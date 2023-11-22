Приехать в осенний Ханой и влюбиться

22/11/2023

В осенние октябрьские дни, в самое красивое время года, столичный народный комитет провел Ханойский осенний фестиваль, чтобы представить красоту и особую ценность города отечественным и иностранным туристам.

Ханойский осенний фестиваль 2023 г., впервые прошедший в Ханое, привлек людей со всей страны и иностранных гостей. Фото: Кхань Лонг/ИЖВ

Ханойский осенний фестиваль 2023 г. стал мероприятием, призванным поспособствовать всестороннему росту и развитию туризма в столице как за счет своей масштабности, так и за счет качества обслуживания. Цель проекта заключается в увеличении количества туристов при обеспечении устойчивости; в разработке высококачественных фирменных туристических продуктов; в поддержании высокой конкурентоспособности и сохранении культурной самобытности нации при сохранении экологичности.

Ханойский осенний фестиваль воплотил в себе суть осеннего сезона в столице с его отличительными культурными особенностями, побуждая посетителей приехать, исследовать и полюбить эту землю с богатым тысячелетним наследием.



Вдоль улиц Диньтьенхоанг и Летхать, а также у дома Батьзак (восьмиугольник) были созданы культурные пространства, такие как «Осенние ароматы», «Осенние дары» и «Сад огней», которые представляли собой выставочные площади и миниатюрные пейзажи, призванные представить привлекательные туристические направления в осенний сезон, например, мост Лонгбьен, старый квартал Ханоя, Пагода на одном столбе, цветочная деревня Мелинь и древняя деревня Дыонглам. Посетители получили возможность изучить туристическую информацию и сделать памятные фотографии во время фестиваля.



На витрине представлен ком - блюдо с характерным привкусом ханойской осени.

Традиционные ремесленные изделия выставлены в культурном пространстве, чтобы подчеркнуть красоту традиционного культурного наследия.

Более 50 стендов на тему «Сущность вьетнамской кухни» продемонстрировали красоту ханойской кухни и истории королевских блюд через живые демонстрации известных мастеров вьетнамской кулинарной сцены. У многих гостей была возможность попробовать традиционные и современные вкусные блюда, открыть секреты их приготовления и узнать истории, стоящие за каждым запоминающимся кулинарным вкусом в этой тысячелетней столице.

Изюминкой Ханойского осеннего фестиваля 2023 г. стал грандиозный уличный парад, в котором приняло участие 1500 участников различных коллективов. Этот парад ярко отобразил динамичное сочетание традиций и современности, продемонстрировав изысканное культурное разнообразие и яркие цвета Ханоя. Фестиваль состоял из четырех основных частей. «Сияющая осень» состояла из выставки предприятий, демонстрирующих традиционные ремесленные деревни, «Районы в честь ремесленных деревень» прославляли ремесленные деревни и предприятия Ханоя, «Уличные представления» оживляли динамичную атмосферу города, а «Парад этнических барабанов» демонстрировал красоту этнических меньшинств, проживающих в столице.



Тщательно организованный уличный карнавал одновременно утончен и великолепен.

Нгуен Ань Зыонг, директор Ханойского центра содействия инвестициям, торговле и туризму, заявил: «Карнавал стал кульминацией Ханойского осеннего фестиваля. Программа была тщательно подготовлена, а районы, организации и туристические учреждения оказали ей поддержку и сотрудничество. Фестиваль послужил средством продвижения туристического имиджа Ханоя, позволив привлечь в столицу еще больше туристов».

Текст: Нган Ха - Фото: Кхань Лонг/ИЖВ - Перевод: Динь Хонг