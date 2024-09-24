Сапа: симфония природы и культуры северо-западных горных районов

24/09/2024

Сегодня многие международные туристы зачастую сравнивают Сапу (провинция Лаокай) с очаровательной симфонией природы и культуры северо-западных горных районов. Дело в том, что Сапа может похвастаться не только простором, поэтичной и величественной природой, но и яркими красками жизни и культуры этнических меньшинств, таких как монги, зао, тхаи, таи и т.д. Все это придает этому всемирно знаменитому туристическому городу уникальную особенность и очарование.

Симфония природы

Сапа издавна стала известным во всем мире туристическим направлением северо-западного региона Вьетнама. Например, издание Lonely Planet написало: «Хребет Хоанглиенсон (Сапа) известен международным туристам как Тонкинские Альпы. На величественном горном хребте, взмывающем высоко в небеса, находится самая высокая вершина горы Фансипан во Вьетнаме. Здесь туристы могут насладиться чистым воздухом, полюбоваться красотой извилистых остроконечных горных хребтов, террасовых полей, долин и деревень этнических меньшинств, пропитанных традиционной культурной самобытностью.

Приехав в Сапу, туристы откроют для себя прекрасную красоту пика Фансипан высотой 3143 метра, известного как «крыша Индокитая». Он находится примерно в 9 километрах от центра города Сапы. Здесь среди парящих облаков расположено множество храмов и пагод, построенных на высоких горных вершинах.





Канатная дорога на пик Фансипан. Фото: Архив компании "Sun World Fansipan Legend"

На «крыше Индокитая» посетители испытывают множество необычных эмоций. Иногда мимо проплывают облака с метками, иногда туман преграждает путь к вершине, иногда громко ревет ветер. Каждое утро поток облаков скатывается с вершины горы в город Сапу, а затем спускается вниз по горной долине Мыонгкхоа в деревни. Величественная природа Сапы создает поэтические и уникальные пейзажи.

На священной вершине Фансипан природа каждый день обретает свое очарование, которого нет ни в одном другом месте. Это может быть белый снег, покрывающий зимой духовный комплекс на вершине высокой горы, или это могут быть волшебное мерцающее ночное небо, усеянное бесчисленными звездами. Иногда туристы могут застать яркий закат на линии горизонта. Горная долина Мыонгкхоа расположена в коммуне Хаутао, примерно в 8 километрах от города Сапы. Это место привлекает большое количество туристов великолепной системой террасных полей, вписывающихся в поэтическую и лирическую природу. Среди серебристого тумана между небом и землей долина выглядит уникально. Каждый сезон волнует души туристов по-своему.



Туристы покоряют пик Фансипан путем восхождения. Фото: Хоанг Ха

Весной Мыонгкхоа носит чистые цвета персика и цветущей сливы. Осенью долина освещается ярким золотистым цветом спелого риса на самых красивых террасных полях. Зимой сюда стекаются туристы, чтобы «поохотиться» за снегом - романтичным и странным зрелищем, которое, кажется, есть только в Европе. Город Сапа, расположенный у подножия Фансипан и рядом с долиной Мыонгкхоа, сочетает в себе древние черты и современность. Уникальность туризма Сапы сохраняется благодаря историческим реликвиям и достопримечательности, привлекающим множество туристов, таким как церковь Сапы, монастырь Тафин и сохранившимися ряды старинных французских домов. Церковь Сапы, расположенная прямо в центре города, была построена в 1926-1935 гг. Она находится у подножия горного хребта Хамзонга. При этом церковь является основным местом религиозной деятельности прихожан Сапы. Она считается «сердцем города в облаках».

Каменная церковь Сапа построена в 1895 году, затем отреставрирована и сохранена в первозданном виде. Сегодня она представляет собой типичный образ туманной Сапы. Фото: Фам Банг Сегодня посетителей Сапы удивят многочисленные недавно построенные рестораны и большие отели с французской архитектурой прошлого века. Старая и новая архитектура вкупе с поэтичными природными пейзажами сливаются воедино, создавая знаменитый город в облаках, прекрасную «музу», которая всегда свежа и привлекательна в глазах туристов. Краски культуры Сапы Сапа — это земля, издавна населенная народом кинь и другими этническими меньшинствами, такими как монги, зао, таи, заи и др. Каждая этническая группа в Сапе имеет свои собственные обычаи, обряды и культурные особенности, поэтому она уникальна, необычна и привлекательна в глазах туристов. Туристы и коренные жители танцуют на фестивале в Са Па. Фото: Фам Банг В Сапе наибольшую численность населения, до 50% населения, составляет этническая группа монги. Чрезвычайно известным туристическим направлением в Сапе сегодня является деревня Кат-Кат, которую в основном населяют монги. Эта деревня имеет долгую историю. В ней до сих пор сохраняются традиционные ремесла, такие как выращивание хлопка, ткачество и изготовление традиционных украшений.

Приезжая сюда, посетители наблюдают за повседневной жизнью монгов, воочию видят, как те создают традиционные костюмы, и наслаждаются фирменными блюдами северо-западного района Вьетнама.

Можно сказать, что фестивали этнических групп в Сапе очень уникальны. Они до сих пор отдают многими элементами древних верований. Фестивали обычно проводятся в ранние весенние месяцы и преимущественно в пределах одной деревни. Однако в Мыонгкхоа некоторые фестивали распространяются на целый регион.

Традиционное танцевальное представление народа монг во время фестиваля Гаутао в Сапе. Фото: Фам Банг

У монгов есть фестиваль Наосунг, который проводится в День дракона первого месяца по лунному календарю в запретном лесу деревни. У народности зао есть фестиваль Нянсонг, проводимый в январе. В рамках фестивалей местные жители сочетают такие формы народного искусства, как танцевальное искусство, переплетающееся с музыкальным искусством, которые рассказывают о заслугах предков, об историях некоторых божеств в духовном мире зао.

Среди фестивалей этнических групп в Сапе самым крупномасштабным считается фестиваль Джонгбок, привлекающий тысячи местных жителей из долины Мыонгкхоа. Во второй день второго месяца по лунному календарю организуют деревенский фестиваль со множеством ритуалов, направленных на отпугивание злых духов и молитву о мире. В настоящее время масштабы традиционных фестивалей этнических групп расширяются для привлечения еще большего количества туристов.