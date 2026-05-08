Резолюция №57 приносит гражданам ощутимые улучшения в цифровой жизни

08/05/2026

Учащиеся осваивают практические навыки с применением программного обеспечения цифровых технологий. (Иллюстративное фото: ВИА)

Резолюция создала не только стратегический импульс, но и практический эффект, поскольку цифровые технологии все шире внедряются в повседневную деятельность, способствуя социально-экономическому развитию и закладывая прочную основу для быстрого и устойчивого роста на новом этапе.

В сфере образования цифровая трансформация перешла от программной цели к практической необходимости. В Хошимине модель цифровой школы, основанная на передовых онлайн-платформах управления и обучения, позволила как учителям, так и учащимся получить доступ к современным технологиям. Начиная с 2025–2026 учебного года город в пилотном порядке внедрил обучение искусственному интеллекту (ИИ) более чем в 170 школах высокого качества, а также в цифровых школах, с гибкой реализацией с учетом условий каждого учебного заведения. Школам, не входящим в пилотную программу, также рекомендовано интегрировать материалы, связанные с ИИ, в учебные программы и внеклассные мероприятия.

Сектор образования города ускорил внедрение цифрового управления, включая развертывание цифровых учебных документов с целью полной цифровизации школьных документов старшей школы в 2025–2026 учебном году. Была создана общая цифровая образовательная экосистема со стандартизированными ресурсами и платформами подключения, соответствующими международным стандартам, при этом системы управления обучением широко внедряются для поддержки самообучения и оценки знаний в цифровой среде.

Аналогичные усилия наблюдаются и в соседней с Хошимином провинции Донгнай, где школы постепенно модернизируют методы преподавания и формируют инновационную образовательную среду. Средняя школа имени Ле Куи Дона в квартале Лонгкхань была отмечена как один из первых участников внедрения модели цифрового класса, в рамках которой каждый ученик обеспечен персональным компьютером, а уроки проводятся с использованием интерактивного цифрового контента, наглядных материалов и видеообучения. Такие подходы расширили доступ к знаниям и позволили учащимся учиться в любое время и в любом месте благодаря цифровым библиотекам ресурсов и онлайн-банкам вопросов.

Между тем цифровая среда позволяет учителям перейти от роли передатчиков знаний к роли разработчиков образовательного опыта, при этом технологии выступают в качестве вспомогательного инструмента. Однако решающая педагогическая роль по-прежнему принадлежит учителям, а расширение их профессиональной автономии в цифровой среде рассматривается как ключевое условие достижения целей цифровой трансформации в образовании.

Помимо образования, цифровые технологии все активнее повышают качество предоставления государственных услуг. В провинции Тханьхоа пилотная модель «умных киосков», как сообщается, преобразила административные процедуры, сделав их более быстрыми, прозрачными и удобными для пользователей. Граждане могут сканировать оригиналы документов в таких киосках, где система автоматически проверяет и удостоверяет информацию перед ее передачей на обработку. В течение нескольких минут могут быть выданы юридически действительные электронные копии, что избавляет от необходимости длительного ожидания.

Киоски также объединяют несколько функций государственных услуг, включая отслеживание статуса заявлений, онлайн-платежи и подачу документов по основным административным процедурам. Система подключена к национальному порталу государственных услуг и экосистеме сервисов Министерства общественной безопасности, что обеспечивает удобный доступ к таким услугам, как выдача справок о судимости, оформление водительских удостоверений и процедуры регистрации актов гражданского состояния.

После положительных результатов пилотного проекта Тханьхоа планирует распространить эту модель на все 166 общин и кварталов, уделяя особое внимание улучшению цифровой инфраструктуры и доступа, особенно в сельских и горных районах.

Тем временем в Хошимине внедрили систему видеонаблюдения с интеграцией ИИ для повышения эффективности управления дорожным движением. Работая круглосуточно, система способна автоматически выявлять и фиксировать широкий спектр нарушений, в том числе те, которые ранее было сложно пресекать вручную. С начала 2026 года почти 2 000 камер выявили около 122 500 нарушений правил дорожного движения.

Планируется дальнейшее инвестирование и расширение систем мониторинга на основе ИИ, что будет способствовать не только повышению эффективности управления, но и развитию умной, современной городской среды в соответствии с целями резолюции №57.