Пространство «Батьнге»

13/11/2024

Цех «Батьнге», открытый г-ном Нго Куи Дыком в Ханое в июне 2024 года с целью сохранения и продвижения изделий вьетнамских ремесленных деревень, уже организовал множество тематических выставок для всех желающих. Экскурсия по приходу позволяет лучше понять культурные ценности, скрытые в этих изделиях.

В Батьнге было организовано множество выставок, связанных с традиционными ремеслами.

Получивший высшее образование в области информационных технологий г-н Нго Куи Дык чувствует глубокую связь с культурным наследием своей страны. Во время поездок в ремесленные деревни г-н Нго Куи Дык лично стал свидетелем того, как талантливые руки ремесленников изготавливают изделия ручной работы. Это подарило ему вдохновение на пути сохранения и продвижения прекрасных традиционных ценностей вьетнамских ремесленных деревень.

После 17 лет работы во многих традиционных ремесленных деревнях у г-на Нго Куи Дыка возникла идея построить новую ремесленную деревню для всех заинтересованных. Так он открыл креативное пространство «Батьнге», ставшее центром исследований, разработок и применения культурных продуктов для вьетнамских ремесленных деревень.

Многие люди приходят Батьнге, чтобы узнать о традиционных ремеслах .

Г-н Нго Куи Дык рассказал: «Ремесло является неотъемлемой частью вьетнамской культуры. Однако в настоящее время многие ремесленные деревни, следуя тенденциям индустриализации, исчезают. Полагаю, что сохранение сути ремесленных изделий требует еще большего внимания».

Причина, по которой он выбрал название «Батьнге», заключается в том, что это слово также означает «сто профессий». Когда люди знакомятся с изделиями, изготавливая их своими собственными руками, они могут больше узнать о традиционных ремесленных деревнях. Это также самый быстрый способ вернуть изделия ручной работы в быт вьетнамцев.

Каждый может своими глазами увидеть, как производятся традиционные ремесленные изделия.

Для того, чтобы помочь посетителям лучше понять каждое изделие ремесленной деревни, в цехе «Батьнге» ежемесячно проводят тематические выставки конкретных ремесленных деревень. Кроме того, в этом креативном пространстве занимаются не только выставочными работами, но и уделяют особое внимание созданию ремесленных продуктов, которые позволяют людям обрести связь с вьетнамской культурой.

С момента открытия в пространстве «Батьнге» состоялись различные семинары, такие как «Путешествие к возрождению ремесленной деревни Тханьлиеу». В рамках мероприятия ремесленники из деревни Тханьлиеу пообщались с посетителями, а также продемонстрировали технику резьбы гравюр по дереву, позволив всем желающим лучше понять ее. Кроме того, г-н Нго Куи Дык регулярно проводит творческие мастер-классы в креативном пространстве «Батьнге».

Цех Батьнге становится все более знакомым местом для тех, кто любит традиционные ремесла.

Во время Фестиваля середины осени пространство «Батьнге» организовало семинар «Улучшение игрушек середины осени с помощью нового дизайнерского мышления», в котором приняло участие множество молодых людей. На семинаре также были представлены изделия, связанные с Фестивалем середины осени в детских воспоминаниях каждого человека.

В отличие от других культурных пространств, «Батьнге» объединяет множество предприятий и экспертов в различных областях, стремящихся установить крепкие связи по тематике каждой ремесленной деревни.

Г-н Нго Куи Дык подчеркнул: «Связи с бизнесом в процессе реализации проекта будут способствовать популяризации в обществе продуктов ремесленных деревень, что позволит каждому вписать новые главы в историю традиционной системы ремесленных деревень».

Текст: Нган Ха - Фото: Вьет Кыонг - Переводчик: Чан Хиеу