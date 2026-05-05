Раскрытие ресурсов для расширения возможностей частного сектора

05/05/2026

По словам доцента доктора Чан Динь Тхиена, для того чтобы помочь вьетнамской экономике добиться прорыва в будущем, важнейшей задачей является устранение институциональных «узких мест» и высвобождение подавленных ресурсов.

Доцент, д-р Чан Динь Тхиен — бывший директор Вьетнамского института экономики. Фото: Конг Дат

В последующей беседе он поделится своими соображениями о роли частного сектора, стратегии «использования» глобальных преимуществ для укрепления внутреннего потенциала, а также стремлении к развитию вьетнамских предприятий, способных лидировать в мировой конкуренции.

Журналист: Вы часто подчеркиваете необходимость «очистить артерии» экономических ресурсов. На ваш взгляд, что сегодня является наиболее существенным препятствием?

Доцент д-р Чан Динь Тхиен: Я считаю, что необходимо очистить три жизненно важных «артерии», концепцию, которую я называю «тройным потоком». Во-первых, это поток производственных факторов, таких как сырье и человеческие ресурсы. Во-вторых, это поток капитала, и в-третьих, это структура механизмов и политики. Среди этих трех институты представляют собой «узкое место среди всех узких мест». Если институциональные барьеры не будут устранены, будет крайне сложно очистить другие потоки. «Прорывным моментом» для экономического развития Вьетнама на данном этапе должна стать институциональная реформа.

Производственная линия компании "Honda Vietnam" в индустриальном парке Донгван II. Фото: ВИА

Журналист: Вы однажды предложили Вьетнаму расширить свое пространство для развития в такие сектора, как цифровая экономика или морская экономика. Почему это так важно?

Доцент д-р Чан Динь Тхиен: Географический профиль Вьетнама я часто описываю как «tam son tu hai, nhat phan đien» (три части гор, четыре части моря и только одна часть полей). Это означает, что наша земельная площадь для развития ограничена. Если мы сосредоточимся исключительно на «наземной экономике», наше пространство для развития будет становиться все более ограниченным, особенно по мере роста населения и расширения экономики. В контексте новых технологий и глобальной интеграции наш подход к развитию должен эволюционировать. Страны больше не конкурируют только на суше, а в нескольких измерениях. Эти пространства включают многоуровневую морскую экономику, подземное пространство, культурное пространство, цифровое пространство и такие новые области, как низковысотная авиация с использованием БПЛА и дронов. Вьетнам начал выявлять эти «пространства возможностей», и частный сектор является ключевой силой для их использования.



Национальный выставочный центр (район Донгань, Ханой), построенный компанией Vingroup, служит местом проведения выставки «80 лет независимости — свобода — счастье». Фото: ВИА

Провинция Куангнгай стремится стать ключевым промышленным центром региона и всей страны. Фото: ВИА

Журналист: Вы часто упоминаете философию «использования» глобальной мощи для развития. Поскольку Вьетнам участвует в многочисленных соглашениях о свободной торговле (ССТ), что это означает?

Доцент д-р Чан Динь Тхиен: Будучи экономикой-новичком, открывающейся миру грозных конкурентов, Вьетнам имел бы очень мало возможностей, если бы полагался исключительно на внутренние силы. Открытие дает нам доступ к рынкам, технологиям, капиталу и передовому управленческому опыту. Двумя основными движущими силами этого процесса открытия являются международная торговля и прямые иностранные инвестиции (ПИИ). В целом, Вьетнам хорошо справляется с привлечением этих ресурсов. Если мы сможем «использовать» силу международных партнеров для повышения потенциала вьетнамских фирм, это создаст очень мощную синергию.

Сильная экономика требует «стаи вьетнамских птиц» — разнообразной корпоративной экосистемы. Но внутри этой стаи должны быть лидеры. Долгое время мы уделяли большое внимание сектору малых и средних предприятий (МСП), не создавая при этом условий для процветания крупных предприятий. Однако именно эти ведущие силы тянут всю экономику вверх.

Будь то частное или государственное предприятие, любое предприятие, несущее национальную миссию, нуждается в благоприятной среде для роста. Я считаю, что во вьетнамском бизнесе существует сильное чувство национального духа. Задача состоит в том, чтобы создать механизм, который высвободит этот дух, позволив сформировать предприятия достаточно высокого уровня, чтобы стать «орлами», ведущими экономику.

Нам нужны вьетнамские «орлы», способные возглавить экономику в условиях глобальной конкуренции. Фото: ВИА

Формируются новые возможности развития: от морской экономики до цифровой экономики и высоких технологий. Фото: ВИА

- Журналист: Как вы оцениваете принятие Резолюции № 68 о развитии частного сектора?

- Доцент д-р Чан Динь Тхиен: Это показывает, что страна ясно осознала неотложность вопроса. Частный сектор доказал свою жизненно важную роль в национальном развитии. В условиях усиливающейся глобальной конкуренции и перехода к высокотехнологичным секторам предоставление пространства для инноваций частному сектору имеет важное значение. Окно возможностей открыто. Предстоящий путь, безусловно, будет сопряжен со многими трудностями, но если мы будем твердо двигаться в этом направлении, я уверен, что частный сектор сыграет ведущую роль и будет способствовать дальнейшему развитию вьетнамской экономики в будущем.

- Журналист: Большое спасибо!

Текст: Хоанг Туэ Ни - Фото: Конг Дат и архив

