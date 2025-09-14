Продолжая героическую летопись ВИА вместе со страной вступает в новую эпоху

14/09/2025

По случаю 80-летия со дня основания Вьетнамского информационного агентства (ВИА) (15 сентября 1945 - 15 сентября 2025 гг.) Секретарь партийного комитета, Генеральный директор ВИА Ву Вьет Чанг рассказала о значительном вкладе ВИА в дело строительства и защиты Родины, а также обозначила ключевые направления развития сектора, позволяющие адаптироваться к технологическим изменениям и тенденциям медиа, чтобы и впредь подтверждать статус ведущего национального информационного агентства в новом этапе.

Генеральный директор Вьетнамского информационного агентства Ву Вьет Чанг дает интервью. Фото: Ван Дьеп/ВИА

Отпечаток восьмидесятилетнего пути вместе с нацией

Уважаемый товарищ генеральный директор, каковы значимые вклады Вьетнамского информационного агентства за 80 лет его пути вместе со страной в революционное дело, строительство и защиту Родины?

В историческую осень народа, 15 сентября 1945 года, с радиостанции Батьмай информационное агентство Вьетнама (ИАВ, ныне ВИА) - агентство печати, название которому дал Президент Хо Ши Мин - передало во всём мире текст Декларации независимости и список членов Временного правительства на трёх языках: вьетнамском, английском и французском, сообщив о рождении Демократической Республики Вьетнам. Эта историческая дата стала важной вехой на пути становления, строительства и развития ВИА и стала традиционным днем Национального информационного агентства.

Во время двух войн сопротивления против французского колониализма и американского империализма (1945–1975 гг.), а также в сражениях за защиту юго-западных и северных границ страны и выполнении международных миссий в Лаосе и Камбодже, сотрудники, корреспонденты и технические специалисты ИАВ были не только журналистами, но и настоящими бойцами. Следуя завету Президента Хо Ши Мина, обращённому к ВИА: «Чем быстрее новости, тем скорее победят войны сопротивление», они присутствовали на всех дорогах и полях сражений, одновременно участвуя в боях и фиксируя исторические факты и кадры для Центрального Комитета партии, правительства и агенств печати.

При жизни Президент Хо Ши Мин регулярно уделял время чтению, рецензированию и непосредственному утверждению новостей и статей ВИА. Фото: ВИА

Новости и фотографии с кампании Дьенбьенфу 1954 года, Женевской конференции, Общего наступления и восстания Тэт 1968 года, исторической кампании Хо Ши Мина 1975 года навсегда запечатлели мужественный дух журналистов-бойцов ВИА. 30 апреля 1975 года ВИА с честью передало сообщение о победе, ознаменовавшее освобождение Южного Вьетнама, успешное завершение войны сопротивления против США за независимость и спасение Родины, открывшее период национального объединения и движения всей страны к социализму.

Корреспонденты ВИА непосредственно работали на месте, освещая кампанию Дьенбьенфу 1954 года. Фото: ВИА



На этом пути почти 260 журналистов, технических специалистов и сотрудников ВИА героически отдали свою жизнь. Журналист Чан Ким Сюен, первый руководитель ВИА, погиб в 1947 году в районе Дамшен общины Нгокшон уезда Чыонгми провинции Хатэй (ныне квартал Чыонгми, Ханой), став первым павшим бойцем вьетнамской революционной прессы.

Внесший значительный вклад в героические страницы истории ВИА в годы сопротивления американской агрессии за спасение страны, Освободительное информационное агентство (ОИА) – «продлённая рука» ИАВ на юге страны – занимает особое место и играет важную роль. За 15 лет работы (1960–1975 гг.) ОИА вместе с ИАВ неизменно находилось плечом к плечу с бойцами и народом на каждом поле сражения, передавая репортажи и фотографии, отражавшие как ожесточённость войны, так и патриотический дух бойцов освободительной армии и жителей Южного Вьетнама.



Первая новость Информационного агентства освобождённого Вьетнама вышла 12 октября 1960 года, ознаменовав рождение и выполнение славной и героической информационной «миссии», которая своевременно поддерживала справедливую борьбу армии и народа Южного Вьетнама за мир и воссоединение страны. Фото: архив

