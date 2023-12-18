Профессор, кандидат наук Во Тонг Суан

18/12/2023

Профессор, кандидат наук Во Тонг Суан является ведущим экспертом Вьетнама по сельскому хозяйству и одним из ведущих специалистов в области исследований риса. Он сделал значительный вклад в развитие сельского хозяйства Вьетнама, превратив страну из импортера риса в экспортера и получив признание за свои достижения в этой области.



Проф. доктор наук Во Тонг Суан внес свой вклад в то, чтобы Вьетнам стал всемирно известной страной-экспортером риса. Фото: Кхань Лонг

Вьетнам - страна, известная своими обширными рисовыми полями, в настоящее время является одним из ведущих мировых производителей риса. Это достижение было в значительной степени обусловлено работой профессора Во Тонг Суана и его исследовательской команды. Он проводил многочисленные исследования, разрабатывал новые сорта риса и внедрял передовые методы выращивания, что привело к существенному увеличению урожайности и качества риса в стране.

Однако его влияние не ограничивается лишь Вьетнамом. Профессор Во Тонг Суан также сотрудничает с другими странами, включая Японию и различные африканские государства, делясь с ними своим опытом и помогая развивать сельскохозяйственные отрасли. Например, в Сьерра-Леоне он помог внедрить передовые методы выращивания риса и создал рабочую группу по безопасности пищевых продуктов, чтобы помочь стране справиться с проблемой продовольственной безопасности.

Он также активно сотрудничает с университетами и исследовательскими центрами в разных странах, особенно в Японии. Профессор Во Тонг Суан продолжает поддерживать отношения с Университетом Кюсю в Японии, многие исследователи получают от него рекомендации.



Профессор Во Тонг Суан участвует в деятельности по иностранным делам и международному сотрудничеству. Фото: Кхань Лонг

В своих выступлениях профессор Во Тонг Суан подчеркивает важность продовольственной безопасности и устойчивого развития в Африке. Он считает, что с помощью передовых методов и технологий, а также обучения и поддержки молодых людей, Африка может обеспечить себя продовольствием и достичь устойчивого развития.

История профессора Во Тонг Суана является примером того, как один человек может внести значительный вклад в развитие сельского хозяйства и борьбу с проблемой продовольственной безопасности. Его исследования и практическая работа позволили не только Вьетнаму, но и другим странам достичь успехов в этой области. Его увлеченность и преданность делу сделали его уважаемым экспертом и любимчиком международного сообщества, что идеально иллюстрирует данное ему прозвище "Доктор Райс".

Профессор Во Тонг Суан выступает с речью на семинаре, посвященном проекту «Создание устойчивой цепочки риса в дельте Меконга». Фото: Кхань Лонг

Детство профессора, кандидата наук Во Тонг Суана было связано с нищетой и лишениями. Он родился в бедной семье в деревне Бачук. Еще будучи учеником средней школы ему приходилось работать на различных подработках в Сайгоне, чтобы заработать достаточно денег на проживание в городе. Бывали времена, когда он работал до изнеможения и обращался за медицинской помощью, но не терял веру в необходимость продолжать учебу. Для того, чтобы отправить сына учиться за границу по стипендии, отец Во Тонг Суана был вынужден просить помощи у родственников, чтобы собрать необходимую сумму денег на билет на самолет, кожаные туфли и костюм.

Профессор Во Тонг Суан завоевал любовь вьетнамских фермеров и друзей со всего мира. Фото: Архив

В настоящее время профессору, кандидату наук Во Тонг Суану уже 82 года, но он все еще активно занимается управлением, исследованиями и консультированием в области сельского хозяйства и сельскохозяйственных культур в дельте Меконга. Он все еще управляет множеством сельскохозяйственных проектов, стремясь помочь фермерам избежать бедности.

Текст: Тхао Ви - Фото: Кхань Лонг - Переводчик: Чан Хиеу