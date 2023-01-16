Репутация гончарной деревни Лайтхиеу

16/01/2023

В Лайтхиеу сосредоточились на производстве бытовой керамики.

Биньзыонг богат такими природными ресурсами, как глина и каолин, которые очень подходят для изготовления гончарных изделий. Среди всех гончарных деревень этой провинции именно деревня Лайтхиеу стала известна не только во Вьетнаме, но и за рубежом.

Керамика Лайтхиеу начала формироваться примерно в 1860 году. Спустя более чем 150 лет развития она стала известна повсюду, выступая в роли одного из керамических центров на юге Вьетнама. В отличие от других гончарных деревень, в Лайтхиеу сосредоточились на производстве бытовой керамики и изделий, используемых в повседневной жизни.

Керамика Лайтхиеу быстро завоевала популярность среди потребителей благодаря своим практичным продуктам. Начиная с этапа зарождения идеи и создания макета, керамика Лайтхиеу сочетает в себе художественную и эстетическую эффективность одновременно с практичностью. Кроме того, керамика Лайтхиеу выделяется за счет разнообразия видов продукции, богатства форм, компоновки и декоративного содержания.

Для того, чтобы привнести традиционную красоту в современную жизнь, каждое гончарное изделие тщательно полируется умелыми руками мастеров. Рисунки на керамике вдохновлены сельской жизнью, произведениями искусства и религии, фэншуем, например, драконами, листьями бодхи, драконами и феями...

Кроме того, в Лайтхиеу есть хозяйства, в которых это ремесло передается из поколения в поколение вот уже на протяжении 4-5 поколений. Они усердно трудятся из любви к ремеслу, радеют за его сохранение и передачу следующим поколениям. Керамика Лайтхиеу является одним из самых изысканных продуктов, за которыми «охотятся» продавцы. Эта керамика продается не только во многих провинциях Вьетнама, но и в Лаосе, в Индонезии и на Филиппинах ... Продукция гончарной деревни Лайтхиеу также представлена во всех семейных событиях жителей южной части страны.

В последние годы процесс урбанизации привел к тому, что многие ранее занимавшиеся гончарным ремеслом жители Лайтхиеу ушли из ремесла, став наемными рабочими на фабриках и заводах, ища более стабильный источник дохода. По этой причине гончарные изделия Лайтхиеу частично исчезли с рынка. Но, к счастью, там еще есть люди, которые любят профессию и стремятся к возрождению традиционной ремесленной деревни. Сегодня местные жители Лайтхиеу продолжают поддерживать производство, основными продуктами которого являются копилки, горшки, различные типы ваз, мисок и др. Они надеются, что ремесло вскоре переживет новый ренессанс.

Пережив множество взлетов и падений, гончарная деревня Лайтхиеу до сих пор сохраняет свою традиционную красоту, по-прежнему обладает уникальными чертами в процессе существования и развития. Благодаря своим особенностям гончарные изделия Лайтхиеу заработали репутацию в южном регионе Вьетнама./.

Текст и фото: Тхонг Хай/ИЖВ