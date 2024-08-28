Продвижение спортивного духа среди слабовидящих

28/08/2024

Участие слабовидящих в марафонах - свидетельство невероятной стойкости и целеустремленности этих бегунов. Преодолевая десятки километров, они добиваются результатов, которым позавидовали бы и многие зрячие бегуны. Эти вдохновляющие истории разворачиваются в клубе Blind Runners - группе, посвященной слабовидящим любителям бега.

Осознав, что многие слабовидящие хотят заниматься бегом, но не имеют для этого возможностей, национальный спортсмен Ву Тиен Мань и его друзья основали клуб Blind Runners. Их цель - приобщить слабовидящих людей к бегу, интегрировать их в широкое беговое сообщество и вдохновить общество на перемены.

Г-н Мань рассказал: «Мои глаза с рождения поражены врожденным нистагмом, в результате чего я почти ничего не видел. Воодушевленный другими, я принял участие в своем первом забеге на длинную дистанцию в марафоне ECOPARK, преодолев дистанцию в 21 км в 2021 году. До участия в марафоне я очень сомневалась, считая, что мир слабовидящих людей ограничен четырьмя стенами».

«Однако, приняв участие в забеге и услышав одобрительные возгласы и поддержку зрителей, я понял, что таких, как я, ждет множество прекрасных вещей на улице. После этого забега я твердо решил создать клуб Blind Runners, чтобы помочь другим людям, оказавшимся в подобной ситуации, получить возможность бегать и интегрироваться в окружающий мир».



Благодаря этой мотивации в июле 2023 г. под эгидой Вьетнамской ассоциации слабовидящих был официально создан клуб Blind Runners. Почти за год своей работы разросся до 41 участника (26 слабовидящих бегунов и 15 волонтеров-проводников), став общим домом для участников, которые поддерживают друг друга и разделяют жизненные радости и трудности.

На стадионе Хангдэе в Ханое по утрам в выходные дни можно почувствовать положительную энергию, излучаемую каждым членом клуба Blind Runners. Клуб - это не просто место для занятий бегом, но и источник мотивации, помогающий слабовидящим обрести уверенность в себе и наладить контакт с окружающими.

Примечательно, что при усердных тренировках все члены клуба могут совершать забеги на 10 км и более. Более того, трое слабовидящих членов клуба попали в заголовки газет, приняв участие в марафонах внутри страны и преодолев полный 42-километровый марафон, что является мечтой для многих зрячих марафонцев.

Хо Минь Куанг, один из первых слабовидящих членов клуба, сказал: «Я сделал свои первые шаги в клубе Blind Runners. Сначала я мог пробежать только 50 м, затем 100 м, но теперь, благодаря советам клуба и собственным усилиям, я могу легко преодолеть дистанцию в 10 км. Бег улучшил мое здоровье, и, что еще важнее, позволил мне познакомиться и пообщаться с другими людьми».

Участники клуба Blind Runners делятся бесчисленными счастливыми историями, лишенными всякой жалости к себе. Они собираются вместе не только для того, чтобы научиться бегать, но и для того, чтобы помогать друг другу преодолевать жизненные трудности и интегрироваться в общество. Более 40 участников клуба объединились вместе, стерев пропасть между зрячими и слабовидящими людьми.

Волонтер Зыонг Ву Хоанг Линь отметил: «Я отчетливо помню Нгуен Чонг Вьета (15 лет) в его первый день в клубе. Вьет, родившийся слабовидящим и страдающий церебральным параличом, поначалу отказывался сотрудничать и плакал на дорожке. Зная, что он любит перекусить, мы уговорили его лакомствами, и он начал бегать, сделав круг вокруг стадиона Хангдэя. Теперь он путешествует с клубом и легко преодолевает 5-километровые дистанции на десятках внутренних соревнованиях».

Под лозунгом «Не сдавайся, верь в себя!» клуб Blind Runners продолжает распространять позитивные, оптимистичные ценности среди людей с нарушениями зрения и всего общества. Участники клуба помогают людям с нарушением зрения улучшать свое здоровье, интегрироваться в общество и вести здоровый и радостный образ жизни.

Слабовидящие люди и волонтеры, желающие присоединиться к Клубу Blind Runners, могут связаться с г-ном Ву Тиен Манем по телефону +84 84 358 2000

Текст: Конг Дат - Фото: Тат Сон - Дизайн: Чанг Нюнг - Перевод: Динь Хонг