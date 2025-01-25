САЙГОН - Динамичный город

25/01/2025

Обладая благоприятными природными и социальными условиями, Сайгон, важнейший центр водных, автомобильных и воздушных перевозок как на внутренних, так и на международных маршрутах. Город становится точкой притяжения множества культурных потоков. Он считается центром южного региона, соединяющим восток и запад, расположенным вдоль важной транспортной оси, с береговой линией, выходящей в Восточное море, и находится в самом сердце Юго-Восточной Азии. Экологическая и географическая среда способствовала формированию открытого, толерантного образа жизни, духа первопроходца и способности легко принимать новые культурные влияния, а также впитывать и применять технологические достижения. Сайгон, окутанный лучами утреннего солнца. Фото: Ван Чунг

В процессе развития и интеграции Сайгон последовательно подтверждает свою роль экономического, финансового, торгового и сервисного центра страны, являясь эпицентром южного ключевого экономического региона.

Город использует свои сильные стороны, поддерживая динамичную экономическую активность, привлекая иностранные инвестиции и внося значительный вклад в ВВП и государственный бюджет страны.





Будучи центром экономического и культурного обмена страны, Сайгон привлекает множество талантов, интеллектуалов и предпринимателей. Высококачественные человеческие ресурсы – его самый ценный актив, способствующий его росту. Этот город стал местом назначения для тех, кто осмеливается покинуть родные города, чтобы утвердиться, демонстрируя свою силу, готовность рисковать и противостоять трудностям. В этом городе проживает наибольшее количество иммигрантов из разных регионов, что способствует его культурному разнообразию.

Повседневная жизнь в Сайгоне. Фото: Ван Чунг

Сила единства и объединение храбрости с интеллектом играют решающую роль в успешном преодолении значительных препятствий, прокладывая путь для прорыва Сайгона и продвижения страны к процветанию и счастью.

Текст и фото: Ван Чунг - Перевод: Динь Хонг