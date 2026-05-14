Ради устойчивого прогресса в защите детей

14/05/2026

После почти двух лет пребывания в стране Сильвия Данаилов, представитель ЮНИСЕФ во Вьетнаме, выражает глубокое восхищение оптимизмом нации, ее стремлением к развитию и непоколебимой приверженностью делу защиты детей. По ее мнению, когда общество уделяет приоритетное внимание инвестициям в молодежь, оно закладывает основу для устойчивого прогресса и процветающего будущего.

Сильвия Данаилова, представитель ЮНИСЕФ во Вьетнаме.

Вьетнам: Страна надежды и решимости не оставлять ни одного ребенка без внимания.

Опираясь на более чем 25-летний опыт работы в ЮНИСЕФ по всему миру, Сильвия Данаилов отмечает, что Вьетнам произвел на нее уникальное впечатление. С первого дня пребывания в стране ее поразило ощутимое чувство оптимизма, присутствующее в разговорах, учреждениях и повседневной жизни. «Я сразу почувствовала позитивную энергию, — вспоминает она. — Динамичный, трудолюбивый и гостеприимный дух людей, особенно молодежи, создает жизненную силу, необходимую для общества, уверенно интегрирующегося в мир».

Однако это впечатление подверглось серьезному испытанию. Всего через несколько месяцев после начала ее работы тайфун Яги, самый мощный шторм за семь десятилетий, опустошил населенные пункты по всей стране. Во время своих полевых экспедиций в отдаленные пострадавшие районы она встречала семьи, потерявшие все, и детей, чья жизнь была внезапно нарушена. И все же именно их стойкость произвела на нее наибольшее впечатление.

Сильвия Данаилов, представитель ЮНИСЕФ во Вьетнаме, присутствует на церемонии подписания дипломатических нот о сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства и развития сельских районов и посольством Японии.

«Даже в самые трудные моменты дети сохраняли улыбки и лелеяли свои мечты, а семьи неустанно трудились над восстановлением», — делится Данаилов. «Этот опыт обострил мое представление о современном Вьетнаме: стране, уверенно модернизирующейся, приверженной социальному прогрессу и инклюзивности, гордящейся своей культурой, но при этом ориентированной на внешний мир. Прежде всего, это страна, полная надежды, движимая стремлениями своего народа, особенно детей и молодого поколения».

Партнерство в целях всестороннего развития и защиты детей

На протяжении последних 50 лет ЮНИСЕФ является неизменным партнером Вьетнама, поддерживая преобразования в различных секторах. От восстановления школ, медицинских учреждений и систем водоснабжения после воссоединения до содействия искоренению полиомиелита и столбняка новорожденных, создания семейных и ювенальных судов, признания социальной работы как профессии, расширения использования цифровых инструментов обучения и интеграции мер по повышению устойчивости к изменению климата в программы, ориентированные на детей; наше сотрудничество развивалось в ногу с развитием страны.

Представитель ЮНИСЕФ Сильвия Данаилов и посол Японии во Вьетнаме ИТО Наоки подписывают проект по повышению устойчивости детей к стихийным бедствиям и изменению климата путем интеграции образования по снижению риска стихийных бедствий во Вьетнаме.

Сотрудничество ЮНИСЕФ, Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов и Посольства Японии в рамках проекта по повышению устойчивости детей к стихийным бедствиям и изменению климата путем интеграции образования по снижению рисков стихийных бедствий во Вьетнаме.

Недавние реформы в сфере образования, включая бесплатное государственное образование, новый Закон о учителях, Постановление № 71 об образовании и профессиональной подготовке и Постановление № 57 о науке, технологиях и цифровой трансформации, подчеркивают неизменную приверженность Вьетнама образованию. Дополнительные меры, такие как Постановление № 218 о всеобщем дошкольном образовании для детей в возрасте от 3 до 5 лет, помогают обеспечить, чтобы дети из неблагополучных семей не отставали в самые важные годы развития. Наряду с этими достижениями Данаилов подчеркивает, что равенство, инклюзивность и защита детей остаются центральными элементами партнерства ЮНИСЕФ с правительством, обеспечивая, чтобы прогресс достигал каждого ребенка. ЮНИСЕФ оказывает поддержку Вьетнаму по широкому кругу приоритетных направлений: укрепление системы здравоохранения и питания, развития детей раннего возраста и образования; совершенствование политики защиты детей и социальной защиты; расширение доступа к безопасной воде и санитарии; и содействие созданию устойчивой к изменению климата инфраструктуры и услуг. Эти усилия направлены на обеспечение того, чтобы каждый ребенок — независимо от места жительства, пола, этнической принадлежности или способностей — мог безопасно расти, полностью раскрыть свой потенциал и в полной мере участвовать в жизни общества.



Сильвия Данаилов и заместитель премьер-министра Ле Тхань Лонг на праздновании 50-летия сотрудничества Вьетнама и ЮНИСЕФ.

Сильвия Данаилова на церемонии ЮНИСЕФ, посвященной оказанию экстренной помощи и поддержке в восстановлении после супертайфуна Яги в провинциях.

Фотосессия вместе с сотрудниками ЮНИСЕФ.

Будущее инноваций, инклюзивности и устойчивости к изменению климата

В перспективе Данаилов подчеркивает необходимость ускорения инклюзивного социального развития, приносящего пользу всем девочкам и мальчикам во Вьетнаме. Инвестиции в образование и развитие навыков остаются центральным приоритетом, особенно с учетом преимуществ цифровой трансформации и обеспечения безопасности и защиты детей в интернете. В условиях усиления климатических рисков ЮНИСЕФ также привержен адаптации к изменению климата с учетом интересов детей, включая создание устойчивых школ, более безопасных систем водоснабжения и социальных служб, способных противостоять будущим потрясениям. Сотрудничество также расширяется в новые приоритетные области, включая психическое здоровье и психосоциальное благополучие.

Профессиональный профиль Сильвии Данайловой Имеет степень бакалавра политологии и степень магистра международных отношений со специализацией в области международного публичного права. - Назначен представителем ЮНИСЕФ во Вьетнаме в августе 2024 года. - Обладает более чем 25-летним опытом работы в сфере международного развития и гуманитарной деятельности в различных странах и регионах, а также посвятила свою жизнь защите прав и благополучия детей и женщин.

Сильвия Данаилова беседует с вьетнамскими детьми.

«Прогресс Вьетнама задал мощный импульс для будущего», — отмечает Данаилов. «По мере развития страны открываются важнейшие возможности для обеспечения того, чтобы каждый ребенок получал пользу. Продолжение инвестиций в наиболее уязвимых детей имеет важное значение для достижения по-настоящему инклюзивного и устойчивого развития».

Движимая глубокой любовью к стране, Данаилова по-прежнему привержена идее усиления голоса молодежи. «Прислушиваться к детям и учитывать их точку зрения крайне важно для построения будущего, которое отражает их потребности», — заключает она. «Когда каждая девочка и каждый мальчик получат поддержку в обучении, развитии и процветании, Вьетнам в полной мере реализует свой огромный человеческий потенциал».

Текст: Бить Ван - Фото: Тхань Зянг