Товарищ Ле Зуан, Первый секретарь ЦК партии, посетил и провёл рабочую встречу с ВИА (февраль 1967 года). Фото: архив ВИА После воссоединения страны ИАВ и ОИА были объединены под названием ИАВ, которое позднее было изменено на ВИА. С этого момента ВИА вступило в новый этап строительства и развития как национальное информационное агентство с сетью собственных корреспондентов, охватывающей все провинции и города страны, а также с представительствами за рубежом. Организационная структура, кадровый состав журналистов, редакторов и сотрудников были укреплёны, а материально-техническая база шаг за шагом модернизирована. В период строительства и защиты социалистического Отечества, а также в период "Дойомой" (обновление), Вьетнамское информационное агентство продолжало динамично развиваться во всех направлениях, выполняя задачу стратегического и надёжного информационного органа Партии и Государства. Оно оставалось официальным источником достоверных новостей для отечественных и зарубежных средств массовой информации, активно противодействовало распространению ложных и враждебных аргументов, внося вклад в славные и исторически значимые победы, которые заложили основу для последующего процесса обновления страны. От передачи только новостей и фотографий средствам массовой информации, Вьетнамское информационное агентство перешло к прямому предоставлению информации широкой аудитории, выпуская ряд изданий, которые в своё время произвели заметный резонанс в системе печати. В 1982 году появилась газета «Спорт и культура». Затем, в 1983 году, начали выходить «Еженедельные новости» и «Еженедельник науки, техники и мировой экономики». В начале 1990-х были основаны издания Vietnam News, Le Courrier du Vietnam, Vietnam Law and Legal Forum, а также газеты «Фотобюллетень: Горные районы и нородности». Генерал армии Во Нгуен Зяп посетил и провёл рабочую встречу с ВИА (1990 год). Фото: ВИА 19 августа 1998 года Вьетнамское информационное агентство запустило интернет-портал www.vnanet.net http://www.vnanet.net), став одним из первых средств массовой информации страны, начавших работу в сети Интернет, и тем самым завершило 53-летний период передачи нешнего информирования по коротковолновому радио, начиная с первой трансляции Декларации независимости. В самом истоке новостей, даже когда они сталкиваются с опасностью стихийных бедствий, ураганов, наводнений, эпидемий или в зонах горячих военных действий,, отдалённых островах или в приграничных районах, корреспонденты Вьетнамского информационного агентства, не боятся опасности, передавая последние новости и изображения. Самоотверженность журналистов ВИА, их тесная связь с народом и местностью, новаторство во внедрении современных технологий в рабочие процессы и неизменная приверженность основополагающим ценностям журналистики позволили Агентству создавать качественные медиапродукты, неоднократно отмеченные высшими наградами национальных и международных журналистских конкурсов. Реструктуризация и цифровая трансформация — две мощные волны, формирующие «течение» современной журналистики. На этом пути Вьетнамское информационное агентство не остаётся в стороне, а выбирает курс на открытое противостояние вызовам, гибкую адаптацию и решительный рывок вперёд. На первых этапах реализации резолюции № 18 избежать психологических трудностей было невозможно. Слияние, реорганизация и сокращение организационных подразделений стали своего рода «большой операцией» — непростым, но необходимым шагом. Благодаря взаимоподдержке и мужеству, а также постоянному стремлению руководства идти в ногу с коллективом, ВИА сумело превратить вызовы в движущую силу развития, предложив взвешенные решения по реструктуризации и объединению. Были созданы новые подразделения — газеты «Новости и народности», Viet Nam News and Law, Центр цифрового контента и коммуникаций и другие. Эти структуры сразу наладили эффективную внутреннюю организацию, обеспечив бесперебойное выполнение политических задач.

Председатель Национального собрания Нгуен Фу Чонг вручил Орден Хо Ши Мина (вторично), присуждённый Президентом Вьетнама Информационному агентству Вьетнама на церемонии по случаю 65-летия со дня основания (15 сентября 1945 г. – 15 сентября 2010 г.). Фото: Чи Зунг/ВИА

За 80 лет пути вместе с нацией ВИА получило высокое признание Партии, Государства и народа и было удостоено трёх почётных званий героя: Герой Труда периода обновления (2001 год); дважды звания Герой Народных вооружённых сил в 2005 году для ВИА и в 2020 году для Освободительного информационного агентства. Кроме того, ВИА награждено рядом высших государственных наград: Орденом Золотой Звезды, тремя Орденами Хо Ши Мина, двумя Орденами Независимости первой степени и многими... По случаю 80-летия Традиционного дня Партия и Государство приняли решение в третий раз наградить ВИА Орденом Хо Ши Мина. Эта высокая награда является признанием со стороны Партии и Государства вклада ВИА в революционное дело Партии и нации. Одновременно она служит напоминанием каждому сотруднику, корреспонденту и редактору агентства о необходимости и впредь прилагать усилия для успешного выполнения политических задач, активно служить делу революции Партии и обеспечивать народу доступ к точной и своевременной информации.

ВИА – пионер в цифровой трансформации и оптимизации производства информации

Как ВИА будет адаптироваться к изменениям в технологиях и тенденциях средств массовой информации, чтобы и далее подтверждать свой авторитет в новых условиях, госпожа генеральный директор?

