Решения по предотвращению прибрежной эрозии в Юго-Восточной Азии

08/04/2025

Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК при ООН) сообщает, что к 2100 году уровень моря может возрасти на 0,8 метра, что создает риск затопления для густонаселенных дельт в регионе Юго-Восточной Азии (ЮВА). В результате этого процесса более 28 миллионов человек в Индонезии, 23 миллиона в Таиланде и 38 миллионов во Вьетнаме могут оказаться в опасной ситуации. В связи с этим страны принимают меры для борьбы с морской эрозией и защиты своих прибрежных территорий стран ЮВА.

Сегодня, Юго-Восточная Азия является регионом, наиболее пострадавшим от прибрежной эрозии в мире. В Камбодже это явление затронуло пляжи четырех прибрежных провинций. В Индонезии примерно 35% береговой линии подвержено эрозии средней и высокой интенсивности. Этот показатель составляет 29% в Малайзии, 10% на Филиппинах и 11,1% на побережье Сиамского залива в Таиланде.

Прибрежная дорога у пляжа Футхуан (пров.Тхыатхиен-Хюэ) была повреждена волнами. Фото: Тыонг Ви - ВИА

Индонезия, известная как «Королевство островов», насчитывает более 17 тыс. островов, образующих огромные архипелаги. Большинство из них находятся всего на метр выше уровня моря, что делает их особенно уязвимыми к изменению климата. По оценкам экспертов, к 2050 году в Индонезии могут исчезнуть тысячи небольших островов и миллионы прибрежных домов. Для решения этой проблемы министр-координатор по экономическим вопросам Аирлангга Хартарто объявил о строительстве обширной системы морских дамб вокруг северной части острова Ява, названной «Великой Гарудой». Стоимость этого проекта составляет 60 миллиардов долларов США.

Власти Таиланда признают, что прибрежная эрозия напрямую ухудшает состояние окружающей среды. В настоящее время серьезно пострадало 830 километров береговой линии Таиланда, что составляет около 27% от общей площади. Эрозия угрожает естественным экосистемам, включая мангровые заросли и коралловые рифы.

Еще в 1980-х годах в этой стране инициировали проекты по ограничению этого явления. Королевский научно-исследовательский центр развития Ча-ам в провинции Пхетчабури создал водохранилища, плотины на склонах холмов и провел кампании по восстановлению лесов. Национальная инициатива также поощряет посадку мангров для стабилизации почвы и ограничения эрозии, вызванной волнами.

Проект по аварийной противоэрозионной насыпи побережья Зохай - Кыавьет (пров.Куангчи). Фото: Нгуен Линь - ВИА

Во Вьетнаме наблюдается нарастающая береговая эрозия как по интенсивности, так и по площади поражения. Пляжи, играющие важную роль в экономике и защите побережья, находятся под серьезной угрозой. Для решения этой проблемы в стране реализуются два типа решений: структурные и неструктурные.

На Филиппинах общинам на юге страны также приходится адаптироваться к последствиям изменения климата. Помощь им оказывают устойчивые инициативы, которые поддерживаются Фондом инноваций и адаптации к изменению климата (AFCIA) Программы развития ООН (ПРООН). Рассказывая местным СМИ, Перино, вождь племени из Джемуэля, подчеркивает важность посадки бамбука в борьбе с эрозией и восстановлении деградированных земель. Данный проект предполагает посадку 20 гектаров растительности вдоль реки Пуланги. Бамбук также используется для строительства домов, более устойчивых к штормам и наводнениям.

Посадка защитных лесов на участке морской дамбы в районе Хондат (пров.Кьензянг). Фото: Ле Кхюи Хай - ВИА

Рассказывая местным СМИ, Перино, вождь племени из Джемуэля, подчеркивает важность посадки бамбука в борьбе с эрозией и восстановлении деградированных земель. Данный проект предполагает посадку 20 гектаров растительности вдоль реки Пуланги. Бамбук также используется для строительства домов, более устойчивых к штормам и наводнениям.

Эрозия побережья становится сложным и развивающимся явлением с значительными экологическими и экономическими последствиями. Поэтому для стран Юго-Восточной Азии крайне важно продолжать и активизировать усилия по устойчивой защите своих береговых линий.

Текст: ИЖВ - Фото: Архив ВИА