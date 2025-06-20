Ручная вышивка в уезде Мидык
Стремясь сохранить традиционное ремесло и создать рабочие места для местных жителей, Ле Ван Кхоа и его жена основали в Ханое кооператив ручной вышивки «Мидык», чтобы обучать этому ремеслу и производить красивые изделия.
Ле Ван Кхоа, заместитель директора кооператива «Мидык», вспоминает, что в 90-х годах прошлого века жители общины Донгтам (уезд Мидык, Ханой) занимались ручной вышивкой кимоно на экспорт. Однако с сокращением заказов многие не смогли продолжить заниматься этой профессией. Тем не менее в 2002 году он вместе с женой открыли мастерскую на улице Нгуентхайхок и начали развивать линию продуктов 3D-вышивки. С увеличением заказов они решили создать кооператив «Мидык», чтобы сохранить и развивать ремесло.
Признавая, что продукция требует высокой художественной и эстетической ценности, Ле Ван Кхоа с женой начал осваивать технику трёхмерной вышивки. Благодаря своей самоотверженности в исследовании и освоении техники трехмерной вышивки, творчеству и профессиональным навыкам, Кхоа и его жена совместно с мастерами из общины Донгтам и соседних населенных пунктов создали работы на различные темы – природа, родина, люди и история страны. Недавно их предприятие получило премию OCOP («Каждая община – один продукт») за пять произведений: «Дзен-лотос»; «Подсолнухи»; «Пагода на Одном столбе» («Пагода Моткот»); «Павильон Кхюэванкак в Храме литературы» и «Приветствие весны».
Ле Ван Кхоа объясняет, что создание трёхмерной вышитой картины требует особой техники, отличающейся от традиционной. Сначала разрабатывается узор, а затем прорисовывается фон с использованием приёмов светотени, чтобы придать изображению глубину.
Затем с высокой точностью и аккуратностью прорабатываются вышитые детали. Этот процесс требует гармонии между предварительным рисунком и техникой вышивки, чтобы результат обладал высокой художественной ценностью и эстетической выразительностью.
Сегодня вышитые картины кооператива «Мидык» используются в качестве декора в современных интерьерах или подарков, а их цены начинаются от пяти миллионов донгов. Помимо производства высококлассных изделий, кооператив также предлагает как очные, так и онлайн-курсы для тех, кто хочет освоить искусство вышивки.
Нгок, дизайнер моды и участница обучающего курса кооператива, сказала: «Всего за два дня я уже научилась выполнять основные стежки. Здесь я учусь максимально реалистично вышивать картины с 3D-мотивами. Как только я закончу курс, планирую применять полученные знания в своих модных проектах. Кроме того, я работаю над проектом по восстановлению старинных вышитых картин, поэтому эти знания для меня по-настоящему ценны».Текст: Нган Ха - Фото: Чан Тхань Зянг/ИЖВ
Перевод: Динь Хонг