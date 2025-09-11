Профессор Сугихара Кокичи открыл для вьетнамской публики мир оптических иллюзий

11/09/2025

Профессор Сугихара Кокичи организовал во Вьетнаме выставку оптических иллюзий, в которой математические исследования гармонично сочетаются с визуальным искусством.

Будучиведущим специалистом Японии в области инженерной математики и пространственного восприятия, профессор Сугихара четыре раза становился победителем Международного конкурса зрительных иллюзий. Его миссия - вдохновлять вьетнамскую молодежь на постижение красоты математики.

Профессор Сугихара Кокичи занимает должность Почётного профессора Института передовой математики при Университете Мэйдзи. Его специализация - инженерная математика. Фото: Тхань Зянг/ИЖВ

Выставка, проходившая с июня по август 2025 года в Центре вьетнамско-японского культурного обмена, представила 53 уникальных экспоната, ранее отмеченных наградами в Японии и её пределами.

Выставка «Оптические иллюзии» профессора Сугихары Кокичи привлекает внимание посетителей. Фото: Тхань Зянг/ИЖВ

Вьетнамские зрители впервые получили возможность окунуться в захватывающий мир трёхмерных иллюзий, который разрушает привычные представления и раскрывает связь между наукой, искусством и математикой.

На воркшопе «Мир 3D-иллюзий существует, даже если знаешь правду» профессор не только делился теоретическими знаниями, но и демонстрировал собственные работы, вызывая живой интерес у участников всех возрастов.



На практическом занятии профессора Сугихары Кокичи присутствовало много участников. Фото: Тхань Зянг/ИЖВ

Молодёжь с энтузиазмом следила за рассказами профессора о зрительных феноменах: деформированных кубах, отражающихся в зеркале; крышах, нарушающих законы гравитации; палочках, проходящих сквозь стены.

Особый интерес вызвали работы «Бесконечная лестница» (2021), экспонировавшаяся в музеях Сага и Мияги, а также «Горка в четыре стороны», удостоенная первой премии на Азиатском конкурсе иллюзий 2010 года.

Технология «меняющихся форм» при отражении в зеркале представлена в работе «Круглый квадрат», занявшей второе место на конкурсе иллюзий 2016 года. Эти модели легли в основу развлекательных визуальных игр.

Среди других выдающихся работ - «Возвращение в гнездо» (2022), «Семья из четырёх» (2019), и «Полёт без оглядки», получившие приз за высокие достижения на конкурсе цифрового моделирования в Японии.

Профессор Сугихара - почётный профессор Исследовательского института математики при Университете Мэйдзи. Разрабатывая визуальную систему для робототехники, он открыл методики создания оптических моделей, став художником направления Opt Art.

Благодаря использованию алгоритмов движения мягких форм и параллельной проекции, профессором Сугихарой были созданы детские модели: «Птичка, любящая правую сторону», «Ящерица, ползающая по кругу», «Плывущая рыба» и другие.



Министерство образования Японии предоставило финансирование на его исследования в области оптических иллюзий, признанных полезными не только для искусства, но и для инженерии и технологических разработок.



Посетители выставки «Оптические иллюзии» профессора Сугихары Кокичи. Фото: Тхань Зянг/ИЖВ

Выставочное пространство «Оптические иллюзии» дало вьетнамцам знания о практическом применении визуальных эффектов - от обеспечения безопасности дорожного движения до фотографии и спортивной визуализации. Школьник Хоанг Хай Фонг (7 класс, Vinschool, Ханой) отметил, что узнал много ценного и открыл для себя удивительный мир математики.

Текст: Ван Чан - Фото: Тхань Зянг/ИЖВ - Перевод: Динь Хонг



