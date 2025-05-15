Прочная основа для отношений Вьетнама с странами бывшего Советского Союза

15/05/2025

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам с его супругой и высокопоставленной вьетнамской делегацией только что завершил успешные визиты в Республику Казахстан, Республику Азербайджан, участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы, а также официальную поездку в Российскую Федерацию и государственный визит в Республику Беларусь.

Данные визиты Генерального секретаря То Лама не только укрепил, но и придал новое содержание отношениям с дружественными странами бывшего Советского Союза — на основе давней дружбы, сформированной поколениями руководителей и народов Вьетнама и этих стран.

Кроме того, это была особая возможность передать послание о неизменной верности и глубокой благодарности со стороны Партии, Государства и народа Вьетнама тем странам, которые когда-то всесторонне поддерживали борьбу за национальное освобождение и объединение, а также нынешние усилия по строительству и развитию страны.

За 8 дней визита в 4 страны Генсек То Лам провёл более 80 различных мероприятий. Среди них — переговоры и встречи с высшим руководством, обсуждения с политическими партиями, представителями общественности и деловых кругов, посещение экономических и культурных объектов, а также тёплые встречи с вьетнамскими соотечественниками за рубежом.

Он также принял участие в церемонии, посвящённой 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в России, а также 80-летию Победы над фашизмом в Казахстане. Этим он выразил уважение и признательность за огромные жертвы народов бывшего Советского Союза, внесших решающий вклад в победу над фашизмом, завершение мировой войны и начало новой эпохи национально-освободительного движения, включая Вьетнам.

Члены делегации — представители министерств, ведомств и местных органов — также провели содержательные встречи с партнёрами по различным направлениям сотрудничества. Руководство и общественность четырёх стран высоко оценили достижения Вьетнама под руководством КПВ и Генерального секретаря То Лама, а также преобразования и реформы, ведущие страну к новой эпохе развития.