и цветами, мы встретили 96-летнего ветерана Фан Минь Тиена из района Тэйхо (Ханой). Несмотря на преклонный возраст, он ясно помнит тот исторический момент: «В ту осень мне было всего 16 лет. Вместе с толпой, подобной бурному потоку, я устремился на площадь Бадинь. Я стоял довольно близко к трибуне и был свидетелем того, как Президент Хо Ши Мин провозглашал Декларацию независимости. Первые слова: «Все люди рождаются равными…» до сих пор звучат в моём сознании».

Площадь Бадинь украшена флагами и цветами в честь 135-летия со дня рождения Хо Ши Мина. Фото: Тхань Зянг/ИЖВ

Сын ветерана, Фан Дай Хонг, рассказал: «В теле моего отца до сих пор остались осколки снаряда. В непогоду он страдает от боли, но сегодня здесь он преобразился - прошёл десяток шагов без инвалидной коляски. Как будто вновь вернулся в свои 16 лет». Ветеран Фан Минь Тиен участвовал в кампаниях на северо-востоке и северо-западе, в битве при Дьенбьенфу и в освобождении столицы в 1954 году.

Церемония поднятия флага на площади Бадинь - национальный ритуал, проводимый ежедневно в 6 утра перед мавзолеем Президента Хо Ши Мина. Фото: Тхань Зянг/ИЖВ

Панорамный вид мемориально-исторического комплекса «Дом на сваях и пруд Дядюшки Хо». Фото: Конг Дат/ИЖВ

Мы не можем забыть образ ученицы 4-го класса Зьеп Ань из школы Вьетлап (провинция Бакнинь), которая читала строки поэта Вьен Фыонга перед мавзолеем Хо Ши Мина: «День за днём солнце проходит над мавзолеем, Вижу второе солнце в мавзолее, очень красное, День за днём люди идут с тоской и памятью…». Она сказала: «Я слышала много стихов и песен о Президенте Хо Ши Мине. Посетить его мавзолей - большая удача. Я обещаю учиться и совершенствоваться, чтобы быть достойной мечты Хо Ши Мина: «…шагать к пьедесталу славы, чтобы стоять плечом к плечу с великими державами…».

Президентский дворец - один из важнейших памятников, где жил и работал Хо Ши Мин. Фото: Конг Дат/ИЖВ



Фотограф Фам Чонг Хиеп из Хошимина, многократно снимавший на площади Бадинь, восхищается работой «Солнце сияет в мавзолее» фотохудожника Чан Лама. Он сказал: «Каждый раз, когда я фотографирую церемонию подъёма флага под мелодию «Хо Ши Мин шагает с нами», меня переполняет чувство невероятной гордости». Хиеп готовится приехать в Ханой на парад в честь 80-летия Августовской революции и Дня независимости 2 сентября. Музей Хошимина находится за мавзолеем. Фото: Конг Дат/ИЖВ После посещения мавзолея гости направляются к знаменитой Пагоде на одном столбе. Фото: Конг Дат/ИЖВ

