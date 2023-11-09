Рыбный соус торговой марки «Le Gia»
Соус марки «Le Gia» добывают из свежей рыбы и чистой соли, замачиваемых в деревянных бочках бойлой и доводимых до натурального брожения традиционной методикой прессования. После двухлетнего комплексного и тщательного ухода сочный соус, имеющий насыщенный янтарный оттенок, разливают по бутылкам, которые затем отправляются на стол к потребителю.
После почти пятилетнего присутствия на рынке рыбный соус «Le Gia» («Леза») сегодня представлен в крупных сетях супермаркетов по всей стране, таких как «Винмарт», «Винмарт Плюс», «Бигси», «Аеон», «Мега Март», «Кооп Март», а также в сети магазинов для мам и детей.
Генеральный директор компании Ле Ань рассказал нам о процессе развития рыбного соуса бренда «Le Gia». По его словам, потребители выбирают рыбный соус этой марки из-за его натуральных ингредиентов и гарантии безопасности пищевых продуктов. Рыбный соус «Le Gia» производится из качественных ингредиентов, а при его изготовлении применяются секреты передаваемой по наследству семейной методики прессования, передаваемые из поколения в поколение.
Рыба, используемая для приготовления соуса, должна быть взрослой, полнотелой и богатой белком; ее ловят в период с июля по ноябрь по лунному календарю. Более того, для создания уникального вкуса рыбного соуса компания «Леза» также использует чистую соль, добываемую в провинциях Ниньтхуан и Бариа-Вунгтау. Говорят, что соль не используется сразу после покупки, а хранится в течение 1-2 лет, что позволяет уменьшить степень ее солености и удалить компоненты, влияющие на качество соуса.
Согласно словам г-на Ле Аня, секрет ароматного и насыщенного вкуса рыбного соуса «Леза» заключается в процессе созревания. Каждая бочка содержит в себе десятки тонн рыбы. При этом соус не извлекается из каждой отдельной бочки и не фасуется, процесс извлечения происходит последовательно через систему из 5-7 бочек (смесь рыбы и соли), чтобы сохранить питательные вещества и аромат. Затем компания «Леза» выбирает наилучший экземпляр вкуса для обеспечения однородного вкуса и качества продукта.
В компании «Леза» приготовление рыбного соуса называют процессом извлечения натуральных капель из моря. При этом процессы на этапах от созревания и дальше находятся под строгим контролем для обеспечения сохранения естественного вкуса, качества и безопасности пищевых продуктов.
Помимо постоянной заботы о процессе производства рыбного соуса, компания «Леза» также заинтересована в популяризация вьетнамской кухни. Генеральный директор Ле Ань подчеркнул: «Рыбный соус - это душа вьетнамской кулинарной культуры. Традиционный вьетнамский рыбный соус может стать «золотой шахтой» для предпринимателя, но для этого важно осознавать, понимает ли он, как использовать и создавать подходящие для вкуса потребителя продукты».
Примечательно, что генеральный директор Ле Ань ранее работал инженером-строителем в иностранной компании, получая высокий доход. Затем он захотел открыть свое дело и посвятить всё своё время и усилия развитию традиционного производства рыбного соуса на малой родине – в провинции Тханьхоа.
По словам Ле Аня, провинция Тханьхоа - это отличное место для создания таких продуктов, как креветочный соус, рыбный соус и др. Однако на протяжении многих поколений люди ограничивались лишь простыми продуктами с невысокой добавленной стоимостью. В компании «Леза» нашли множество новых способов, которые помогли традиционным продуктам удовлетворить вкусы потребителей.Г-н Ле Ань отметил, что необходимо искать новые способы повышения ценности местных продуктов и привносить их в ежедневное питание вьетнамцев в стране и за рубежом. Поэтому сегодня рыбный соус «Леза» экспортируется во многие страны мира.
Текст: Тхао Ви - Фото: Конг Дат и архив - Переводчик: Чан Хиеу