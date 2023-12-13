Развитие колоссального потенциала международного морского порта Каймептхивай

13/12/2023

Международный порт Каймептхивай (провинция Бариа-Вунгтау) является одним из двух специальных портов Вьетнама наряду с международным портом Хайфон. Этот порт играет роль шлюзового порта, обеспечивающего торговлю между южными провинциями, и является крупным международным перевалочным портом, сокращающим время транспортировки импортных и экспортных товаров между Вьетнамом и другими странами мира.

Порт Каймептхивай расположен в устье рек Тхивай и Каймеп, он представляет собой глубоководный морской портовый кластер протяженностью более 14 км, расположенный в городе Фуми провинции Бариа-Вунгтау. Порт, введенный в эксплуатацию в январе 2011 г., предлагает клиентам контейнерные услуги, соответствующие международным стандартам.

Порт имеет судоходный канал глубиной 14 м, глубина его гавани составляет 16,8 м, а ширина разворотного бассейна 500 м. Порт облегчает перевалку товаров между Вьетнамом и другими странами мира и особенно подходит для обслуживания суперсудов с грузоподъемностью до 160 тыс. тонн (эквивалентно 14 тыс. TEU).



Порт располагает современными средствами и оборудованием, в том числе 3 причалами длиной 890 м, 3 причалами для барж длиной 270 м, контейнерной площадкой площадью 55 га с вместимостью почти 51 500 TEU, 10 береговыми кранами STS, 22 гаражными кранами, 3 специализированными кранами для барж, 76 тракторами, 5 вилочными погрузчиками и 5 пустыми вилочными погрузчиками, позволяющими порту принимать суда самого последнего поколения. Это значительно сокращает время транспортировки импортных и экспортных товаров между южным регионом и другими странами, избегая необходимости транзита через Сингапур, как это было ранее.

Осознавая огромный потенциал морского порта Каймептхивай, провинция Бариа-Вунгтау и Министерство транспорта Вьетнама сконцентрировали свои инвестиционные ресурсы на развитии системы морских портов в новую систему, ставя перед собой цели по созданию шлюзового порта и специального международного перевалочного порта. Согласно местной стратегии развития, морской порт и логистическая отрасль будут развиваться, постепенно становясь ключевым сектором экономики провинции и налаживая связь с силами национальной обороны и морской безопасности.

В ближайшем будущем в соседних населенных пунктах планируется реализация крупных проектов транспортной инфраструктуры, таких как скоростные автомагистрали Бенлык-Лонгтхань, Даугиай-Фантхиет и Биенхоа-Вунгтау, а также строительство международного аэропорта Лонгтхань. Все эти проекты будут способствовать активному развитию грузоперевозок через портовый кластер Каймептхивай, делая его важным, эффективным и международным транзитным портом, а также подтверждая ведущую роль морских портов Вьетнама на мировой арене.