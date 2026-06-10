Продвижение выдающейся универсальной ценности наследия Йенты – Виньнгием – Коншон – Киэпбак
Включённый в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, комплекс памятников и достопримечательностей Йенты – Виньнгием – Коншон – Киэпбак является одним из наиболее значимых духовно-культурных пространств Вьетнама. Связанный с подвижнической деятельностью Будды-Императора Чан Нян Тонга (1258–1308) и буддисткой школой Чуклам, этот объект объединяет исторические, религиозные и природные ценности и одновременно рассматривается как важный ресурс для укрепления мира и устойчивого развития.
«Живое наследие» из Йенты
Учение Чуклам, складывавшееся на протяжении XI–XIV веков, было создано императорами династии Чан и выдающимися мыслителями своего времени как идеологическая система, призванная сплотить нацию. Возникнув в горном массиве Йенты, эта школа объединила духовное наследие буддизма с местными верованиями, сформировав философию жизни, основанную на принципах гармонии, терпимости и социальной ответственности.
Подчёркивая мировое значение объекта, глава Представительства ЮНЕСКО во Вьетнаме Джонатан Бейкер заявил: «Этот комплекс представляет собой исключительное свидетельство возникновения и преемственного развития учения Чуклам - уникальной вьетнамской традиции дзэн-буддизма. Это не просто следы прошлого, а “живое наследие” - действующий центр духовной жизни и культурной преемственности».
В таких местах, как Йенты, пагода Виньнгием и комплекс Коншон – Киэпбак, паломничества, фестивали и религиозные обряды передаются из поколения в поколение. Именно эта непрерывность делает наследие «живым», где прошлое не остаётся лишь историей, а продолжает существовать в современной жизни.
Единое пространство и универсальная ценность
Комплекс представляет собой единую систему из 12 объектов, расположенных на территории трёх административных единиц - провинций Куангнинь и Бакнинь, а также города Хайфона. Каждый объект является частью общей картины, отражающей процесс формирования, развития и распространения буддизма Чуклам.
Выдающаяся универсальная ценность объекта заключается в органичном взаимодействии места, религиозных убеждений и политической власти. Горный массив Йенты стал пространством зарождения традиции; династия Чан (1225–1400) выступила её создателем и покровителем, а учение Чуклам -связующим звеном, формировавшим общественную жизнь. Такое сочетание способствовало укреплению государства, консолидации общества в деле защиты независимости, а также распространению ценностей мира и сотрудничества в регионе.
Кроме того, комплекс служит ярким свидетельством гармоничных отношений человека и природы. Затерянные среди лесов пагоды, паломнические маршруты, проходящие через горы, и устойчивое использование природных ресурсов на протяжении многих веков сформировали уникальный культурный ландшафт, где природа стала неотъемлемой частью духовной жизни.
Целостность и подлинность объекта обеспечиваются благодаря строгой системе охраны. Исторические сооружения сохранили своё местоположение, функции и многие оригинальные элементы, а религиозные практики и традиционные праздники по-прежнему живы. Эффективная межрегиональная модель управления, реализуемая местными властями, соответствует международным стандартам сохранения наследия.
Сохранение и продвижение выдающейся универсальной ценности комплекса Йенты – Виньнгием – Коншон – Киэпбак означает не только защиту памятников, но и распространение духа Чуклам – духа мудрости, гармонии и ответственности. Перед лицом современных глобальных вызовов эти ценности приобретают особую актуальность, подтверждая роль культуры как важного ресурса устойчивого развития.
Из национального духовного пространства это наследие превратилось в мост между Вьетнамом и миром - мост, на котором непреходящие ценности продолжают раскрываться и находить отклик у людей разных стран и культур.
Текст: Вьет Кыонг/ИЖВ - Фото: Тхонг Тхиен/ИЖВ, Минь Дык/ВИА