Сайгон: река, рассказывающая свою историю

02/10/2023

Река Сайгон оживилась во время 1-го Речного фестиваля в г.Хошимине в 2023 году. Фото: Нгуен Луан/ИЖВ

Проходивший с 4 по 6 августа 2023 года 1-й речной фестиваль в г.Хошимине оставил глубокий след в сердцах жителей города и туристов. Этот фестиваль, включавший в себя множество впечатляющих спортивных, культурных и художественных мероприятий, проходил в различных местах г.Хошимина: в туристическо-круизном порту, в парке Бенбатьданг, на канале Ниеулок-Тхинге, на пристани Биньдонг (район 8) и культурном тематическом парке Суойтиен.

Туристы могли ознакомиться с программами речного туризма, открыть для себя пространство «На берегу реки» в районах 1 и 8, воссоздающее повседневную жизнь жителей г.Хошимина. Всем желающим также предоставлялась возможность продегустировать сельскохозяйственную продукцию и местные деликатесы, окунуться в захватывающую атмосферу водных видов спорта, народных игр и культурных пространств в парках Бенбатьданг и Ламсон (район 1).

На реке Сайгон проводилось множество спортивных мероприятий, таких как полеты на параплане и флайборде, гребля на каноэ, традиционные гонки на лодках, фейерверки, куклы на воде, презентации традиционных ремесленных деревень и пр.

Кроме того, в 2021–2030 годах, в рамках кампании «Тренируйся, беря в пример дядюшку Хо (Президент Хо Ши Мин)» в г.Хошимине был организован традиционный чемпионат по гребле 2023 года. В мероприятии приняло участие около 640 спортсменов из 25 подразделений.





Уникальной изюминкой фестиваля стала художественная программа «Река рассказывает истории», воссоздавшая историю г.Хошимина на протяжении более чем 300 лет его становления и развития. Кульминацией фестиваля стало зрелищное шоу «Сайгон: река, рассказывающая свою историю», в котором приняло участие более 700 художников и ремесленников в сопровождении современной техники и технологий. В шоу сочетались различные виды искусства: от народного до современного, от музыки, кино и танцев до световых технологий и современных 3D-технологий. Кульминацией фестиваля стало шоу «Сайгон: река, рассказывающая свою историю», в котором были воспроизведены различные этапы путешествия по маршруту Задинь - Сайгон - г.Хошимин, свидетелем которого стала река Сайгон. Фото: Нгуен Луан/ИЖВ Целями 1-го Речного фестиваля в г.Хошимине были продвижение имиджа города Хошимина, его жителей, культурной самобытности и кулинарных особенностей, а также выражение любви к этому городу в попытке побудить местных и иностранных туристов приехать в г.Хошимин и открыть его для себя./.

Текст: Сон Нгиа - Фото: Нгуен Луан - Перевод: Динь Хонг