Продвижение инклюзивного образования и лидерских качеств для людей с ограниченными возможностями во Вьетнаме

21/03/2025

Мероприятие «Продвижение инклюзивного образования и лидерских качеств для людей с ограниченными возможностями», организованное Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) во Вьетнаме в Зеленом доме ООН в Ханое – глубоко значимая инициатива, направленная на продвижение инклюзивного образования не только во Вьетнаме, но и во всем мире.

«Продвижение инклюзивного образования и лидерских качеств для людей с ограниченными возможностями» – это значимое послание, над воплощением которого совместно работают органы ООН во Вьетнаме.

В настоящее время люди с ограниченными возможностями составляют около 15 % населения планеты. Во Вьетнаме их доля – почти 7 %, то есть около семи миллионов человек. Каждый день они сталкиваются с серьезными проблемами в сфере образования, трудоустройства и участия в общественной жизни. Однако, несмотря на эти препятствия и предвзятое отношение общества, многие люди с ограниченными возможностями упорно продолжают работать, выдвигая новаторские инициативы и внося ценный вклад в развитие своих сообществ.

Международные друзья встречают вьетнамское сообщество инвалидов с распростертыми объятиями и теплыми улыбками.

На мероприятии участники не только получили более глубокое представление об инклюзивном образовании, но и смогли напрямую услышать от людей с инвалидностью об их лидерских ролях в бизнесе, волонтерской работе и в сфере здравоохранения. Эта платформа прославила их достижения, вдохновила на расширение инклюзивности и выступила за создание более справедливого общества. Кроме того, в Зеленом доме ООН в Ханое посетители ознакомились с уникальной выставкой «Photovoice», на которой были представлены фотографии, запечатлевшие жизнестойкость и повседневную жизнь людей с ограниченными возможностями.



Постоянный координатор ООН во Вьетнаме Полин Тамезис подчеркнул: «Организация Объединенных Наций во Вьетнаме привержена систематическому учету прав людей с ограниченными возможностями во всех аспектах своей работы. Давайте работать вместе, чтобы построить мир, в котором царит разнообразие и ценится каждый человек».



Мэтт Джексон, представитель ЮНФПА во Вьетнаме, призвал к действию, заявив: «Лидерство начинается с инклюзии. Давайте расширим возможности людей с ограниченными возможностями, усилим их голоса и признаем их роль в формировании нашего будущего. Вместе мы сможем поддерживать друг друга, преодолевать трудности и строить более устойчивый мир».

На мероприятии также чествовали выдающихся представителей сообщества людей с ограниченными возможностями. Нгуен Тхюй Тьи, заместитель директора предприятия «Чамваосань», отметила: «Больше всего я горжусь тем, что наши изделия из переработанной ткани, такие как резинки для волос, брелоки и сувениры, востребованы благодаря их качеству, а не только из сочувствия». В настоящее время предприятие предоставило работу более чем 40 работникам с ограниченными возможностями, поддерживая стабильный поток заказов.

Еще одну вдохновляющую историю рассказала Нгуен Хань Нган, техник-лаборант больницы Medlatec. В начале её профессионального пути в ее способностях сомневались из-за дефекта речи, вызванного коротким языком, но она доказала свои способности благодаря упорству и самоотверженности. Теперь, после более чем трех лет работы в больнице, она является ярким примером стойкости и целеустремленности.

Молодые глухонемые люди оживленно беседуют друг с другом.

Глухонемые люди общаются и обмениваются информацией с помощью языка жестов.

В Зеленом доме ООН в Ханое прошла выставка изделий ручной работы, изготовленных людьми с ограниченными возможностями из предприятия «Чамваосань» и Вьетнамской ассоциации глухих. Экспозиция вызвала большой интерес у посетителей.

Зрителей глубоко тронули выступления артистов с ограниченными возможностями, среди которых были Нгуен Дык Тхиен (Национальная академия музыки), Нгуен Тхао Дан (Вьетнамская молодежная академия) и Бе Тхи Банг (Ассоциация молодежи с ограниченными возможностями Вьетнама).



Мероприятие оставило после себя важное послание: «Давайте объединим усилия, чтобы построить безбарьерное сообщество, где каждый человек, независимо от обстоятельств и способностей, имеет возможность развиваться и вносить свой вклад в развитие сообщества».

Текст: Бить Ван - Фото: Архив - Перевод: Динь Хонг