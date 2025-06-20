Ручная вышивка в уезде Мидык

20/06/2025

Стремясь сохранить традиционное ремесло и создать рабочие места для местных жителей, Ле Ван Кхоа и его жена основали в Ханое кооператив ручной вышивки «Мидык», чтобы обучать этому ремеслу и производить красивые изделия.

Искусство вышивки требует особой тщательности и терпения. Фото: Чан Тхань Зянг

Ле Ван Кхоа, заместитель директора кооператива «Мидык», вспоминает, что в 90-х годах прошлого века жители общины Донгтам (уезд Мидык, Ханой) занимались ручной вышивкой кимоно на экспорт. Однако с сокращением заказов многие не смогли продолжить заниматься этой профессией. Тем не менее в 2002 году он вместе с женой открыли мастерскую на улице Нгуентхайхок и начали развивать линию продуктов 3D-вышивки. С увеличением заказов они решили создать кооператив «Мидык», чтобы сохранить и развивать ремесло.