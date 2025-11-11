Резолюция № 71-NQ/TW: Прорыв в будущее могущественного Вьетнама

11/11/2025



Исходя из наставлений Президента Хо Ши Мина: «Неграмотный народ - это слабый народ», партия и государство всегда рассматривают образование как национальный приоритет и фундамент развития нации. За 80 лет, от движения «ликвидации неграмотности» до дела обновления, вьетнамское образование внесло важный вклад в дело освобождения, строительства и защиты Отечества.

22 августа 2025 года Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам от имени Политбюро подписал и издал Резолюцию № 71-NQ/TW о прорывном развитии образования и подготовки кадров, вновь подтвердив, что образование является ключевой движущей силой, определяющей будущее страны, главным инструментом реализации устремления к могущественному Вьетнаму.

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам и руководители Партии и Государства посещают выставку «Выдающиеся достижения в сфере здравоохранения и образования». Фото: Тхонг Нят/ВИА

16 сентября 2025 года, выступая на онлайн-конференции по реализации 4 важных резолюций Политбюро, Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам подчеркнул: инвестиции в образование - это инвестиции, укрепляющие «национальное достояние», это инвестиции в будущее нации. Соответственно, развитие образования и подготовки кадров должно следовать девизу: «Качество - основа, Учителя - ключ, Технологии - рычаг».

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам присутствует на церемонии закладки школы-интерната для начальных и средних классов Нангои, община Нангои, провинция Нгеан. Фото: Чинь Зуй Хынг/ВИА

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам председательствует на совещании по ситуации с реализацией Резолюции № 71-NQ/TW Политбюро от 22 августа 2025 года о прорывном развитии образования и подготовки кадров. Фото: Тхонг Нят/ВИА

Резолюция № 71 ставит цель, cогласно которой к 2045 году Вьетнам сформирует современную, справедливую и качественную национальную систему образования, входящую в топ-20 ведущих стран мира. Для достижения этой цели Резолюция предусматривает решительное обновление институтов, создание особых механизмов и мер политики, а также мощное инвестиционное обеспечение для развития образования и подготовки кадров.

Резолюция № 71 четко чётко фиксирует норму: как минимум 20% расходов государственного бюджета направлять на образование и подготовку кадров, из которых не менее 5% - на инвестиционные расходы и 3% - на высшее образование. Это сильное обязательство, создающее прочную финансовую основу для развития образования и открывающее механизм широкого общественного участия в воспитании и образовании человека.

По словам Министра образования и подготовки кадров Нгуен Ким Шона, это особая возможность для вьетнамского образования совершить прорыв, когда образование становится не просто задачей отрасли, а центральным элементом национальной стратегии развития.

Люди посещают и изучают роботов на стенде Министерства образования и подготовки кадров на Выставке достижений страны «80 лет Независимости - Свободы - Счастья». Фото: Хоанг Хиеу/ВИА

Конкретная политика реализуется синхронно, демонстрируя глубокий гуманизм нации, которая ценит знания и стремится «никого не оставить позади». В частности, начиная с 2025/2026 учебного года, государство инвестирует в строительство 248 школ-интернатов для начальных и средних классов в приграничных общинах, поддерживает обеды для учеников начальных и средних классов в трудных районах, с приоритетом для приграничных горных общин. Только в столице Ханое около 768 000 учеников начальных классов, как государственных, так и частных, воспользуются этой политикой.

Что касается педагогического состава, Резолюция № 71 предлагает ряд прорывных мер, включая повышение минимальной надбавки за профессиональную деятельность: до 70% для воспитателей детских садов и учителей общеобразовательных школ; до 30% для вспомогательного персонала; до 100% для учителей в особо трудных, приграничных, островных районах и районах проживания национальных меньшинств.

Это шаг, демонстрирующий уважение и глубокую заботу Партии и Государства к тем, кто «сеет семена знаний».

В Резолюции № 71 предложен ряд прорывных мер, включая повышение надбавки за профессиональую деятельность для педагогических работников, воспитателей детских садов и учителей общеобразовательных школ в особо трудных, приграничных, островных районах, а также в районах проживания национальных меньшинств. Фото: Куок Кхань/ ВИА

Начиная с 2025-2026 учебного года, государство обеспечивает обедами учащихся начальных и средних школ в трудных районах, с приоритетом для горных приграничных общин. На фото: горячий обед для учеников в Школе народностей с дневным и интернатным обучением начальной и средней школы Синчай (провинция Туенкуанг). Фото: Дык Тхо/ВИА

Резолюция № 71 также предусматривает привлечение талантливых людей извне педагогического состава к преподаванию, расширение практики преподавания по совместительству в учебных заведениях и поощрение экспертов в руководстве научными-исследовательской работой в школах. Ожидается, что эти механизмы помогут сократить разрыв в качестве образования между благоприятными и трудными районами.

Дошкольный и начальный учебный пункт Чисангбо расположен прямо рядом с рекой Да, в общине Тьенфонг (провинция Футхо). Фото: Чонг Дат/ВИА

Благодаря стратегическому видению, чётким ориентирам и твердой ресурсной поддержке, Резолюция № 71-NQ/TW является не только важным поворотным моментом для отрасли образования, но и дорожной картой к цели - сильному Вьетнаму, где каждый гражданин имеет возможность учиться, всесторонне развиваться и вносить вклад в процветающее, интеллектуальное будущее страны.

Текст и фото: ВИА - Перевод: Динь Хонг