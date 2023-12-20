Развитие транспортной связи в АСЕАН

20/12/2023

На недавней 29-й сессии Министерского совета АСЕАН по транспорту (ATM) было принято Совместное заявление, содержащее в себе планы по развитию воздушного, автомобильного, железнодорожного и морского транспорта. Одним из важных документов стал План всестороннего обеспечения деятельности АСЕАН (третье издание), направленный на обеспечение непрерывности управления, безопасности, взаимодействия, гармоничного развития и защиты окружающей среды. Этот план также поспособствует созданию прозрачного воздушного рынка АСЕАН.

Кроме того, были одобрены Протокол о взаимопонимании (MOU) по развитию дорожной сети АСЕАН и Рекомендации по улучшению инфраструктуры и станций зарядки электромобилей (EV) в странах АСЕАН. Также было заключено Рамочное соглашение по обеспечению удобства для промежуточной перевозки грузов в АСЕАН.

Кольцевая дорога 3 в провинции Кандал в Камбодже, соединяющая столицу Пномпень, имеет общий объем инвестиций 464 миллиона долларов США, общую длину 52 км, максимальную ширину 27 м. Фото: ВИА



Стоит отметить, что сотрудничество с диалоговыми партнерами, такими как Новая Зеландия, Европейский союз, Япония, Южная Корея, Китай и США также внесло значительный вклад в развитие транспортной сети АСЕАН.

Сингапур является островной страной с одной из лучших в мире систем воздушного и морского транспорта. Singapore Airlines (SIA) удостоилась награды "Лучшая авиакомпания мира в 2023 г.", а аэропорт Чанги стал одним из трех пятизвездочных аэропортов мира по рейтингу Skytrax. Также он является крупнейшим авиационным хабом Юго-Восточной Азии и важной транспортной точкой всей Азии, особенно Юго-Восточной. Кроме того, аэропорт Чанги является одним из ведущих мировых грузовых аэропортов с годовой пропускной способностью более 2 млн тонн грузов (по состоянию на 2019 г.). Согласно данным отчетам, Сингапур активно работает над развитием устойчивой транспортной системы, включая использование электрических автомобилей, развитие общественного транспорта и улучшение энергоэффективности.

Таиланд также принимает меры по развитию устойчивой транспортной системы. В 2021 году правительство Таиланда заявило о реализации стратегического плана "Таиланд 4.0", который включает в себя развитие инфраструктуры для электромобилей, в том числе строительство зарядных станций и субсидии на покупку электромобилей. Таиланд также активно развивает общественный транспорт, включая расширение сети метро и создание системы скоростных поездов.

Индонезия, самая населенная страна в АСЕАН, сталкивается с вызовами в области транспорта и окружающей среды. Тем не менее, правительство страны предпринимает шаги по улучшению ситуации. В 2021 году в Джакарте была запущена первая линия метро, что помогло снизить пробки и выбросы вредных веществ в атмосферу. Кроме того, Индонезия принимает меры по развитию электромобильной отрасли, в том числе планирует строительство зарядной инфраструктуры и введение субсидий на электромобили.