Опираясь на достигнутые за прошедшее время результаты, на новом этапе руководство ВИА определило задачу эффективно направлять и координировать реализацию рабочих программ, успешно выполнять политические поручения, утверждать и повышать роль и статус ВИА в системе революционной журналистики Вьетнама в нынешний период.



Генеральный директор ВИА Ву Вьет Чанг задаёт вопрос Президенту Российской Федерации Владимиру Путину во время интервью. Фото: Куанг Винь/ВИА

Следуя указаниям Премьер-министра Фам Минь Тиня, озвученным на XXVII съезде партийной организации ВИА на период 2025–2030 годов, ВИА продолжит прилагать усилия для развития героических традиций национального информационного агентства, сохранять сплочённость, развивать демократию, обновлять мышление, проявлять творчество в реализации программ и действий, быть достойным доверия Партии, народа и славных традиций национальной информационной отрасли.

Кроме того, ВИА будет и впредь оставаться пионером, образцом и передовой силой на идейном фронте, защищая Партию, политическую систему, служа интересам страны и народа; вносить вклад в реализацию двух стратегических задач: строительство и защита Отечества; быть первопроходцем в применении науки и технологий, инноваций, цифровой трансформации и международной интеграции, органично сочетаясь с революционной деятельностью Партии и народа.



Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент То Лам и Генеральный секретарь ЦК КПК, Председатель КНР Си Цзиньпин стали свидетелями церемонии подписания Соглашения о профессиональном сотрудничестве между Вьетнамским информационным агентством и агентством «Синьхуа» (справа), а также соглашения об инвестиционном сотрудничестве (слева) между двумя странами (Пекин, 19 августа 2024 года). Фото: Чи Зунг/ВИА

ВИА определяет своей целью дальнейшее развитие в качестве национального информационного агентства с высоким авторитетом в регионе и мире; быть источником официальной, точной, достоверной и всесторонней информации для системы СМИ и широкой аудитории внутри страны и за рубежом; добиваться высокой эффективности во внутреннем и внешнем информационном обеспечении, служа руководству Партии и государства; обладать современной технологической базой и высокопрофессиональной командой журналистов и редакторов; обеспечивать стабильные доходы.



ВИА уже развернуло центр обработки данных, систему серверов, высокоскоростную локальную сеть, сеть передачи данных и спутниковую связь, обеспечивающие круглосуточное производство и распространение информации внутри страны и за рубежом. Одновременно была модернизирована инфраструктура: удвоены мощности обработки данных и хранения информации, увеличена пропускная способность интернета. Специализированная сеть передачи данных и услуги по доставке контента (CDN) оптимизированы, внедрены облачные вычисления и многоуровневые технологии кибербезопасности, что создало гибкую, стабильную и высокоготовую инфраструктуру.

Генеральный директор ВИА Ву Вьет Чанг на церемонии подписания соглашения между ВИА и итальянским агентством ANSA в онлайн-формате (20 февраля 2023 года). Фото: Ан Данг/ВИА

Особое внимание ВИА уделит усилению и кардинальному преобразованию в реализации стратегической информационной миссии национального информационного агентства; обеспечит возможности по производству и предоставлению качественных журналистских продуктов, охватывающих все сферы политической, экономической, культурной, социальной и научно-технической жизни; станет «банком» информации для нужд руководства и управления Партии, Государства, исследовательских институтов, системы СМИ внутри страны и за рубежом; будет способно создавать журналистские продукты с широким общественным резонансом.

ВИА преодолевает вызовы и адаптируется в любых обстоятельствах

В новых условиях, с какими вызовами сталкивается ВИА и какие решения предлагаются для их преодоления, госпожа генеральный директор?

В процессе реализации приоритетных задач ВИА также сталкивается с множеством трудностей и вызовов. Наибольшим среди них является проблема ресурсов. В последние годы собственный бюджет ВИА значительно сократился, тогда как остаётся необходимость выделять весьма ограниченные государственные инвестиции на развитие технической и технологической инфраструктуры. Трудности возникают и при наборе молодых кадров, отвечающих требованиям современной журналистики, из-за ограниченности бюджетных возможностей.

Кроме того, ВИА, как и многие средства массовой информации внутри страны и за рубежом, сталкивается с серьёзными вызовами, связанными с распространением дезинформации, фейковых новостей и информации, созданной с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Из-за стремительного развития цифровых технологий и ИИ фальсифицированные и недостоверные сведения становятся всё менее контролируемыми, создавая ситуацию смешения правды и фейковых новостей , вызывая информационный хаос среди широкой аудитории…

Несмотря на все трудности, коллектив журналистов ВИА не сдаётся. Как показывает практика, сотрудники агентства всегда отличались сплочённостью, ответственностью, креативностью и способностью быстро адаптироваться к любым обстоятельствам.

