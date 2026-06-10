Продвижение выдающейся универсальной ценности наследия Йенты – Виньнгием – Коншон – Киэпбак

10/06/2026

Включённый в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, комплекс памятников и достопримечательностей Йенты – Виньнгием – Коншон – Киэпбак является одним из наиболее значимых духовно-культурных пространств Вьетнама. Связанный с подвижнической деятельностью Будды-Императора Чан Нян Тонга (1258–1308) и буддисткой школой Чуклам, этот объект объединяет исторические, религиозные и природные ценности и одновременно рассматривается как важный ресурс для укрепления мира и устойчивого развития.

Пагода Донг (Тхиенчукты) расположена на вершине горы Йенты на высоте 1068 м над уровнем моря. Это самая высокогорная бронзовая пагода Вьетнама и крупнейшая в Азии. Она служит высшей духовной вершиной комплекса Йенты, где совершается поклонение Будде, и ежегодно привлекает миллионы паломников. Фото: Минь Дык

«Живое наследие» из Йенты

Учение Чуклам, складывавшееся на протяжении XI–XIV веков, было создано императорами династии Чан и выдающимися мыслителями своего времени как идеологическая система, призванная сплотить нацию. Возникнув в горном массиве Йенты, эта школа объединила духовное наследие буддизма с местными верованиями, сформировав философию жизни, основанную на принципах гармонии, терпимости и социальной ответственности.

Духовно-экологический туристический комплекс Тай Йенты (провинция Бакнинь) был заложен в 2014 году, первая его очередь введена в эксплуатацию в 2019 году. Это конечный пункт паломнического маршрута по историческому пути распространения буддийского учения. Фото: Вьет Хунг/ВИА

Подчёркивая мировое значение объекта, глава Представительства ЮНЕСКО во Вьетнаме Джонатан Бейкер заявил: «Этот комплекс представляет собой исключительное свидетельство возникновения и преемственного развития учения Чуклам - уникальной вьетнамской традиции дзэн-буддизма. Это не просто следы прошлого, а “живое наследие” - действующий центр духовной жизни и культурной преемственности».

Статуя Будды-Императора Чан Нян Тонга в Йенты - крупнейшая в Азии цельнолитая бронзовая статуя. Она была открыта в 2013 году на высоте 912 м. Высота статуи составляет 15 м, вес превышает 138 тонн. Скульптура изображает основателя учения Чуклам Чан Нян Тонга в позе медитации на каменном постаменте. Фото: Минь Дык.

Последователи школы Чуклам совершают обряд у ступы пагоды Хоайен в Йенты. Фото: Тхонг Тхиен/ИЖВ

В таких местах, как Йенты, пагода Виньнгием и комплекс Коншон – Киэпбак, паломничества, фестивали и религиозные обряды передаются из поколения в поколение. Именно эта непрерывность делает наследие «живым», где прошлое не остаётся лишь историей, а продолжает существовать в современной жизни.



Единое пространство и универсальная ценность

Комплекс представляет собой единую систему из 12 объектов, расположенных на территории трёх административных единиц - провинций Куангнинь и Бакнинь, а также города Хайфона. Каждый объект является частью общей картины, отражающей процесс формирования, развития и распространения буддизма Чуклам.

В пагоде Виньнгием хранится 3050 ксилографических досок. Выполненные с высоким мастерством тексты на письменностях “хан” и “ном” отражают не только буддийские каноны и развитие школы Чуклам, но и содержат сведения по медицине, литературе и общественной жизни разных epochs. Фото: Зань Лам/ВИА.

Выдающаяся универсальная ценность объекта заключается в органичном взаимодействии места, религиозных убеждений и политической власти. Горный массив Йенты стал пространством зарождения традиции; династия Чан (1225–1400) выступила её создателем и покровителем, а учение Чуклам -связующим звеном, формировавшим общественную жизнь. Такое сочетание способствовало укреплению государства, консолидации общества в деле защиты независимости, а также распространению ценностей мира и сотрудничества в регионе.

Статуя Будды в пагоде Виньнгием провинции Бакнинь. Фото: Зань Лам/ВИА

Пагода Виньнгием построена в традиционном стиле вьетнамских храмов и пагод с изогнутыми крышами и характерными архитектурными формами. Она считается одной из самых известных древних святынь буддизма Вьетнама. Фото: Зань Лам/ВИА

Кроме того, комплекс служит ярким свидетельством гармоничных отношений человека и природы. Затерянные среди лесов пагоды, паломнические маршруты, проходящие через горы, и устойчивое использование природных ресурсов на протяжении многих веков сформировали уникальный культурный ландшафт, где природа стала неотъемлемой частью духовной жизни.

Национальный исторический памятник особого значения Коншон – Киэпбак представляет собой известный духовно-культурный комплекс, связанный с национальными героями Чан Хынг Дао и Нгуен Чаем, а также выдающимися деятелями Чан Нгуен Даном и Хюен Куангом. Его ключевыми объектами являются пагода Коншон (XIV век) и храм Киэпбак (XIII век), почитаемые как священные места поклонения Будде. Фото: Минь Дык.

Остатки фундамента башни Кыуфамлиенхоа в пагоде Коншон были обнаружены во время археологических раскопок 2014–2015 годов. Фото: Минь Дык.

Делегация послов и руководителей международных организаций во Вьетнаме посещает комплекс Коншон – Киэпбак. Фото: Динь Мань Ту/ВИА

Целостность и подлинность объекта обеспечиваются благодаря строгой системе охраны. Исторические сооружения сохранили своё местоположение, функции и многие оригинальные элементы, а религиозные практики и традиционные праздники по-прежнему живы. Эффективная межрегиональная модель управления, реализуемая местными властями, соответствует международным стандартам сохранения наследия.



Сохранение и продвижение выдающейся универсальной ценности комплекса Йенты – Виньнгием – Коншон – Киэпбак означает не только защиту памятников, но и распространение духа Чуклам – духа мудрости, гармонии и ответственности. Перед лицом современных глобальных вызовов эти ценности приобретают особую актуальность, подтверждая роль культуры как важного ресурса устойчивого развития.

На 47-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, проходившей с 6 по 16 июля 2025 года в Париже, председатель сессии - болгарский профессор Николай Ненов - официально объявил о внесении комплекса памятников и достопримечательностей Йенты – Виньнгием – Коншон – Киэпбак в Список всемирного культурного наследия. Фото: Нгуен Тху Ха/ВИА

Вечером 17 августа 2025 года в историко-культурном и природном комплексе Йенты (провинция Куангнинь) состоялась церемония оглашения выдающейся универсальной ценности объекта Всемирного культурного наследия Йенты – Виньнгием – Коншон – Киэпбак. Фото: Тхань Ван/ВИА

Из национального духовного пространства это наследие превратилось в мост между Вьетнамом и миром - мост, на котором непреходящие ценности продолжают раскрываться и находить отклик у людей разных стран и культур.

Текст: Вьет Кыонг/ИЖВ - Фото: Тхонг Тхиен/ИЖВ, Минь Дык/ВИА