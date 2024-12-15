Развитие АСЕАН во имя мира, безопасности и процветания

15/12/2024

Недавно во Вьентьяне (Лаос) состоялись 18-я встреча министров обороны АСЕАН (ADMM) и 11-я встреча министров обороны АСЕАН Плюс (ADMM+), а также неофициальные встречи министров обороны АСЕАН-Китай и министров обороны АСЕАН-США. Вьетнамскую сторону представляли высокопоставленная делегация Министерства обороны Вьетнама во главе с членом Политбюро ЦК КПВ, заместителем секретаря Центральной военной комиссии ЦК КПВ, министром обороны генералом армии Фан Ван Зангом.

Выступая на церемонии открытия конференции, заместитель премьер-министра, министр обороны Лаоса, председатель 18-го совещания министров обороны стран АСЕАН (ADMM) генерал армии Часамоне Чаньялат подчеркнул сложность и непредсказуемость международной обстановки. По его словам, мир и безопасность являются основой экономического развития и социального прогресса. Конференция ADMM-18 способствует укреплению и развитию международного сотрудничества, она призвана решать текущие проблемы в регионе во имя «мирной, процветающей и самостоятельной» АСЕАН.