Прочная основа для отношений Вьетнама с странами бывшего Советского Союза
Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам с его супругой и высокопоставленной вьетнамской делегацией только что завершил успешные визиты в Республику Казахстан, Республику Азербайджан, участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы, а также официальную поездку в Российскую Федерацию и государственный визит в Республику Беларусь.
Данные визиты Генерального секретаря То Лама не только укрепил, но и придал новое содержание отношениям с дружественными странами бывшего Советского Союза — на основе давней дружбы, сформированной поколениями руководителей и народов Вьетнама и этих стран.
Кроме того, это была особая возможность передать послание о неизменной верности и глубокой благодарности со стороны Партии, Государства и народа Вьетнама тем странам, которые когда-то всесторонне поддерживали борьбу за национальное освобождение и объединение, а также нынешние усилия по строительству и развитию страны.
За 8 дней визита в 4 страны Генсек То Лам провёл более 80 различных мероприятий. Среди них — переговоры и встречи с высшим руководством, обсуждения с политическими партиями, представителями общественности и деловых кругов, посещение экономических и культурных объектов, а также тёплые встречи с вьетнамскими соотечественниками за рубежом.
Он также принял участие в церемонии, посвящённой 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в России, а также 80-летию Победы над фашизмом в Казахстане. Этим он выразил уважение и признательность за огромные жертвы народов бывшего Советского Союза, внесших решающий вклад в победу над фашизмом, завершение мировой войны и начало новой эпохи национально-освободительного движения, включая Вьетнам.
Члены делегации — представители министерств, ведомств и местных органов — также провели содержательные встречи с партнёрами по различным направлениям сотрудничества. Руководство и общественность четырёх стран высоко оценили достижения Вьетнама под руководством КПВ и Генерального секретаря То Лама, а также преобразования и реформы, ведущие страну к новой эпохе развития.
По словам заместителя премьер-министра, министра иностранных дел Буй Тхань Шона основные результаты визита следующие:
Прежде всего, визит способствовал осуществлению внешнеполитического курса Вьетнама, основанного на независимости, самостоятельности, мире, дружбе, сотрудничестве и развитии; диверсификации и многовекторности внешних связей, а также активной интеграции в международное сообщество. Имидж Вьетнама как надёжного друга, партнёра и ответственного члена международного сообщества был значительно укреплён.
Отношения с Казахстаном, Азербайджаном и Беларусью были подняты до уровня стратегического партнёрства, увеличив общее количество стратегических партнёров Вьетнама до 37 стран. Одновременно были углублены традиционные дружественные отношения и всестороннее стратегическое партнёрство с Российской Федерацией, что усилило политическое доверие и открыло новые направления сотрудничества, соответствующие текущему этапу развития.
Важные контакты Генсека То Лама с высшим руководством этих стран принесли конкретные результаты. Они определили вектор двусторонних отношений на будущее и придали новый импульс как традиционным, так и перспективным направлениям взаимодействия. Стороны договорились укреплять политическое доверие посредством регулярного обмена делегациями, особенно на высшем уровне и по различным каналам.
В экономике, торговле и инвестициях подтверждена важность межправительственных комиссий, а также высказаны предложения по увеличению их эффективности. Приняты меры по реализации достигнутых договорённостей и наращиванию объёмов торговли в соответствии с уровнем политических отношений. Были согласованы условия для расширения долгосрочного инвестирования.
В области энергетики и добывающей промышленности стороны договорились развивать сотрудничество в сфере разведки и нефтегазового сервиса. Также были предложены меры по продвижению взаимодействия в области чистой и возобновляемой энергетики. Конкретные шаги намечены и в таких сферах, как безопасность и оборона, наука и технологии, цифровая трансформация, образование и подготовка кадров, высокотехнологичное сельское хозяйство, транспорт и логистика, культура, спорт, туризм, трудовая миграция, обмены между народами и сотрудничество на региональном уровне.
Генсек То Лам и лидеры стран подчеркнули важность поддержания мира, безопасности и стабильности, а также мирного урегулирования споров на основе Устава ООН и норм международного права, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года.
В рамках визита Вьетнам подписал около 60 соглашений о сотрудничестве с Казахстаном, Азербайджаном, Россией и Беларусью. Документы охватывают такие области, как дипломатия, безопасность и оборона, наука и технологии, энергетика, образование и подготовка кадров, авиация и другие. Это создало прочную правовую основу для дальнейшего практического и эффективного развития отношений между Вьетнамом и этими странами.
Государственные визиты Генерального секретаря, его супруги и высокопоставленной делегации в указанные страны прошли с большим успехом. Они вызвали значительный интерес и получили высокую оценку региональной и международной общественности, укрепив позиции и авторитет Вьетнама на международной арене.
Результаты визита стали прочной основой, источником вдохновения и стимулом для дальнейшего развития традиционной дружбы между Вьетнамом и соответствующими странами — на благо народов, ради мира, сотрудничества и прогресса в регионе и во всём мире.
- Текст и фото: ВИА