Корреспондент ВИА Хай Линь (второй справа) работает в Турции, освещая крупнейшее землетрясение, февраль 2023 года. Фото: ВИА

Корреспондент Зыонг Зянг работает на месте оползня в деревне Ну, коммуна Фукхань, уезд Баоиен, провинция Лаокай (12 сентября 2024 года). Фото: ВИА

В кадровом плане сотни корреспондентов, редакторов и сотрудников ВИА прошли курсы повышения профессиональной квалификации в стране и за рубежом, а также обучение по вопросам политической теории. Обмен навыками современной журналистики проводится регулярно и систематически внутри отрасли. Благодаря этому ВИА неизменно создаёт качественные журналистские произведения и оперативно распространяет официальную, достоверную информацию на различных платформах, заслуживая доверие руководства Партии, Государства, министерств, ведомств, местных органов власти и, что особенно важно, широкой общественности.

Международное сотрудничество также активно расширяется в практичном и эффективном направлении, что помогает ВИА получать дополнительные разнообразные источники информации и усиливать распространение внешнеполитических материалов на многих платформах. Все подразделения агентства прилагают усилия для успешного выполнения и перевыполнения ключевых задач на современном этапе и в последующие годы, активно служа революционному делу Партии, интересам страны и народа.



Посетители стенда ВИА на выставке «80 лет достижений страны» знакомятся с виртуальной комнатой традиций, Фотозоной 360°, участвуют в увлекательных мини-играх и викторине по истории. Фото: Тхань Тунг/ВИА

В ответ на требования научно-технического прогресса руководство ВИА поручило информационным подразделениям искать и внедрять современные технологии для расширения доступа к аудитории. Уже созданы продукты с использованием новых технологий, журналистики данных, а также материалы с элементами дополненной реальности (AR) и интерактивной 3D-графики. Журналистские продукты в формате 3D с возможностью прямого взаимодействия на экранах компьютеров или смартфонов предоставили аудитории, особенно молодёжи, новый интересный опыт.

ВИА активно пополняет базы данных, модернизирует инструменты их обработки и стремится к созданию общей информационной экосистемы. Именно данные станут основой, позволяющей цифровой трансформации приносить реальные результаты и создавать качественные, привлекательные продукты. Сегодня аудитория ожидает не только получения и чтения информации, но и новых возможностей для взаимодействия с современными медиа. Это – вызов, стоящий перед ВИА как сейчас, так и в будущем.

Продолжая писать славную историю трёхкратно удостоенного звания героя информационного агентства

Отмечая 80-летний юбилей Традиционного дня ВИА (15.09.1945 – 15.09.2025 гг.), какой посыл Вы хотели бы адресовать в этот важный исторический момент, особенно на пороге вхождения страны в новую эру – эру подъёма?

По случаю 80-летия Традиционного дня ВИА, от имени Парткома и руководства агентства я хотела бы выразить глубокую благодарность руководителям отрасли разных поколений, ветеранам войны, семьям павших героев, всем поколениям сотрудников, корреспондентов, редакторов, технических специалистов и работников информационного агентства, которые посвятили всю жизнь, лучшие годы своей молодости и огромный труд построению и развитию ВИА.

С чувством признательности и уважения я высоко оцениваю усилия, самоотверженность и ответственное отношение к делу журналистов ВИА. Каждый вклад бесценен, он помогает создавать качественные и яркие информационные продукты, обеспечивая выполнение политических задач, служа делу революции партии и потребности народа в точной и своевременной информации.



Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам, бывший Генеральный секретарь Нонг Дык Мань и Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман вместе с делегатами осматривают экспозицию ВИА на церемонии по случаю 100-летия Вьетнамской революционной журналистики (21 июня 2025 года). Фото: Тхонг Нят/ВИА

Сегодняшнее поколение сотрудников ВИА гордится героическим прошлым своих предшественников, которые оставили яркий след в борьбе за независимость и суверенитет, в защите идеологической платформы Партии, в строительстве и развитии страны. Опираясь на традиции стойкости, дух постоянного обновления и устремление к новым вершинам, ВИА будет и впредь прилагать усилия, подтверждая статус ведущего национального информационного агентства, стратегического центра информации Партии и Государства.

С лозунгом «ВИА вместе со страной вступает в новую эру» я уверена, что весь коллектив ВИА продолжит сплочённо и решительно обновлять методы работы, повышать её эффективность, успешно выполнять задачи по информированию, достойно нести роль бойцов на информационном фронте и вместе писать новые славные страницы истории героического информационного агентства в современной эпохе.

Благодарим Вас, госпожа генеральный директор!