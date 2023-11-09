Рыбный соус торговой марки «Le Gia»

После почти пятилетнего присутствия на рынке рыбный соус «Le Gia» («Леза») сегодня представлен в крупных сетях супермаркетов по всей стране, таких как «Винмарт», «Винмарт Плюс», «Бигси», «Аеон», «Мега Март», «Кооп Март», а также в сети магазинов для мам и детей.

Генеральный директор компании Ле Ань рассказал нам о процессе развития рыбного соуса бренда «Le Gia». По его словам, потребители выбирают рыбный соус этой марки из-за его натуральных ингредиентов и гарантии безопасности пищевых продуктов. Рыбный соус «Le Gia» производится из качественных ингредиентов, а при его изготовлении применяются секреты передаваемой по наследству семейной методики прессования, передаваемые из поколения в поколение.

Рыба, используемая для приготовления соуса, должна быть взрослой, полнотелой и богатой белком; ее ловят в период с июля по ноябрь по лунному календарю. Более того, для создания уникального вкуса рыбного соуса компания «Леза» также использует чистую соль, добываемую в провинциях Ниньтхуан и Бариа-Вунгтау. Говорят, что соль не используется сразу после покупки, а хранится в течение 1-2 лет, что позволяет уменьшить степень ее солености и удалить компоненты, влияющие на качество соуса.

Согласно словам г-на Ле Аня, секрет ароматного и насыщенного вкуса рыбного соуса «Леза» заключается в процессе созревания. Каждая бочка содержит в себе десятки тонн рыбы. При этом соус не извлекается из каждой отдельной бочки и не фасуется, процесс извлечения происходит последовательно через систему из 5-7 бочек (смесь рыбы и соли), чтобы сохранить питательные вещества и аромат. Затем компания «Леза» выбирает наилучший экземпляр вкуса для обеспечения однородного вкуса и качества продукта.

В компании «Леза» приготовление рыбного соуса называют процессом извлечения натуральных капель из моря. При этом процессы на этапах от созревания и дальше находятся под строгим контролем для обеспечения сохранения естественного вкуса, качества и безопасности пищевых продуктов.