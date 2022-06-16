“Пробуждение” озера Бабе

Озеро Бабе, расположенное в одноименном национальном парке в провинции Баккане, на протяжении более 200 миллионов лет претерпевало множество великих тектонических сдвигов, в результате чего его окружили известняковые горы, создавшие крупнейший пресноводный резервуар во Вьетнаме. Провинция Баккан предпринимает шаги, чтобы сделать это природное сокровище основным двигателем развития туризма в постпандемийную эпоху.

Озеро Бабе образовалось из притоков рек Пелам, Пелу и Пеленг, которые пересеклись в одной точке в коммуне Наммау, образовав озеро Слампе, название которого означает “триозерье”. Благодаря чрезвычайно сложной геологии и геоморфологии вокруг озера сформировались разнообразные экосистемы и живописные ландшафты с уникальной геологической и почвенной структурой.

Завораживающая красота водопада Дауданга. Фото: ИЖВ

Озеро, окруженное известняковым горным хребтом, в котором находятся невероятные пещеры. имеет площадь около 500 Га, его длина превышает 8 км, самая широкая часть достигает почти 2 км, а наибольшая глубина составляет 35 м. Кроме того, здесь водятся многочисленные виды пресноводных рыб, в том числе ценных, занесенных в Красную книгу Вьетнама. Вода здесь круглый год прозрачная и пресная. Все озеро напоминает акварель, насыщенную силуэтами гор и облаков; оно подобно гигантскому зеркалу, в котором отражаются спрятанные под водой цепочки извилистых возвышенностей. Также на поверхности озера расположились небольшие красивые острова, такие как Багоа и Анма.

Озеро Бабе может похвастать впечатляющими пейзажами. Фото: ИЖВ

Пакнгой и Болу — большие деревни, раскинувшиеся около Бабе. Первая – более оживленная, многолюдная и богатая туристическими заведениями, так как в ней уже давно развита индустрия развлечений. Болу же, напротив, мирное и спокойное место, в котором до сих пор осталась нетронутая деревенская дикая красота. Обе деревни расположены на берегу озера, поэтому большинство гостиничных номеров, просторных и привлекательных, но по разумным ценам, выходит на прекрасный природный водоем.

Удивительные сталактиты в пещере Пуонге со странными цветами. Фото: ИЖВ

Скалы внутри пещеры Пуонга. Фото: ИЖВ

Озеро Бабе считается «зеленым нефритом» гор и лесов северо-востока страны. Однако за два года пандемии озеро превратилось в «спящюю красавицу». Власти провинции Баккана подали сигнал о возобновлении туристической деятельности, имеющей здесь большой потенциал.

По словам директора Управления культуры, спорта и туризма Баккана Ха Ван Чыонга, в ближайшей перспективе Баккан сосредоточится на диверсификации предложений по Бабе, изучении и освещении не только самых выдающихся ценностей традиционной культуры, но и типичных пейзажей национального парка. «Нам следует не только использовать то, что доступно, но и определить туристические ресурсы и создать свой собственный бренд. Мы планируем совместно с провинцией Туенкуангом подготовить досье на озеро Бабе для признания его объектом Всемирного природного наследия.

Усилия Баккана по развитию туризма на озере Бабе привлекло внимание крупных инвесторов, таких как Sun Group, FLC, Truong Thanh, Tai Anh и других. Компании и инвесторы предложили около 20 проектов по созданию высококачественных центров отдыха и экотуризма, зон приключенческого спорта и специализированных туров для изучения национального парка или знакомства с моделями туризма, связанными с местной сельскохозяйственной и лесной продукцией, и многими другими развлекательными услугами. Усилия Баккана по развитию туризма на озере Бабе привлекло внимание крупных инвесторов, таких как Sun Group, FLC, Truong Thanh, Tai Anh и других. Компании и инвесторы предложили около 20 проектов по созданию высококачественных центров отдыха и экотуризма, зон приключенческого спорта и специализированных туров для изучения национального парка или знакомства с моделями туризма, связанными с местной сельскохозяйственной и лесной продукцией, и многими другими развлекательными услугами.

Текст: Фан Тху - Фото: ИЖВ, Ву Хоанг Занг

Техника и графика: Чанг Нюнг

Перевод: Динь Хонг