Раскрытие потенциала «мягкой силы» через культурную интеграцию

01/06/2026

Страна вступает в новый этап развития, требующий более активного раскрытия роли культуры в стратегии быстрого и устойчивого роста. 7 января 2026 года Политбюро ЦК КПВ приняло Резолюцию № 80-NQ/TW о развитии вьетнамской культуры, подчеркнув, что инвестиции в культуру - это инвестиции в будущее нации.



В резолюции культура рассматривается не только как духовно-социальная сфера, но и как одна из ключевых опор развития, тесно связанная с целями устойчивого роста и укрепления позиций Вьетнама в новую эпоху.

Музыканты Императорского театра в Хюэ исполняют придворную музыку «няняк». Фото: Тхань Хоа/ИЖВ

В условиях углубляющейся международной интеграции Резолюция подчёркивает необходимость активного культурного взаимодействия с миром, связывая развитие культуры с продвижением национального бренда. Популяризация образа страны и народа Вьетнама, а также экспорт самобытной культурной продукции рассматриваются как важные инструменты укрепления «мягкой силы» государства.

Этот потенциал опирается на тысячелетнюю историю страны, культурное многообразие ее 54 этнических народностей и гуманистические ценности вьетнамского народа, основанные на миролюбии и открытости.

Презентация народной картины «Донгхо», объекта всемирного культурного наследия, во Франции. Фото: ВИА

Вьетнамская молодёжь на концерте «Родина в сердце». Фото: Чан Тхань Зянг/ИЖВ

Культура рассматривается как важный мост, помогающий миру лучше понять Вьетнам - страну с богатой самобытностью, творческим потенциалом и чувством ответственности перед международным сообществом. В духе Резолюции № 80-NQ/TW культурная интеграция означает не только освоение мировых ценностей, но и активное участие Вьетнама в мировом культурном пространстве как самобытного и креативного субъекта.

Каждый продукт культуры, представленный миру, становится своего рода «послом», продвигающим ценности Вьетнама и укрепляющим доверие международного сообщества. В связи с этим Резолюция ставит задачу развивать культурную продукцию под национальным брендом, наращивать экспорт культурных продукций и выработать профессиональную стратегию продвижения образа Вьетнама за рубежом.

В условиях всё более жёсткой международной конкуренции сила государства определяется не только экономическим и военным потенциалом, но и способностью распространять свои ценности и усиливать влияние посредством культуры.

Праздники в старом квартале Хойана привлекают многочисленных иностранных туристов. Фото: Тхань Хоа/ИЖВ

Одним из ключевых направлений становится развитие конкурентоспособных отраслей культурной индустрии, создание крупных творческих центров и культурных предприятий, а также совершенствование культурной, цифровой и информационной инфраструктуры для более активного участия в глобальных цепочках создания стоимости.

Событие «Дни культуры Хойана» в Германии вызвало большой интерес немецкой публики. Фото: Архив

В духе Резолюции № 80-NQ/TW активная международная культурная интеграция, сохранение традиционных ценностей и освоение мирового культурного наследия рассматриваются как стратегический шаг эпохи. Это способствует не только повышению духовной жизни общества, но и укреплению «мягкой силы» и международного авторитета Вьетнама.

